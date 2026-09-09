La Legge di Lidia Poët, la Rai sospende la serie e fa arrabbiare tutti: “Mille volte Montalbano”. Ma Matilda De Angelis “è magistrale” Ieri in prima serata su Rai 1 sono andati in onda gli ultimi episodi in chiaro della serie Netflix: slitta la seconda stagione, la reazione dei social

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La corsa televisiva de La Legge di Lidia Poët termina e scatena un ‘caso’. Dopo i deludenti ascolti del debutto, infatti, la seconda stagione slitta e sui social in molti contestano la scelta. Nel mirino anche la collocazione della serie a inizio settembre, mentre Matilda De Angelis raccoglie consensi praticamente unanimi. Scopriamo tutti i dettagli.

La legge di Lidia Poët, la seconda puntata e il "caso" Rai

La seconda puntata de La Legge di Lidia Poët va in archivio e sui social è già esploso il "caso" Rai. Il motivo? La fiction con Matilda De Angelis è finita al centro delle proteste per la decisione della Rai di modificare la programmazione. Una scelta che arriva dopo il debutto della scorsa settimana, quando la serie aveva deluso fermandosi all’11,2% di share, venendo nettamente battuta da Hotel Costiera su Canale 5 (14,4%). Dopo la messa in onda degli ultimi episodi di ieri martedì 8 settembre 2026 il debutto della seconda stagione, inizialmente previsto per la settimana successiva, sembra almeno per il momento, destinato a slittare. La seconda stagione potrebbe trovare spazio prossima estate, probabilmente su Rai 2. La scelta di collocare Lidia Poët a inizio settembre, con l’estate ancora in corso e molte persone fuori casa, viene indicata da diversi spettatori come una delle possibili ragioni degli ascolti non brillanti. Una situazione che appare ancora più curiosa considerando il successo ottenuto dalla fiction su Netflix, dove la terza stagione è disponibile dallo scorso aprile. E proprio la decisione di interrompere la programmazione televisiva ha fatto scattare la protesta di chi considera La Legge di Lidia Poët un prodotto originale e di qualità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Mille volte Montalbano": sui social esplode la protesta

Sono tantissimi i commenti degli spettatori che chiedono alla Rai di tornare sui propri passi. "Comunque la decisione della RAI di sospendere la serie di Lidia Poët mi lascia perplesso" si legge sui social. E ancora: "Bellissima fiction. Ma purtroppo vince la TV spazzatura che va adesso. Il livello di cultura è sempre più basso". Il confronto con Il commissario Montalbano – simbolo della fiction Rai ma anche delle repliche con l’usato sicuro – torna più volte: "Fanno diecimila volte Montalbano, che non se ne può più, c’è a tutte le ore, e questa che era una fiction bellina la stoppano dopo tre puntate perché non c’è audience… Ci credo! Ora la gente è in vacanza! Se l’avessero fatta a fine settembre l’audience sarebbe stata sicuramente più alta!", "È assurdo, abbiamo una TV che manda Montalbano 200 serate all’anno, più film di 30 anni fa, spettacoli musicali assurdi, per non dire giochi fino alle 22". Altri lamentano invece una crisi più generale della televisione pubblica: "Ormai la Rai non si può più guardare, messe in onda troppo tardi, programmi di intrattenimento a dir poco imbarazzanti, repliche delle repliche… Da lettrice accanita di Camilleri ho adorato Montalbano, ma rivederlo per l’ottordicesima volta ha stufato!". E ancora: "Per una volta che c’era in TV qualcosa di originale la devono togliere, mah!". "La RAI sta facendo scelte assurde". Ma tra le critiche alla programmazione si distacca soprattutto l’apprezzamento per la protagonista: "La fiction per me è avvincente e la bravura della De Angelis… Magistrale! Un vero peccato chiuderla", "Stupenda fiction… Storia vera… Interpretata magistralmente da Matilda De Angelis…! Il pubblico non si merita la TV!". E ancora: "Fiction bellissima! La Rai non è più la Rai, ahimè"; "La sto seguendo e spero che la RAI ci ripensi e faccia continuare la fiction"; "Se si manda a fine estate, con la gente che la sera ancora esce a divertirsi, è normale che abbia pochi ascolti. Anche perché poco pubblicizzata"; "Un gioiello sotto ogni punto di vista"; "Quanto amo Matilda De Angelis e Lidia Poët, giuro"; "Matilda De Angelis è bellissima e bravissima".

Potrebbe interessarti anche