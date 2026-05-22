La forza di una donna, l'ultima puntata diventa un evento su Canale 5: tutte le anticipazioni sul gran finale della soap campione di ascolti L'ultima puntata con la serie che racconta la vita di Bahar in prima serata: e ci sarà un lieto fine.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dopo mesi di ascolti record e un pubblico sempre più fedele, La forza di una donna si prepara a salutare i telespettatori italiani con una scelta che conferma il peso ormai conquistato dalla soap turca nel palinsesto Mediaset: il finale andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio 2026.

Negli ultimi mesi la serie con protagonista Bahar è diventata uno dei fenomeni televisivi più forti del daytime italiano, capace di superare spesso i 2 milioni di spettatori e di raggiungere share vicini al 27%, numeri che hanno convinto Mediaset a trasformare l’epilogo della soap in un vero evento televisivo.

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La serie racconta la vita di Bahar, una donna segnata da lutti, povertà e difficoltà familiari, ma determinata a proteggere i suoi figli e a ricostruire la propria felicità. Il finale promette emozioni fortissime ma anche un lieto fine molto atteso dai telespettatori. Secondo le anticipazioni, Bahar riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle il dolore vissuto negli ultimi anni e potrà guardare al futuro con serenità accanto ad Arif.

Ma se volete scoprire cosa succederà nell’ultima puntata, guardate il Video!

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