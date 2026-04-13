Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La casa nella prateria, la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West: Netflix stupisce col teaser trailer

Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi scritti da Laura Ingalls Wilder

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Tra le serie più iconiche del panorama televisivo degli anni ’70 c’è senza dubbio La casa nella Prateria. Tratta dalla saga di romanzi per ragazzi autobiografici scritti da Laura Ingalls Wilder, la serie, curata da Michael Landon, è andata in onda tra il 1974 e il 1983 sulla NBC, collezionando la bellezza di 204 episodi in 9 stagioni e quattro lungometraggi tv. Netflix ha deciso di puntare su una delle storie più iconiche della letteratura americana affidando un reboot che vuole essere più "moderno" alla produttrice esecutiva di The Boys, Rebecca Sonnenshine. Da pochissimo è online il primo teaser trailer ufficiale del reboot di Netflix de La casa nella Prateria, che vi lasciamo come sempre in calce a questo articolo.

Il trailer del reboot Netflix de La casa nella Prateria

"C’era una volta la mamma e il papà, e Mary e Laura, che lasciarono i grandi boschi del Wisconsin per trasferirsi nella Prateria, dove una nuova vita li stava aspettando". Così inizia il teaser trailer del reboot di Netflix de La casa nella Prateria. La vicenda si svolge nella seconda metà del 1800, in Minnesota (dove nell’originale si trasferivano in Kansas), dove gli Ingalls si trasferiscono per iniziare un nuovo capitolo delle proprie vite su un territorio tolto ai nativi. Il trailer spinge fortemente sulla grandissima unione che lega gli Ingalls, in grado di superare ogni avversità in quanto famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Negli anni di permanenza nella prateria, infatti, questa famiglia sarà costretta ad affrontare diversi pericoli, malattie improvvise e l’avvio di una nuova fattoria oltre che dispute su terreni con i nativi americani ma anche il governo degli Stati Uniti. Leggendo la sinossi ufficiale comprendiamo che la storia sarà "in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano".

Il cast de La casa nella prateria e quando esce su Netflix

Il cast include Alice Halsey nel ruolo di Laura Ingalls, Luke Bracey nel ruolo di Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline Ingalls e Skywalker Hughes in quello di Mary Ingalls. "Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione", ha dichiarato Rebecca Sonnenshine. "Non vediamo l’ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri de La casa nella prateria e siamo entusiasti che Netflix ci dia l’opportunità di continuare la storia".

Il reboot de La casa nella prateria di Netflix esce in streaming in esclusiva il 9 luglio 2026: qui sotto vi lasciamo il teaser trailer ufficiale in italiano.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Netflix scommette tutto su 'La casa nella prateria': la seconda stagione del reboot è già ufficiale

Netflix scommette tutto su La casa nella prateria: la seconda stagione è già ufficiale

Netflix ha annunciato non solo la data d'uscita del reboot de La casa nella prateria...
Harry Potter, il primo trailer della serie TV ha scene mai viste nei film

Harry Potter, il primo trailer della serie TV HBO mostra scene mai viste prima nei film

La serie TV Harry Potter e la Pietra Filosofale si mostra in un primo ed emozionante...
Hunger Games, l'Alba sulla mietitura: un magneticamente malvagio Ralph Fiennes nel trailer del prequel

Hunger Games, l'alba sulla mietitura: un magneticamente malvagio Ralph Fiennes nel trailer del prequel

Il nuovo prequel della saga di Hunger Games promette di essere il più duro e cupo di...
Scary Movie 6, il cast originale nel teaser trailer del film che ha "distrutto" l'horror

Scary Movie 6, il cast originale nel trailer del film che ha "distrutto" l'horror

Scary Movie 6 si presenta con un teaser trailer che riporta nel franchise tutti i pe...
Dopo Stranger Things i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Dopo Stranger Things i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...
30 Anni in un Secondo, Jennifer Garden sarà coinvolta nel film reboot che realizzerà Netflix

Netflix fa il colpaccio con 30 anni in un secondo (e i fan delle rom-com ringraziano): Jennifer Garner ci sarà ma è tutto diverso

Il reboot del cult anni 2000 prende forma con nuovi protagonisti e una regia super, ...
Cape Fear, in arrivo su Apple TV+ la serie che si basa sull'adatamento cinematografico di Martin Scorsese

Apple TV scuote l’estate: Bardem torna a terrorizzare con una serie che fa tremare anche Scorsese e Spielberg

Presto arriverà su Apple TV+ Cape Fear: Bardem, Adams e Wilson in una serie thriller...
Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (e c'è anche una star di Sing)

Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (c'è anche una star di Sing)

Il colosso dello streaming ha diffuso il nuovo trailer del film action con protagoni...
Dutton Ranch, pubblicato il teaser trailer dello spin-off di Yellowstone

Yellowstone diventa più spietato che mai: in arrivo lo spin-off che segna il ritorno di due personaggi amatissimi

Lo spin-off di Yellowstone, Dutton Ranch, è pronto a debuttare su Paramount+: nuovi ...

Mulino Caputo

Pranzo di primavera (anche) senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Martina Miliddi

Simone Milani
Antonio Cassano

Antonio Cassano
Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto
Amanda Lear

Amanda Lear

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963