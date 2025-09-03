Novità su RaiPlay: Giovanni Scifoni lascia Francesca Chillemi (e Che Dio ci aiuti) per raccontare il lockdown In streaming la webserie a conduzione familiare che ci porta nelle storie e nelle situazioni di una famiglia bloccata in casa nel periodo del primo Lockdown

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Quello della Pandemia e del conseguente lockdown è stato un periodo buio per moltissimi italiani, costretti dalle norme sanitarie a rimanere bloccati in casa e, in alcune circostanze, in totale solitudine. Al contrario, le famiglie hanno dovuto sperimentare dei periodi di convivenza forzata costante, con tutte le conseguenze del caso. Su RaiPlay c’è una webserie del 2020 che racconta proprio questo, La mia jungla. Creata e interpretata da Giovanni Scifoni, protagonista dell’ottava stagione della fiction Che Dio ci aiuti al fianco di Francesca Chillemi, racconta la vita della sua famiglia nel periodo dell’isolamento, tra drammi quotidiani e scenette divertenti.

Il lockdown visto da una famiglia italiana in La mia jungla in streaming su RaiPlay

Una famiglia, composta da padre, madre e tre figli, vive la fase finale del primo lockdown in Italia per la Pandemia di Covid-19. Tra varie storie e situazioni paradossali, il nucleo familiare si troverà a gestire il ritorno alla "vita normale". Dallo smart Working al rientro sul proprio posto di lavoro con i figli a casa in fase 2, agli esami di maturità, l’organizzazione delle vacanze nella nuova situazione, fino alla ripresa della scuola a settembre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una (divertente) webserie a conduzione familiare

Partiamo dalle basi: La mia jungla fa ridere. Nei pochissimi minuti che dura ogni singolo episodio (circa 4 per 10 episodi), Giovanni Scifoni, coadiuvato dall’intera famiglia, porta in scene situazioni molto divertenti e comprensibili da tutti. Scenette che indagano problemi in cui tutti, bene o male, abbiamo finito per trovarci nel periodo del lockdown, portando a una buona immedesimazione da parte del pubblico. Infine, si tratta di un prodotto interamente a conduzione familiare, una peculiarità che lo rende più unico che raro. Il cast de La mia jungla, infatti, è totalmente composto da Scifoni, da sua moglie e dai loro tre figli. Le varie situazioni comiche sono tutte realizzate all’interno delle mura domestiche. Il risultato è una serie che profuma di "cosa di famiglia", portando lo spettatore ancor di più a entrare in sintonia con ciò che vede.

Dalle mura di casa a Che Dio ci aiuti con Francesca Chillemi

Il grande pubblico di casa Rai senza dubbio conoscerà Giovanni Scifoni per il proprio ruolo nell’ultima stagione della fiction Che Dio ci aiuti, in cui recita al fianco della Suor Azzurra di Francesca Chillemi. Il suo Lorenzo Riva è il direttore della casa-famiglia "La Casa Del Sorriso" che ospita ragazze minorenni che vengono da brutti contesti famigliari. All’apparenza rigido e impostato, ha in realtà un gran cuore e finisce spesso per farsi coinvolgere dai casi in cui indaga Suor Azzurra e dalle vicende personali di Cristina, Olly e Melody. Ai tempi dell’università era ritenuto un promettente professionista dalla fulgida carriera ad attenderlo, ma ha deciso di rinunciare a tutto per dirigere "La Casa del Sorriso", mansione che prima di lui svolgeva la moglie Serena, scomparsa in un incidente stradale.

Trovate tutti gli episodi di Che Dio ci aiuti, oltre che quelli de La mia jungla, in streaming gratuito nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche