L'iconica saga cult torna sul grande schermo: Brendan Fraser e Rachel Weisz da brivido Dopo oltre vent’anni, la coppia più amata dell’avventura è pronta a tornare: Universal prepara un nuovo capitolo tra mistero, azione e fascino senza tempo.

E’ incredibile, ma a volte ritornano. Dopo oltre vent’anni, una delle coppie più amate del cinema d’avventura potrebbe presto tornare sul grande schermo con nuovo film. Brendan Fraser e Rachel Weisz, protagonisti di una saga che ha conquistato intere generazioni, sarebbero vicini a un nuovo, attesissimo progetto targato Universal (sempre inerente alla celebre saga). Siate pazienti, nei paragrafi a seguire vi sveleremo tutti i dettagli e vi facciamo un breve riassunto dei primi tre film, in modo che possiate ricordarli bene.

La Mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz in trattativa per un nuovo film: cosa sappiamo

La Mummia potrebbe presto tornare al cinema con un nuovo capitolo del celebre franchise. Secondo Deadline, la Universal Pictures è in trattativa con Brendan Fraser e Rachel Weisz per riportare sullo schermo i protagonisti originali. La regia del film dovrebbe essere affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Il Duo Radio Silence), mentre la sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (The Deliverance). Tra i produttori figurano Sean Daniel, William Sherak, James Vanderbilt e Paul Neinstein di Project X Entertainment. Lo studio non ha ancora diffuso dettagli sulla trama. Fraser e Weisz avevano interpretato Rick O’Connell ed Evelyn Carnahan nei film La Mummia (1999) e La Mummia – Il Ritorno (2001), diretti da Stephen Sommers, che insieme incassarono oltre 400 milioni di dollari a livello mondiale. Il franchise comprende anche Il Re Scorpione (2002) con Dwayne Johnson, e La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone (2008) di Rob Cohen, in cui Weisz non compariva.

La Mummia, dove eravamo rimasti: di cosa parlano i primi tre film della saga e dove vederli in streaming

Per chi non li ricordasse, in questo paragrafo vi rinfrescheremo la memoria ricordandovi di cosa parlano i primi tre film de La Mummia: La Mummia (1999), La Mummia – Il Ritorno (2001) e La Mummia – La Tomba Dell’Imperatore Dragone (2008).

La Mummia (1999)

Nel 1290 a. C, l’alto sacerdote Imhotep uccide il faraone Seti I per amore della sua concubina Anck-su-namun. Scoperto dal faraone, viene mummificato vivo e sepolto con una maledizione nella città perduta di Hamunaptra. Nel 1926, l’avventuriero americano Rick O’Connell scopre per caso la città e, anni dopo, vi torna insieme all’egittologa Evelyn Carnahan e a suo fratello Jonathan per cercare antichi tesori. Durante le ricerche, Evelyn legge delle pagine dal Libro dei Morti e risveglia involontariamente Imhotep, che tenta di rigenerarsi e di sacrificare Evelyn per riportare in vita la sua amata. Dopo vari scontri, Rick ed Evelyn trovano il Libro d’Amun-Ra, capace di rendere mortale la mummia. Evelyn recita l’incantesimo e Rick uccide Imhotep con una spada dorata, ponendo fine alla maledizione. I tre fuggono da Hamunaptra in rovina, portando con sé parte del tesoro. La pellicola è disponibile in streaming sulle piattaforme: Disney+, Prime Video ed Apple TV.

La Mummia – Il Ritorno (2001)

Otto anni dopo i fatti accaduti nel primo film, Rick ed Evelyn O’Connell vivono a Londra con il figlio Alex. Durante uno scavo, la famiglia scopre il Bracciale di Anubi, un antico artefatto che lega chi lo indossa al leggendario Re Scorpione, un guerriero che in passato vendette la propria anima al dio Anubi in cambio del comando su un esercito di demoni. Nel frattempo, un culto segreto riporta in vita Imhotep, deciso a sconfiggere il Re Scorpione per ottenere il controllo del suo esercito. Quando Alex indossa il bracciale, viene rapito perché solo lui può condurre alla tomba del Re Scorpione. Rick, Evelyn e Jonathan partono per salvarlo, attraversando l’Egitto fino all’oasi di Ahm Shere. Lì, il Re Scorpione si risveglia come una creatura metà uomo e metà scorpione. Imhotep e Rick lo affrontano, ma è Rick, destinato a essere il "guerriero dei Medjai", a ucciderlo con la Lancia d’Oro di Osiride. Con la sua morte, l’esercito di Anubi scompare, Imhotep perde i poteri e si lascia morire. Gli O’Connell fuggono in mongolfiera dalla città in rovina, finalmente riuniti e vittoriosi. Potrete vedere il film in streaming su: Disney+, NOW, Apple TV e Prime Video.

La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone

Nel 200 a. C, l’imperatore cinese Han, ossessionato dall’immortalità, conquista l’Oriente e chiede alla maga Zi Yuan di donargli la vita eterna. Dopo aver tradito il suo amore, viene maledetto e trasformato, insieme al suo esercito, in statua di terracotta. Nel 1946, Alex O’Connell, figlio degli avventurieri Rick ed Evelyn, scopre la tomba dell’imperatore. Un generale cinese tenta di resuscitare Han per dominare il mondo, e la maledizione si spezza. Tornato in vita, però, Han ottiene il potere di trasformarsi in drago e controllare gli elementi. Rick, Evelyn (interpretata da Maria Bello e dopo vi spiegheremo perché), Alex e Zi Yuan uniscono le forze per impedirgli di raggiungere Shangri-La, fonte dell’immortalità. Nello scontro finale presso la Grande Muraglia, Zi Yuan si sacrifica evocando un esercito di guerrieri morti per contrastare Han. Rick e Alex lo uccidono con una daga maledetta, e distruggono anche il suo esercito. La famiglia O’Connell torna in pace a Shanghai, mentre Jonathan parte per il Perù in cerca di nuove avventure. Il film è in streaming su Prime Video.

Rachel Weisz non è tornata nel ruolo di Evelyn Carnahan nel terzo film della saga. Il regista Rob Cohen ha dichiarato che l’attrice avrebbe rifiutato di interpretare la madre di un figlio ventenne, mentre Weisz ha spiegato di non aver avuto tempo di leggere la sceneggiatura e che un lungo periodo di riprese in Cina non si conciliava con la sua situazione personale, non poteva stare troppo tempo lontano dal figlio piccolo. Al suo posto subentrò Maria Bello.

