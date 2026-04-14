La famiglia nel bosco diventa un caso globale: Netflix tratta per portare la vicenda in streaming Una vicenda giudiziaria ancora aperta che potrebbe diventare un film: Netflix in trattativa per portare la storia della famiglia nel bosco sulla piattaforma.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quella della famiglia nel bosco è una vicenda che da mesi e mesi sta facendo discutere ma ha anche diviso l’opinione pubblica. Tra chi crede che ci sia una sorta di accanimento su di loro, e chi pensa che sia giusto il modo in cui stanno andando le cose, spuntano fuori notizie su di loro ogni due per tre. L’ultima riguarderebbe Netflix: la piattaforma sarebbe in trattativa per acquisire i diritti e realizzare un film sulla storia della coppia anglo-australiana e dei loro tre figli, portando così la loro vicenda dall’isolamento della vita nel bosco al grande schermo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La famiglia nel bosco, Netflix vorrebbe realizzare un film sulla loro storia

La storia della cosiddetta "famiglia del bosco", una coppia anglo-australiana che ha vissuto per anni in isolamento con i propri figli in un casolare tra le aree boschive dell’Abruzzo, potrebbe presto approdare su Netflix, con trattative già in fase avanzata per un adattamento cinematografico. Il caso ha suscitato sin da subito una forte attenzione pubblica per la scelta dei genitori di adottare uno stile di vita completamente lontano da scuola e istituzioni, basato su un’educazione alternativa e radicale. Le autorità hanno però giudicato questa condizione non compatibile con il diritto dei minori a un percorso di crescita equilibrato e integrato nella società, arrivando circa sei mesi fa alla decisione di separare i bambini dalla famiglia, misura che ha innescato un complesso confronto giudiziario e culturale.

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L’eventuale film si concentrerebbe proprio su questo contrasto: la ricerca di una libertà assoluta e isolata da un lato, e l’intervento dello Stato come garante della tutela dei minori dall’altro. Secondo le informazioni circolate, il progetto avrebbe già ottenuto consensi preliminari dai legali della famiglia e dalla struttura che accoglie i bambini.

Il libro autobiografico di Catherine

A questa possibile produzione si affiancherebbe anche un libro autobiografico di Catherine Birmingham, previsto per maggio, che contribuisce ad ampliare la narrazione della vicenda su più fronti.

La famiglia nel bosco, l’avvocato di Nathan e Catherine smentisce tutto

Come vi abbiamo detto, non ci sono conferme riguardo al possibile interesse di Netflix nel realizzare un film sulla famiglia nel bosco. Tuttavia, di recente, proprio l’avvocata di Nathan e Catherine avrebbe smentito l’esistenza di un accordo con Netflix per una serie TV o film sulla loro storia. La legale Danila Solinas ha chiarito che non ci sono né contratti né trattative: "I Trevallion non hanno sottoscritto alcun contratto di cessione di diritti con la piattaforma Netflix né hanno mai discusso di un’azione di risarcimento del danno".

Ha inoltre criticato la diffusione di notizie infondate, affermando: "Da giorni assistiamo alla falsa diffusione di notizie che non hanno altra finalità se non quella biecamente speculativa". E ha aggiunto che tali comportamenti peggiorano la situazione: "Siffatte condotte si traducono, e aggiungono, sofferenza ad un momento di assoluta drammaticità ed in quanto tali meritano ferma censura".

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