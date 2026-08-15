Anne Hathaway, i dinosauri e un logo Warner Bros. 'vintage’: i dettagli nascosti e le curiosità di La Fine di Oak Street
Dal cane ispirato a Battlestar Galactica al logo Warner Bros. "invecchiato": tutto quello che non sapete ancora sul film dell'estate con Anne Hathaway.
È il tipo di film che si guardava da bambini con il cuore in gola, nascosti sotto le coperte, sapendo che era troppo spaventoso ma senza riuscire a smettere. Anne Hathaway lo ha descritto esattamente così: un horror familiare degli anni ’80, terrificante e genuino allo stesso tempo. La Fine di Oak Street è il film dell’estate, e prima di vederlo, vale la pena conoscere i segreti e le curiosità che lo riguardano.
La Fine di Oak Street, 5 curiosità sul film con Anne Hathaway
La fine di Oak Street (The End of Oak Street), uno dei film più attesi dell’estate 2026. Prodotto da Warner Bros. Pictures, vede protagonisti Anne Hathaway ed Ewan McGregor nei panni di Denise e Greg Platt, una famiglia degli anni ’80 che, a causa di un misterioso evento cosmico, si ritrova catapultata nell’era giurassica insieme all’intero quartiere. Ecco 5 curiosità che vale la pena conoscere:
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Il look di Hathaway è ispirato a Dorothy de Il Mago di Oz
Per definire l’aspetto del personaggio di Anne Hathaway, la costumista Erin Benach ha preso come riferimento Dorothy, la protagonista de Il Mago di Oz. Prima dell’arrivo dei dinosauri su Oak Street, Denise indossa tonalità azzurre e abiti morbidi che ne sottolineano l’apparente fragilità. Ma quando la situazione precipita, anche il guardaroba cambia radicalmente: basta colori tenui, spazio a look più decisi e adatti al combattimento.
Le riprese tra Atlanta e Londra
Il film è stato girato principalmente ad Atlanta, in Georgia, in particolare agli Electric Owl Studios di Decatur, con alcune scene girate anche a Londra. Il set è stato costruito come una sorta di capsula del tempo: la casa dei Platt è stata ricreata in piena coerenza con gli anni ’80, e McGregor ha raccontato di aver avuto la sensazione di entrare in una vera abitazione di oltre quarant’anni fa. Dagli scaffali al contenuto del frigorifero, ogni dettaglio contribuiva a rendere concreto e credibile quell’ambiente domestico.
Il nome del cane, Starbuck, non è un caso
Tra i dettagli nascosti che i fan più attenti hanno già scovato c’è il nome del cane della famiglia Platt: Starbuck. È proprio il suo abbaiare di fronte a una luce inquietante a segnalare per primo alla famiglia che qualcosa di strano sta accadendo nel quartiere. Il nome non è un omaggio a Moby Dick di Herman Melville, bensì alla serie fantascientifica Battlestar Galactica. Un riferimento esplicito confermato dal regista David Robert Mitchell in persona durante un Q&A.
La Fine di Oak Street è un film di Cloverfield segreto?: La teoria
Fin dal primo trailer, molti fan hanno ipotizzato che La fine di Oak Street possa essere un capitolo nascosto della saga Cloverfield. Gli indizi non mancano: il nome del franchise rimanda a Cloverfield Boulevard a Santa Monica, la trama ricorda The Cloverfield Paradox e, seguendo il titolo su una mappa, si finisce nei pressi di quella stessa strada. Abrams ha negato il collegamento, ma il regista Mitchell ha risposto in modo ambiguo, lasciando intendere che ci sia qualcosa di più.
Il logo di Warner Bros. nel film è "invecchiato" apposta
Tra i dettagli di produzione più curiosi c’è quello riportato dalla stampa italiana: il film è ambientato negli anni ’80, e per questo anche il logo Warner Bros. nei titoli è stato realizzato in coerenza con il periodo storico, come se il film fosse stato davvero prodotto in quell’epoca.
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