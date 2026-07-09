La Casa Nella Prateria, Netflix fa uno ‘sfregio’ imperdonabile ai fan: scoppia la rivolta La nuova serie Netflix riporta sullo schermo la famiglia Ingalls, ma una scelta narrativa sorprende i fan storici: niente Walnut Grove, si parte dalle origini.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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L’attesa era tanta ma, finalmente, il reboot de La Casa nella Prateria è arrivato su Netflix. Dopo un entusiasmo generale, i fan della serie storica degli anni Settanta si sono ritrovati davanti a una sorpresa (se così possiamo definirla) del tutto inaspettata. Qualcosa di molto importante è cambiato rispetto alla versione che ha segnato l’infanzia di milioni di spettatori, e non si tratta di un dettaglio secondario. La nuova produzione ha fatto una scelta precisa, che si discosta da ciò che il pubblico conosce molto bene: che fine ha fatto Walnut Grove? Una differenza che sta già dividendo i fan, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

La Casa Nella Prateria, Walnut Grove ‘sparisce’ dal reboot della serie Netflix: fan divisi

Da oggi, 9 luglio 2026, è disponibile in streaming su Netflix La Casa Nella Prateria, il reboot della serie originale che sta facendo già un po’ discutere. Sì, perché la nuova versione ha sorpreso i fan non proprio positivamente. Infatti, lo show non inizia da Walnut Grove, il luogo simbolo della serie degli anni Settanta, ma da Independence, in Kansas. Questa scelta non è casuale: la produzione vuole avvicinarsi maggiormente ai romanzi originali di Laura Ingalls Wilder, raccontando, quindi, le prime fasi del viaggio della famiglia Ingalls prima degli eventi più conosciuti.

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A differenza della serie classica, il nuovo adattamento non punta solo sulla nostalgia, ma propone una nuova prospettiva sulle difficoltà della vita sulla frontiera e sulla ricerca di una nuova casa. Anche se molti spettatori sono legati a Walnut Grove, la serie invita a scoprire una parte meno conosciuta della storia degli Ingalls, tornando alle loro origini. Da un lato, c’è chi pensa che questa scelta sia stata una sorta di tradimento, dall’altro, invece, c’è chi la reputa una riscoperta. D’altronde, si sa, qualche piccolo cambiamento ci può anche stare; tutt’altro discorso per lo stravolgimento che è ben diverso.

La Casa Nella Prateria, di cosa parla la serie

La nuova serie è una rivisitazione della storia della famiglia Ingalls e racconta la loro vita nella frontiera americana, tra difficoltà, sopravvivenza e forti legami familiari. L’adattamento si ispira al terzo libro della saga e segue il trasferimento della famiglia in Kansas, unendo dramma familiare e racconto storico per mostrare la durezza della vita dei pionieri.

Grande attenzione è rivolta al nuovo cast, chiamato a confrontarsi con il forte legame del pubblico verso gli interpreti della versione originale:

Alice Halsey (Laura)

Skywalker Hughes (Mary)

Luke Bracey (Charles Ingalls)

Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls

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