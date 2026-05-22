La forza di una donna, l'ultima puntata diventa un evento su Canale 5: tutte le anticipazioni sul gran finale della soap campione di ascolti
L'ultima puntata con la serie che racconta la vita di Bahar in prima serata: e ci sarà un lieto fine.
Dopo mesi di ascolti record e un pubblico sempre più fedele, La forza di una donna si prepara a salutare i telespettatori italiani con una scelta che conferma il peso ormai conquistato dalla soap turca nel palinsesto Mediaset: il finale andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio 2026.
Negli ultimi mesi la serie con protagonista Bahar è diventata uno dei fenomeni televisivi più forti del daytime italiano, capace di superare spesso i 2 milioni di spettatori e di raggiungere share vicini al 27%, numeri che hanno convinto Mediaset a trasformare l’epilogo della soap in un vero evento televisivo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La serie racconta la vita di Bahar, una donna segnata da lutti, povertà e difficoltà familiari, ma determinata a proteggere i suoi figli e a ricostruire la propria felicità. Il finale promette emozioni fortissime ma anche un lieto fine molto atteso dai telespettatori. Secondo le anticipazioni, Bahar riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle il dolore vissuto negli ultimi anni e potrà guardare al futuro con serenità accanto ad Arif.
Ma se volete scoprire cosa succederà nell’ultima puntata, guardate il Video!
Potrebbe interessarti anche
La forza di una donna, stasera il gran finale: come finisce e cosa succede nell’ultima puntata
La soap turca di Canale 5 si avvicina al finale della terza stagione: doppio matrimo...
Stasera in tv: la musica con Fiorella Mannoia o il finale di La forza di una donna?
Cosa vedere stasera in tv? Volley Italia‑Serbia su Sky Sport 1 e l’assalto alla Casa...
Mediaset, palinsesto stravolto per il primo maggio: La Forza di una Donna, Uomini e Donne e Amici, cosa cambia
Le modifiche al palinsesto pomeridiano di Canale 5 nella giornata del 1° maggio 2026...
Il Paradiso delle Signore, il momento è delicatissimo: ascolti tv ormai a picco. La soap di Rai 1 si gioca tutto nella prossima stagione
Che succede al Paradiso delle Signore su Rai 1? Trame stanche o paura di osare? Gli ...
Un Posto al Sole, altre guest star dopo Whoopi Goldberg? Boom di ascolti e nuovi scenari per la soap di Rai 3
Un Posto al Sole: cosa succederà dopo il boom nel cast grazie alla presenza di Whoop...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: una rockstar approda nella soap
Le trame di Beautiful di giovedì 21 maggio 2026: la festa a casa di Eric ha un prota...
Chiude Il Paradiso delle Signore, Balivo ‘extra’ e Matano cambia orario: la nuova programmazione Rai
Rai e Mediaset rivedono i palinsesti pomeridiani prima dell'estate. Lo impongono la ...
Il Paradiso delle Signore cancella una puntata: il nuovo calendario (e la riscossa contro Amici 25)
Nonostante la grande risalita negli ascolti, l’amata soap opera di Rai 1 si fermerà ...