La Mummia 4: Brendan Fraser ritrova Oded Fehr nel cast, ma è il ritorno ‘del morto’ il colpo di scena che fa esplodere il web La reunion del cast storico prende forma: dopo Fraser e Weisz torna anche Oded Fehr, ma è il clamoroso rientro di Beni a scatenare le teorie dei fan. Ecco perché

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Cresce l’attesa per La Mummia 4, il quarto capitolo della celebre saga cult che continua le operazioni di definizione del cast. Dopo la conferma del ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz, arrivano nuove interessanti indiscrezioni. A quanto pare, anche Oded Fehr tornerà nei panni del guerriero Ardeth Bay, ma c’è una clamorosa sorpresa che riguarda Kevin J. O’Connor. Stando alle indiscrezioni, l’attore sarebbe pronto a riprendere il ruolo di Beni Gabor. Nulla di strano se non fosse per il fatto che proprio il suo personaggio, al termine del primo film della saga, è morto. Una notizia che sta già infiammando le teorie dei fan.

La Mummia 4, Oded Fehr e il ‘morto’ Kevin J. O’Connor tornano nel cast del quarto capitolo

Continuano ad arrivare novità su La Mummia 4, che riporterà sul grande schermo gran parte del cast della saga originale. Dopo la conferma del ritorno di Brendan Fraser e Rachel Weisz nei ruoli di Rick O’Connell ed Evelyn Carnahan, anche Oded Fehr e Kevin J. O’Connor entreranno a far parte del film. Secondo Deadline, Fehr tornerà a interpretare Ardeth Bay, il guerriero dei Medjai incaricato di fermare il ritorno di Imhotep. O’Connor, invece, riprenderà il ruolo di Beni Gabor, nonostante il personaggio sembrasse essere morto nel primo film. Considerando che la saga ha sempre fatto ricorso a resurrezioni e maledizioni, il suo ritorno potrebbe inserirsi senza difficoltà nella storia, anche se non sono stati rivelati dettagli.Alla regia ci saranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già autori degli ultimi film di Scream.

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La Mummia, le new entry nel cast

Il film riporterà sullo schermo anche John Hannah nei panni di Jonathan Carnahan, mentre tra le nuove aggiunte al cast figurano Michael Johnston, il cui ruolo resta segreto, e Numan Acar.

Quando esce La Mummia 4

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 19 maggio 2028. Attualmente non ci sono ancora informazioni riguardo la trama del quarto capitolo. I precedenti film della saga, usciti tra gli anni Novanta e Duemila, seguivano le avventure dell’esploratore Rick O’Connell (Brendan Fraser) e dell’egittologa Evelyn Carnahan (Rachel Weisz), impegnati a combattere antiche maledizioni come quella di Imhotep.

Il successo di La Mummia ha rappresentato un punto di svolta per Brendan Fraser, che dopo George della giungla si è affermato come star del cinema d’azione grazie al suo carisma. Anche Rachel Weisz ha visto decollare la propria carriera con il franchise, ottenendo successivamente ruoli importanti in film come The Constant Gardener e The Whistleblower.

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