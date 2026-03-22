La Iena Nina Palmieri parla per la prima volta della maternità: "Avevo congelato gli ovuli, mia figlia è stata una sorpresa, vive con il padre" L'intervista a Verissimo in cui l'inviata del programma di Italia Uno parla per la prima volta della sua maternità inaspettata e del rapporto con la figlia Amanda

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Un’intervista davvero intima e inedita quella rilasciata a Verissimo, dallo storico volto de Le Iene Nina Palmieri che, per la prima volta racconta pubblicamente una parte molto intima della sua vita, quella della maternità: la decisione di congelare gli ovuli, l’arrivo a sorpresa, nel 2017, della figlia Amanda, e come vive oggi la sua condizione imprevista ma felice di mamma.

Nina Palmieri: "L’arrivo di mia figlia inaspettato, d’inverno vive con il padre"

Racconta Nina Palmieri a Silvia Toffanin come la sua piccola Amanda sia arrivata a sconvolgere ogni equilibrio e piano della sua vita precedente al suo arrivo: "Avevo scelto di congelare gli ovuli", svela l’inviata del programma di Italia Uno. "Avevo un compagno che non è il papà di Amanda. Non sentivo la necessità di avere figli, ma ho pensato che forse un giorno ce l’avrei avuta e quindi ho preso questa decisione".

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Se Nina temporeggiava, rimandava, non si sentiva pronta, non lo desiderava, o chissà che altro, è stata la vita poi a portarla in tutt’altra direzione, ad accelerare i tempi e a farle cambiare idea. Dice infatti a Silvia Toffanin: "Quando poi è arrivata Amanda, non è stata una scelta infatti. Alla fine sono stata stupita perché lei è arrivata naturalmente, un po’ inaspettato e folle".

Un arrivo inaspettato anche perché Nina era solo all’inizio di una nuova relazione: "Conoscevo il papà di Amanda da poco tempo e quando ho scoperto di essere incinta è stata una svolta pazzesca. Ho dovuto riorganizzare una vita complessa".

E ancora lo è complessa, visto che Nina Palmieri cerca di barcamenarsi tra un lavoro molto impegnativo e i doveri di madre, anche organizzandosi con il padre della piccola che però vive in un altro posto: "Vorrei stare di più con lei", e svela il delicato e complesso (e faticoso) equilibrio familiare: "D’inverno sta tanto con il papà, che è un papà straordinario e pazzesco. Lei vive a Courmayeur con lui. Io faccio avanti e indietro per vederla. Però a me piace. Io sono felice e grata della mia vita". Se sente troppo la mancanza Amanda che è nata nel 2017 e ora ha 9 anni, può comunque accendere la tv quando va in onda mamma Nina di cui segue tutti i servizi e le inchieste essendo la sua fan numero uno, come conferma la Iena: "Mia figlia vede tutti i miei servizi, è molto sensibile e profonda".

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