Brendan Fraser, il ritorno ne La Mummia 4 è la sfida più difficile di sempre: “Auguratemi buona fortuna”
La star del franchise cult sfida il tempo per l'attesissimo sequel: il ritorno sul set sarà più complicato che mai, ecco perché
Brendan Fraser è entusiasta di tornare sul set de La Mummia 4, ma è al contempo messo a dura prova. Il nuovo capitolo del fortunatissimo franchise di Universal Studios riunirà l’iconico trio – Fraser, Rachel Weisz e John Hannah – ma sarà per il protagonista anche una sfida senza eguali, perché dovrà tornare in gran forma per interpretare il suo iconico personaggio.
Brendan Fraser alle prese con la prova più difficile di sempre ne La Mummia 4: gli spoiler
Durante un’apparizione al The Tonight Show With Jimmy Fallon, Fraser ha anticipato alcuni dettagli del film in arrivo e ha affermato che i fan possono aspettarsi un ritorno allo spirito di quelli originali. "Rimetteremo insieme la band. È l’unico modo per farlo, no? Quindi, daremo al pubblico quello che ci ha chiesto insistentemente negli ultimi 20 anni", ha ammesso la star, che è poi finita a parlare del lungo allenamento che lo attende per tornare in forma.
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"Sto facendo del mio meglio per rimettere in sesto questa attrezzatura vecchia di 57 anni", ha dichiarato, senza mezzi termini, Fraser, svelando inoltre chela produzione de La Mummia 4 potrebbe tornare in alcune delle location iconiche dei film precedenti: "Quello che faremo è rimetterci in sella, tornare nelle location".
Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigeranno il prossimo film basato su una sceneggiatura di David Coggeshall. Parliamo del duo che ha creato Ready or Not nel 2019 e ha anche rilanciato il franchise di Scream per la Paramount nel 2022. Non sono ancora stati annunciati altri membri del cast oltre al trio fi protagonisti. Il film proseguirà gli eventi del secondo film de La Mummia, ignorando il terzo capitolo, ma non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli sulla trama.
Una saga di grande successo
La saga de La Mummia, con protagonista Brendan Fraser, ha generato tre film: il primo e il secondo, diretti da Stephen Sommers, sono usciti rispettivamente nel 1999 e nel 2001. Sommers ha diretto il film del 1999, liberamente ispirato all’originale del 1932, passando dall’horror all’azione. Nel 2002 è uscito il prequel Il Re Scorpione, con Dwayne Johnson come protagonista, e dal 2001 al 2003 è stata prodotta anche una serie animata. Il terzo film della saga de La Mummia, La tomba dell’Imperatore Dragone, è arrivato nelle sale nel 2008 con Maria Bello al posto di Weisz. L’uscita de La Mummia 4 è attualmente prevista nelle sale il 19 maggio 2028.
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