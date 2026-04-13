La casa nella prateria, la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West: Netflix stupisce col teaser trailer Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi scritti da Laura Ingalls Wilder

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Tra le serie più iconiche del panorama televisivo degli anni ’70 c’è senza dubbio La casa nella Prateria. Tratta dalla saga di romanzi per ragazzi autobiografici scritti da Laura Ingalls Wilder, la serie, curata da Michael Landon, è andata in onda tra il 1974 e il 1983 sulla NBC, collezionando la bellezza di 204 episodi in 9 stagioni e quattro lungometraggi tv. Netflix ha deciso di puntare su una delle storie più iconiche della letteratura americana affidando un reboot che vuole essere più "moderno" alla produttrice esecutiva di The Boys, Rebecca Sonnenshine. Da pochissimo è online il primo teaser trailer ufficiale del reboot di Netflix de La casa nella Prateria, che vi lasciamo come sempre in calce a questo articolo.

Il trailer del reboot Netflix de La casa nella Prateria

"C’era una volta la mamma e il papà, e Mary e Laura, che lasciarono i grandi boschi del Wisconsin per trasferirsi nella Prateria, dove una nuova vita li stava aspettando". Così inizia il teaser trailer del reboot di Netflix de La casa nella Prateria. La vicenda si svolge nella seconda metà del 1800, in Minnesota (dove nell’originale si trasferivano in Kansas), dove gli Ingalls si trasferiscono per iniziare un nuovo capitolo delle proprie vite su un territorio tolto ai nativi. Il trailer spinge fortemente sulla grandissima unione che lega gli Ingalls, in grado di superare ogni avversità in quanto famiglia.

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Negli anni di permanenza nella prateria, infatti, questa famiglia sarà costretta ad affrontare diversi pericoli, malattie improvvise e l’avvio di una nuova fattoria oltre che dispute su terreni con i nativi americani ma anche il governo degli Stati Uniti. Leggendo la sinossi ufficiale comprendiamo che la storia sarà "in parte dramma familiare pieno di speranza, in parte epico racconto di sopravvivenza e in parte storia delle origini dell’Ovest americano".

Il cast de La casa nella prateria e quando esce su Netflix

Il cast include Alice Halsey nel ruolo di Laura Ingalls, Luke Bracey nel ruolo di Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald nel ruolo di Caroline Ingalls e Skywalker Hughes in quello di Mary Ingalls. "Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione", ha dichiarato Rebecca Sonnenshine. "Non vediamo l’ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri de La casa nella prateria e siamo entusiasti che Netflix ci dia l’opportunità di continuare la storia".

Il reboot de La casa nella prateria di Netflix esce in streaming in esclusiva il 9 luglio 2026: qui sotto vi lasciamo il teaser trailer ufficiale in italiano.

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