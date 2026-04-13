La legge di Lidia Poët 3, location mozzafiato: quando esce la terza stagione su Netflix e dove è stata girata Nuove riprese tra Torino, campagne piemontesi e Roma: la terza stagione della serie Netflix punta su scenari realistici ma anche su location top secret.M

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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I fan de La Legge di Lidia Poët 3 possono stare sereni e tranquilli adesso perché manca davvero poco all’uscita della terza e ultima stagione della serie Netflix, con protagonista Matilda De Angelis. Quest’ultima interpreta l’avvocatessa torinese che lotta per i diritti delle donne e per il cambiamento in generale. Questa stagione è composta da sei episodi e le riprese si sono svolte nel 2025 tra Torino e altri luoghi. Infatti, vogliamo parlarvi proprio di dove è stata girata la terza stagione, le location e quando arriverà su Netflix.

La Legge di Lidia Poët 3, dov’è stata girata la terza stagione della serie: le location

In questo paragrafo vogliamo parlarvi dei bellissimi luoghi in cui è stata girata la terza e ultima stagione de La Legge di Lidia Poët. Netflix chiuderà la storia con i prossimi sei episodi, in arrivo in streaming il 15 aprile 2026. A guidare ancora una volta la serie sarà Matilda De Angelis, nei panni dell’avvocata protagonista, impegnata in nuovi casi ambientati nella Torino dell’Ottocento. Uno dei punti forti della serie è l’ambientazione storica, ricreata fedelmente attraverso scenografie e costumi dell’epoca e questo, fa comprendere ancora l’atmosfera in cui visse la protagonista. Le riprese hanno attraversato soprattutto il Piemonte, con Torino come fulcro principale e numerose località della regione utilizzate come set naturali. Tra queste Perrero, Stupinigi, La Mandria, Gassino Torinese, Sciolze e il Castello di Racconigi. Per la prima volta la produzione ha inoltre lavorato anche a Roma, anche se senza dettagli ufficiali sulle location.

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Nel tessuto urbano di Torino compaiono luoghi simbolici come Palazzo Carignano, la Corte d’Appello e piazze storiche come San Carlo e Cavour, che contribuiscono a dare autenticità alla narrazione. Le riprese si sono svolte tra aprile e luglio 2025, in circa dieci settimane. La serie resta ambientata nella Torino post-unitaria e continua a prendere ispirazione dalla vicenda reale di Lidia Poët dopo il suo ingresso nell’Ordine degli avvocati nel 1883.

La trama della terza stagione di La Legge di Lidia Poët

Nella terza stagione, la storia riprenderà dal 1887. Enrico è ormai deputato e, tra Roma e Torino con Teresa, porta avanti l’iter della legge di Lidia, che resta impaziente ma fiduciosa nel lavoro del fratello. Lidia continua la sua relazione con Fourneau, senza però volerla rendere ufficiale. Intanto Fourneau, promosso in Corte d’Assise, si trova a dover affrontare un caso delicatissimo: una donna accusata di aver ucciso il marito. L’imputata è però Grazia Fontana, la migliore amica di Lidia, e il processo per legittima difesa diventa un caso mediatico che mette tutti su fronti opposti. Jacopo, tornato a Torino con la nuova compagna, sceglie di restare in città per seguire il processo, mentre Lidia e Fourneau si ritrovano divisi anche professionalmente.

Per Lidia sarà una battaglia difficile: convincere una giuria di soli uomini che la violenza subita giustifica la difesa della donna. Sul piano personale, invece, dovrà capire se continuare a legarsi a Fourneau o trovare il coraggio di vivere ciò che ha sempre evitato con Jacopo.

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