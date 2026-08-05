Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La Mummia 4: Brendan Fraser ritrova Oded Fehr nel cast, ma è il ritorno ‘del morto’ il colpo di scena che fa esplodere il web

La reunion del cast storico prende forma: dopo Fraser e Weisz torna anche Oded Fehr, ma è il clamoroso rientro di Beni a scatenare le teorie dei fan. Ecco perché

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Cresce l’attesa per La Mummia 4, il quarto capitolo della celebre saga cult che continua le operazioni di definizione del cast. Dopo la conferma del ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz, arrivano nuove interessanti indiscrezioni. A quanto pare, anche Oded Fehr tornerà nei panni del guerriero Ardeth Bay, ma c’è una clamorosa sorpresa che riguarda Kevin J. O’Connor. Stando alle indiscrezioni, l’attore sarebbe pronto a riprendere il ruolo di Beni Gabor. Nulla di strano se non fosse per il fatto che proprio il suo personaggio, al termine del primo film della saga, è morto. Una notizia che sta già infiammando le teorie dei fan.

La Mummia 4, Oded Fehr e il ‘morto’ Kevin J. O’Connor tornano nel cast del quarto capitolo

Continuano ad arrivare novità su La Mummia 4, che riporterà sul grande schermo gran parte del cast della saga originale. Dopo la conferma del ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz nei ruoli di Rick O’Connell ed Evelyn Carnahan, anche Oded Fehr e Kevin J. O’Connor entreranno a far parte del film. Secondo Deadline, Fehr tornerà a interpretare Ardeth Bay, il guerriero dei Medjai incaricato di fermare il ritorno di Imhotep. O’Connor, invece, riprenderà il ruolo di Beni Gabor, nonostante il personaggio sembrasse essere morto nel primo film. Considerando che la saga ha sempre fatto ricorso a resurrezioni e maledizioni, il suo ritorno potrebbe inserirsi senza difficoltà nella storia, anche se non sono stati rivelati dettagli.Alla regia ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già autori degli ultimi film di Scream.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La Mummia, le new entry nel cast

Il film riporterà sullo schermo anche John Hannah nei panni di Jonathan Carnahan, mentre tra le nuove aggiunte al cast figurano Michael Johnston, il cui ruolo resta segreto, e Numan Acar.

Quando esce La Mummia 4

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 19 maggio 2028. Attualmente non ci sono ancora informazioni riguardo la trama del quarto capitolo. I precedenti film della saga, usciti tra gli anni Novanta e Duemila, seguivano le avventure dell’esploratore Rick O’Connell (Brendan Fraser) e dell’egittologa Evelyn Carnahan (Rachel Weisz), impegnati a combattere antiche maledizioni come quella di Imhotep.

Il successo di La Mummia ha rappresentato un punto di svolta per Brendan Fraser, che dopo George della giungla si è affermato come star del cinema d’azione grazie al suo carisma. Anche Rachel Weisz ha visto decollare la propria carriera con il franchise, ottenendo successivamente ruoli importanti in film come The Constant Gardener e The Whistleblower.

Potrebbe interessarti anche

La Mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz insieme in un nuovo film

La Mummia torna in grande stile: la coppia che ha conquistato intere generazioni continua a fare sognare

Dopo oltre vent’anni, la coppia più amata dell’avventura è pronta a tornare: Univers...
La Mummia 4 si farà e avrà Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo protagonisti

La Mummia 4, quando esce il film con Brendan Fraser e Rachel Weisz di nuovo insieme 20 anni dopo

La Mummia 4 è realtà: il prossimo film della saga non solo è stato confermato ma rit...
La Mummia 4, Brendan Fraser in grande difficoltà: il ritorno è più difficile che mai

Brendan Fraser torna ne La Mummia 4 ma c'è un problema: è la sfida più difficile di sempre

La star del franchise cult sfida il tempo per l'attesissimo sequel: il ritorno sul s...
La Mummia 4: nuova data d'uscita, Brendan Fraser è più pronto che mai

Dimenticate La Mummia di Lee Cronin, Brendan Fraser è pronto per il quarto film della saga storica: la novità mira al cuore

Universal riorganizza il calendario dei suoi blockbuster, scambiando le date d'uscit...
Brendan Fraser da Jimmy Fallon: "Per La Mummia 4 torneremo nelle location originali"

Brendan Fraser fa una rivelazione choc su La Mummia 4, il ritorno alle origini è servito: "Torneremo a quelle originali"

Brendan Fraser a ruota libera ospite da Jimmy Fallon: cosa abbiamo scoperto sul futu...
Brendan Fraser, l'incredibile trasformazione fisica per La Mummia 4

Brendan Fraser, i chili di troppo sono solo un ricordo: ora il suo fisico è tutto per La Mummia 4. La sorprendente trasformazione dopo l'Oscar

Dopo l’Oscar conquistato con The Whale, l'attore cambia ancora volto (e fisico): a 5...
Rental Family - Nelle Vite degli Altri, il film con protagonista Brendan Fraser arriva in streaming su Disney+

Rental Family ha fatto piangere mezzo mondo: quando esce il film con Brendan Fraser in streaming e dove vederlo

Brendan Fraser torna a sorprendere in Rental Family – Nelle Vite degli Altri, il fil...
Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

È stato pubblicato il primo trailer di La Mummia, film horror di Lee Cronin che prom...
Brendan Frasar sarà il protagonista del nuovo film Starman

Brendan Fraser vola su Marte in una missione impossibile tra amore, caos e una corsa contro il tempo: come cambia il destino dell’umanità

Brendan Fraser è il protagonista di Starman, il nuovo film thriller di Josh Wakely: ...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Sam Neill

Sam Neill
John Hannah

John Hannah
Robert Pattinson

Robert Pattinson
Amanda Lear

Amanda Lear

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963