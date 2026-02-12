La Gioia, legami proibiti e pericolosi per Valeria Golino nel nuovo film: la svolta tragica
La Gioia di Nicolangelo Gelormini debutta nelle sale con Vision Distribution: Valeria Golino e Saul Nanni nel doloroso film drammatico tratto da una storia vera
Da oggi 12 febbraio arriva nelle sale, grazie a Vision Distribution, La Gioia, di Nicolangelo Gelormini, interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi: qui il trailer ufficiale. La sceneggiatura, vincitrice ex aequo del Premio Franco Solinas 2021, è firmata da Giuliano Scarpinato e Benedetta Mori in collaborazione con Chiara Tripaldi, con la collaborazione alla sceneggiatura di Nicolangelo Gelormini, ed è tratta dall’opera teatrale "Se non sporca il mio pavimento" scritta da Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori. Ispirata al vero caso di cronaca nera dell’omicidio di Gloria Rosboch, l’opera esplora le dinamiche psicologiche e le relazioni malate dei protagonisti, inserendosi nel filone del teatro di indagine sociale e psicologica, con uno stile che mescola dramma e noir. La Gioia ha anche ottenuto due riconoscimenti al 40º Festival Internazionale del cinema di Mar Del Plata: Miglior Regia e Miglior Attore.
La storia di La Gioia: Valeria Golino al cinema
Al centro della storia c’è Gioia, insegnante di liceo che vive ancora con i genitori e non ha mai conosciuto l’amore se non nella sua forma più opprimente. A scuola incontra Alessio, un ragazzo che usa il proprio corpo per guadagnare qualche centinaio di euro e aiutare la madre, cassiera in un supermercato. Tra i due nasce un legame proibito, fragile e necessario, ma il desiderio di riscatto sociale e umano di Alessio finisce per avvelenare il rapporto: incapace di lasciarsi conquistare davvero, distrugge tutto e cancella l’unica persona che lo abbia mai amato. Gelormini stesso inquadra l’incontro come una collisione inevitabile tra due solitudini, un rapporto fatto di squilibri e silenzi che cerca parole per esistere, sullo sfondo di una provincia feroce e cinica, dove il bisogno di identità e il vuoto personale spingono verso una spirale di annientamento.
La produzione
Il film è una produzione HT Film, Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con SKY, prodotto da Viola Prestieri e Nicola Giuliano. Vision Distribution cura anche le vendite internazionali. Sul fronte tecnico, La Gioia mette insieme un team di primo piano: fotografia di Gianluca Rocco Palma, montaggio di Chiara Vullo, musiche di Tóti Guðnason, costumi di Antonella Cannarozzi, scenografia di Eugenia F. Di Napoli. Per Indigo Film le produttrici sono Francesca Cima e Carlotta Calori; il produttore associato è Stefano D’Avella, il produttore esecutivo Gennaro Formisano, il produttore delegato Davide Bertoni. Il film è realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 (bando Piemonte Film TV Fund), con il Patrocinio della Città di Torino e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.
