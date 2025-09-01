Su RaiPlay c’è una fiction spettacolare con Lino Guanciale e Miriam Leone: mistero, dramma, intrighi e passione
Su RaiPlay è disponibile in streaming la serie che ha catturato l'attenzione del pubblico per la sua ambientazione: protagonisti Lino Guanciale e Miriam Leone.
Miriam Leone è una delle attrici più amate e apprezzate nel panorama del cinema italiano: fascino, eleganza, bellezza, sensualità. Sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono riconoscibile. Il pubblico l’ha acclamata anche accanto a Lino Guanciale, nella serie targata Rai, La Dama Velata. Una fiction del 2015, la cui ambientazione ottocentesca è uno dei punti forti, e l’alchimia tra i due protagonisti è evidente in ogni puntata. Questa serie è disponibile su RaiPlay ma, di seguito, troverete tutto ciò che c’è da sapere al riguardo.
La Dama Velata: trama, cast e puntate della serie con Lino Guanciale e Miriam Leone
La Dama Velata è una fiction del 2015, di genere feuilleton (romanzo d’appendice), ambientata alla fine del XIX secolo e interpretata da Miriam Leone e Lino Guanciale, oggi tra gli attori più richiesti in assoluto. La trama segue Clara Grandi (Leone), figlia del Conte Vittorio Grandi (Luciano Virgilio), che alla nascita non viene riconosciuta dal padre, accusata della scomparsa della madre. Cresce nella tenuta di San Leonardo, amata dai contadini e dall’amico d’infanzia Matteo Steiner. Da adolescente, è costretta a tornare a Trento perché il padre le trova un marito, il Conte Guido Andrea Fossà (Guanciale), un uomo dal passato oscuro e donnaiolo, con cui nasce un’attrazione e dalla cui unione nasce Aurora (Emma Orlandini). Clara però è intrappolata in una vita che non le appartiene e deve convivere con la zia Adelaide (Lucrezia Lante Della Rovere) e il cugino Cornelio (Andrea Bosca), che complottano per togliere a lei l’eredità del padre. Drogata lentamente con il laudano e rinchiusa in un manicomio, viene data per morta nelle acque dell’Adige. In realtà sopravvive, cambia identità e diventa Emilia di Saint-Hubert, la misteriosa Dama Velata, per agire nell’ombra e riprendersi la sua vita.
Nel cast sono presenti i seguenti attori: Miriam Leone, Lino Guanciale, Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Bosca, Luciano Virgilio, Jaime Olias, Emma Orlandini, Úrsula Corberó, Mar Regueras, Giusy Buscemi. Per quanto riguarda il numero di puntate, sono ben dodici, ciascuno della durata di circa cinquanta minuti.
Qualche curiosità sulla serie La Dama Velata e dove vederla in streaming
Come di consueto, sapete che con noi, le curiosità su film e serie non mancano mai quindi, anche in questo caso, preparatevi a conoscere cose che (forse) non sapete. In molti si chiedono se questa fiction si basi su una storia vera: la risposta è ‘No’. Tuttavia, ci sarebbe una sorta di leggenda legata a una figura femminile denominata proprio "La Dama Velata", e adesso ve la raccontiamo. Alla fine dell’Ottocento, a Milano, molte persone affermarono di aver visto nel Parco Sempione una donna vestita di nero e con il volto velato, che attirava uomini in una villa vicina per poi terrorizzarli mostrando un teschio sotto il velo. Non fu mai identificata, ma le autorità perlustrarono il parco a causa delle numerose segnalazioni.
Una scultura chiamata La dama velata (La Religione di Innocenzo Spinazzi, 1794) è collegata a una leggenda simile sul fantasma; l’opera, commissionata dall’ambasciatore russo Aleksandr Michajlovi Beloselskij in memoria della moglie, è oggi conservata al Castello Reale di Racconigi. La serie televisiva è stata girata principalmente a Trento, con location come la Cattedrale di San Vigilio, il Castello del Buonconsiglio, Palazzo Thun, via Rodolfo Belenzani, la tenuta San Leonardo di Avio, Mezzocorona e Pergine Valsugana. Inizialmente ambientata a Milano, le riprese si sono spostate in Trentino grazie alla Trentino Film Commission.
