Tina Cipollari tra i dilettanti allo sbaraglio: che ci fa a La Corrida con Amadeus

Nuova stagione dello storico programma di nuovo in onda sul Nove: si apre con la tagliente opinionista di Uomini e Donne. Cosa accadrà?

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, lascia temporaneamente gli studi Mediaset e "sbarca" a La Corrida: sarà giudice nella puntata del 5 novembre su NOVE, primo passo di una nuova stagione del programma.

La novità non è solo Tina: ogni puntata avrà giudici che cambiano, sorprese e, soprattutto, il pubblico che torna a sognare davanti ai dilettanti che non vogliono essere derisi, ma sostenuti.

Ma cosa farà Tina? Di certo non sarà solo un giudice qualunque: è Tina — e sappiamo quanto può essere diretta e spontanea. La curiosità è alta e se volete scoprire tutto su questo ritorno de La Corrida in Tv non vi resta che guardare il Video!

