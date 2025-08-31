Alice Rohrwacher su RaiPlay racconta la storia di un'Italia che ha perduto la sua anima, ma che può essere salvata dall'amore Pluripremiato in tutto il mondo è tra le pellicole italiane più celebrate e discusse degli ultimi anni, con un cast di tutto rispetto. Un prezioso film d'autore

Il cinema vive di emozioni e ci sono pellicole che, più di altre, non si guardano solamente, ma si respirano, che entrano sotto la pelle dello spettatore. La Chimera, di Alice Rohrwacher, in streaming su RaiPlay, è proprio una di queste. Un vero e proprio film evento, che trasforma la piattaforma streaming di Rai in una sala d’autore. Una delle pellicole italiane più celebrate e discusse degli ultimi anni e che può vantare un cast di tutto rispetto: Josh O’Connor, attore britannico consacrato da The Crown, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher, presenza magnetica che arricchisce di intensità ogni scena.

Di cosa parla la trama de La Chimera di Alice Rohrwacher in streaming su RaiPlay

Arthur (O’Connor), appena uscito di prigione, non è soltanto un uomo: è un viaggiatore sospeso tra due mondi. Uno è quello legato al desiderio di riunirsi a un amore perduto. L’altro è quello dell’eccitazione febbrile per i "tombaroli", spinti dall’avidità e dalla promessa di un guadagno facile. Per lui, la chimera non è soltanto un sogno. È a nostalgia di ciò che non si può più avere, la ricerca senza speranza di un passaggio tra la vita e la morte, tra ciò che è legato al presente e ciò che è ancorato al passato.

Un film entrato nella storia del cinema italiano

Benché uscito da relativamente poco (2023), La Chimera si è già ritagliato uno spazio nell’Olimpo dei film italiani più rappresentativi. Pluripremiato in tutto il mondo, da Telluride a Valladolid, passando per Chicago, fino a conquistare la critica internazionale, è stato inserito tra i migliori film stranieri del 2023 dal National Board of Review.

Ogni inquadratura sembra raccontare una favola antica che si specchia nella nostra contemporaneità. Il saccheggio delle tombe etrusche diventa lo specchio di un Paese, il nostro, che ha ormai ceduto la propria anima e, allo stesso tempo, un atto d’amore verso la bellezza che resiste sotto la superficie.

Dove vedere La Chimera in streaming

Se amate le storie che scavano, letteralmente e metaforicamente, dentro le radici di un Paese e dentro le pieghe più intime dell’animo umano, quello con La Chimera, in streaming su RaiPlay senza costi, è un appuntamento che proprio non potete mancare.

