La fidanzata di papà: la storia delle nozze impossibili con Simona Ventura La fidanzata di papà gioca sul contrasto generazionale e sulle relazioni impossibili, affidandosi a un cast corale capitanato da Massimo Boldi e la Ventura. Ecco i segreti sulla pellicola.

In La fidanzata di papà assistiamo alla storia di Massimo, vedovo e albergatore a Cortina, va a Miami quando Matteo, suo figlio, e la fidanzata Barbara scoprono che stanno per avere un bambino. La notizia fa chiaramente convergere lì anche Angela (Simona Ventura), la madre di Barbara, manager in carriera e donna sicura di sé. I due futuri nonni si incontrano in mezzo a gag, equivoci e contrasti iniziali dovuti alle loro personalità molto diverse, ma con il tempo la tensione si trasforma in una simpatia che potrebbe davvero cambiare i loro piani di vita, mentre tutti cercano di gestire l’arrivo del bebè e la convivenza forzata tra famiglie, loro si innamorano.

La fidanzata di papà va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 23:15.

