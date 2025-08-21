Prime Video lancia il film perfetto per l'estate: La mappa che mi porta a te è una storia struggente
La mappa che mi porta a te è il nuovo film di Prime Video perfetto per l'estate: un viaggio attraverso l'Europa che farà nascere un grande amore
Prime Video ha lanciato il film perfetto per l’estate: La mappa che mi porta a te. Un viaggio in piena estate, un incontro inaspettato e l’inizio di una storia d’amore tra paesaggi unici sono gli elementi di questo film, che segna il ritorno di Lasse Hallström nel genere romantico. Il celebre regista svedese si è fatto conoscere, in passati, per film come Qualcosa di cui parlare, Hachiko, Dear John, Safe Haven e, naturalmente, Chocolat.
La mappa che mi porta a te: la trama del nuovo film di Prime Video
Basato sull’omonimo romanzo bestseller di J.P. Monninger, La mappa che mi porta a te ci porta in un viaggio attraverso l’Europa, da Barcellona a Parigi, da Pamplona a Roma. Heather (Madelyn Cline), che ha tutto l’itinerario di viaggio documentato sul suo telefono, si sta godendo la sua vacanza europea post-università con le sue migliori amiche Connie (Sofia Wylie) e Amy (Madison Thompson). Heather vuole sfruttare al meglio il suo tempo e creare ricordi prima di tornare a New York con un lavoro in finanza che la aspetta già. Tuttavia, i suoi programmi per l’estate sono stravolti dall’incontro con Jack, un solitario backpacker neozelandese che sta viaggiando sulle orme del diario di viaggio di suo nonno.
Tra Heather e Jack scatta un’attrazione immediata e potente, al punto che la ragazza decide di abbandonare le amiche e seguire il ragazzo nel suo viaggio sulle tracce di un passato misterioso, che affonda le radici durante la Seconda Guerra Mondiale. Heather e Jack si ritrovano così a visitare numerose località meravigliose, seguendo una mappa che è quella del cuore. Il film è attualmente disponibile in streaming su Prime Video.
Perché La mappa che mi porta a te è un film perfetto per l’estate
In questo nuovo film, Hallström regala agli spettatori uno spettacolo perfetto per l’estate, non solo per la storia d’amore tra i due protagonisti, ma anche per le sue atmosfere. Lo spettatore è trasportato in un vero e proprio viaggio, fatto di bellezze ma anche di ricordi. Una storia che emoziona e, al contempo, scalda il cuore.
