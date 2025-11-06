La Corrida, Tina Cipollari porta Uomini e Donne sul Nove: "No, 'Amedeus', io esco!". Sui social è delirio: "Sto volando" Nella prima puntata del 5 novembre, Tina Cipollari convince i social puntando su Uomini e Donne, mentre Amadeus affronta una prova di coraggio: cosa è successo

Nella prima puntata de La Corrida, condotta da Amadeus, in prima serata sul Nove, mercoledì 5 novembre 2025, tanti dilettanti allo sbaraglio hanno presentato le loro performance, mettendo spesso in crisi il conduttore stesso e il Maestro d’orchestra Leonardo De Amicis. Ma non mancano esibizioni meravigliose, come i due fratelli che fanno schioccare le fruste al ritmo della musica, e nemmeno le reazioni sui social, soprattutto quando appare in studio Tina Cipollari. Ecco cosa è successo nella puntata de La Corrida del 5 novembre 2025 e chi è il vincitore della prima serata.

La Corrida, puntata 5 novembre 2025: cosa è successo e le reazioni social

Amadeus apre la prima puntata della nuova edizione de La Corrida con il ricordo di Marina Donato, produttrice televisiva scomparsa la scorsa estate: "Il pubblico de La Corrida è l’unico giudice del programma, come mi ricordava sempre Marina Donato, che ci manca tantissimo. Come sapete, ci ha lasciati questa estate inaspettatamente, proprio mentre stavamo facendo insieme a lei le prime riunioni di questa edizione. Marina non è stata solo la moglie del grande Corrado, è stata anche una grande produttrice televisiva, una donna che aveva molta energia, forza, carisma e che conosceva bene la televisione. Per 39 anni de La Corrida l’ha seguita passo passo, l’ha amata e protetta, e quindi ogni puntata sarà dedicata a lei".

Poi entra in scena la giudice speciale della prima puntata, Tina Cipollari, che inizia la sua avventura così: "Buonasera, grazie! Che bel pubblico che hai, è invidiabile! Io sono contentissima di essere stata invitata e ho accettato volentieri perché la Corrida è sempre stato uno dei miei programmi preferiti!". Subito dopo, quando è il momento del giuramento di concorrenti e pubblico in studio, porta un po’ di Uomini e Donne sul Nove, grazie alla celebre battuta che l’ha resa ancora più popolare nel tempo: "Ti avviso che se non fanno bene il giuramento, ‘Amedeus’, io esco". Il conduttore però non si accontenta, ma solo perché vuole regalare ai telespettatori la versione originale della battuta: "Intanto già mi piace che mi chiami Amedeus, perché Amadeus è troppo formale, ma ‘Io esco’ non viene bene col nome Amedeus, viene bene solo col nome Maria. Quindi , ti prego, vorrei che tu lo facessi in maniera ufficiale, come lo diresti normalmente". Ed ecco arrivare la versione originale: "No, Maria, io esco!".

A tal proposito, non mancano le reazioni sui social: "Oggi doppia razione di una delle persone più importanti che abbiamo Italia TINA CIPOLLARI QUANTO LA AMO", "AMEDEUS. Tina ti amo", "Tina Cipollari. E subito si vola", "La Corrida è stata più pubblicizzata per Tina che fa da giudice, che per il programma stesso", "Tina alla Corrida!", "Il nuovo trono per Tina". E ancora: "E’ iniziato da pochi minuti e la Cipollari ha già scombussolato tutto, pure la grammatica", "Voglio Tina cipollari in prima serata sempre", "Tina che lo chiama Amedeus", "Finalmente i diritti di Tina in prima serata. Sto volando proprio", "Mi fa strano vedere Tina in un altra trasmissione", "Dove si firma per avere Tina Cipollari tutte le sere??", "Già si vede la mano della queen Maria". Non solo, perché gli utenti di X invocano la presenza di Fiorello in una delle prossime puntate: "Per concludere alla grande l’avventura di ama sul nove sogno un’ultima puntata con lui: (con l’immagine dello showman, ndr)", "Quest’anno però ci meritiamo una puntata con Fiorello (e praticamente sarà infinita) ed una puntata con Annalisa (in onore di tutte le imitazioni)".

Dopo questo scambio di battute, comincia la puntata vera e propria e il primo a esibirsi è Enrico Strano, che interpreta Flash e Goku Super Sayan, unendo i punti di forza dei due personaggi tramite ‘tecniche’ alquanto bizzarre, ‘teletrasporto’, con le due dita sulla fronte, e ‘velocità’, muovendosi da una parte all’altra dello studio sotto gli occhi increduli di Amadeus e del Maestro Leonardo De Amicis: esilaranti le loro espressioni durante il numero di Enrico. Il pubblico non apprezza l’esibizione, ma lo salva Tina Cipollari che trova la performance molto divertente e che dice che probabilmente avrà lavorato tanto per preparasi… Anche qui i commenti sui social impazzano: "Di cognome Strano, di fatto un Jaguar", "Strano è strano, nulla da dire, detto jaguar!", "Flash Gordon Super Sayan????????", "Iniziamo a livelli altissimi proprio", "Goku Flash super sayan", "Non sto capendo una mazza. Ma che lingua è?", "Confonde Flash con Flash Gordon, come un giornalista medio italiano", "Ma lui che livello sarebbe di Goku? Già mi sento male".

E subito dopo le immancabili nonnine di Ostuni, 8 vedove di 85 anni che ballano insieme sulle note di Espresso Macchiato, canzone che Tommy Cash ha presentato all’Eurovision 2025 e molto criticata perché ritenuta offensiva per gli italiani. Le 8 donne sono scatenate: pur non ballando tutte perfettamente a tempo, sono così allegre ed energiche che è difficile non sorridere e promuoverle a pieni voti, anche solo per il coraggio. Che poi è da ricordare che parliamo di donne anziane, che, tra l’altro, dimostrano di riuscire a muoversi più agilmente di tanti giovani. E, in effetti, anche il pubblico si complimenta con un fragoroso applauso, mandandola direttamente tra i finalisti della puntata.

Biancaneve a La Corrida, arriva in finale nonostante i fischi: cosa è successo

Da ricordare assolutamente è anche l’esibizione di Aldo, il concorrente vestito da Biancaneve che, durante la pandemia, ha costruito questo personaggio per realizzare parodie sui social. L’uomo sorprende tutti proponendo sul palco la storia Biancaneve nella foresta. Lo spettacolo è un po’ imbarazzante da guardare, uno di quegli show che non diresti mai a nessuno di averlo visto. Però, proprio perché le risate non mancano, si vive quella leggerezza che molti ricercano dopo una giornata di duro lavoro.

Durante l’esibizione, tra l’altro, ne accadono di ogni e le reazioni di Amadeus sono infinite. Si parte dal momento in cui il concorrente si getta a terra e piange disperato, con il conduttore che pian piano si avvicina a lui e gli chiede: "Scusi, una curiosità: ma Biancaneve inizia in questa maniera drammatica? Ha già mangiato la mela avvelenata? No? Pensavo che fosse finita la favola!". Aldo spiega: "No, è l’incontro nella foresta, quando il cacciatore le dice di scappare. Era una sorpresa". Amadeus gli chiede scusa: "Scusi se l’ho interrotta, può tornare a piangere, grazie!".

A questo punto il concorrente torna a ‘soffrire’, piangendo come una persona che ha perso tutto. Poi si alza in piedi lentamente mentre fa dei versi molto ambigui, tanto che il Maestro De Amicis si arrende e smette di accompagnare con l’orchestra la performance, e inizia a vedere una serie di animali che – dai suoni che fa Aldo – danno l’impressione di essere tutti aggressivi. Allora Amadeus gli chiede: "Ma perché sono arrabbiati questi animali?", e il concorrente risponde: "E’ una foresta oscura!". Lo show prosegue con altri animali, ma il momento più esilarante è quando Aldo si muove come un corvo e fa il suo verso andando incontro a De Amicis, che ride mentre indietreggia, vedendolo abbastanza coinvolto nella parte.

Quando Amadeus sente parlare di un tacchino nella foresta, non può fare a meno di ridere e nemmeno di avvicinarsi a lui, interrompendolo per dirgli: "Mi scusi se la disturbo, ma un tacchino nella foresta io non l’ho mai visto. Mi perdoni, lo dico per i bambini che stanno guardando". E il concorrente gli ricorda che si tratta di una parodia. Altro momento assurdo è quando Aldo mima il serpente sdraiandosi a terra, con Amadeus che scoppia a ridere e gli dà le spalle per non farsi vedere da lui quasi in lacrime. Infine, il conduttore lo interrompe un’ultima volta per ricordargli che nemmeno i polpi possono vivere in una foresta e poi gli chiede: "Ma ha un finale, no? E’ solo per sapere quanti animali mancano ancora…".

A fine esibizione, pentole e fischi dal pubblico, con Amadeus che commenta: "Ovviamente chiediamo scusa ai bambini perché la favola non fa proprio così. E’ vero che è una parodia, ma noi siamo tradizionalisti. Il pubblico ha contestato semplicemente perché non ha riconosciuto la favola originale". Tina Cipollari si dice "arrabbiatissima con il pubblico", in quanto "è un vero talento". E poi chiede: "Secondo voi, è facile imitare tutti quegli animali? E’ una Cenerentola un po’ rivisitata". In studio, però, la gaffe non passa inosservata e Amadeus le fa notare che si tratta di Biancaneve e non di Cenerentola, ma poi ammette: "Ti ho confuso io citando Cenerentola".

Nel frattempo, sui social partono battute relative al fatto che Aldo lavora nell’ambito delle pulizie: "Dovrebbe fare la parodia di Cenerentola". Alla fine, alla finalissima di dicembre 2025 arriva proprio Aldo con la sua Biancaneve, surclassando gli altri due concorrenti fischiati.

Chi è il vincitore della prima puntata de La Corrida

I vincitori della prima puntata de La Corrida, in onda mercoledì 5 novembre 2025, sono Aldo (il più fischiato di tutti), nei panni di Biancaneve, e i fratelli Mattia e Yuri, che hanno sorpreso il pubblico facendo schioccare delle fruste al ritmo del brano scelto per l’esibizione. Una performance che si è rivelata una vera meraviglia per gli occhi, anche più di quella della ragazza che ha fatto ‘ballare’ con sé il suo cane. Mattia, il fratello maggiore, ha proposto poi ad Amadeus una prova di coraggio: "Tu ti metterai qui e io ti frusterò". Succede davvero, nonostante la titubanza iniziale ("Ma siete sicuri? Non può farlo il Maestro?"), e il conduttore, incredulo, commenta: "Ho sentito il vento".

