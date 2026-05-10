Brendan Fraser fa una rivelazione choc su La Mummia 4, il ritorno alle origini è servito: "Torneremo a quelle originali" Brendan Fraser a ruota libera ospite da Jimmy Fallon: cosa abbiamo scoperto sul futuro de La Mummia e cosa aspettarci dal film in uscita

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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C’è davvero tanta attesa e aspettativa attorno al progetto legato a La Mummia 4, nuovo capitolo della storica saga d’avventura con protagonista Brendan Fraser. L’attore, fresco del successo al cinema con Rental Family, ha risposto all’invito di Jimmy Fallon e al suo Tonight Show ha rivelato alcuni dettagli importanti sui lavori, tra cui la risposta a una richiesta che i fan fanno da ormai anni: tornare alle location e alle atmosfere originali della saga. E con esse riproporre anche tutto il cast principale, tra cui Rachel Weisz e John Hannah.

Brendan Fraser da Jimmy Fallon: "La Mummia 4 tornerà alle location originali" – Quando esce il film

Un ritorno alle origini per il franchise de La Mummia. Almeno questo è quello che si è potuto evincere dalle parole di Brendan Fraser, ospite di Jimmy Fallon al suo The Tonight Show. Inutile girarci attorno, La Tomba dell’Imperatore dragone, terzo film della saga, rappresenta il momento di maggiore debolezza del franchise ed è stato aspramente criticato dai fan. Per questo motivo, l’intenzione di Fraser e del team di produzione per La Mummia 4 è "tornare alle locations originali". "Stiamo rimettendo insieme la banda", ha detto Fraser. "È l’unico modo per farlo", ha aggiunto poi.

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Uno statement abbastanza chiaro sulla direzione presa dal film, che vorrebbe provare a tornare a respirare le atmosfere che hanno regalato il successo ai primi due film. "Abbiamo intenzione di dare al pubblico quello che ci è stato chiesto con insistenza per gli ultimi 20 e qualcosa anni", ha ammesso Fraser ridendo, per poi ammettere di non poter parlare estensivamente del progetto, essendo ancora tutto in divenire. Ma la cosa più interessante è la data di uscita, anticipata al 15 ottobre 2027. Ben un anno prima di quanto avevano riportato alcuni rumor degli scorsi mesi, che parlavano di una release per il 19 maggio 2028.

Cosa aspettarci da La Mummia 4

Cosa si troveranno in sala i fan a ottobre dell’anno prossimo è ovviamente ancora avvolto dal mistero. Possiamo fare delle ipotesi, tra cui quella relativa a un sostanziale colpo di spugna su tutto ciò è, tristemente, stato La Tomba dell’Imperatore Dragone. La Mummia 4 potrebbe scegliere semplicemente di ignorare la gran parte di ciò che è avvenuto nel film, riprendendo, ovviamente a distanza di anni, direttamente da La Mummia – Il ritorno. Il personaggio di Evelyn, che nel terzo film diventa una scrittrice, potrebbe essere la chiave per questa "rilettura". Gli avvenimenti potrebbero venire presentati come romanzati, permettendo al nuovo film di distanziarsi dal precedente senza contraddire troppo direttamente quella storia.

Più che un sequel, questo film potrebbe essere un vero e proprio rilancio per il franchise, sulla base anche dei (numerosi e molto vocali) feedback ricevuti dalla community di appassionati nel corso degli anni. Non resta che attendere e sperare, e intanto cerchiare in rosso una data, quella del 15 ottobre 2027.

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