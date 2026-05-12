Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La Casa Nella Prateria, Netflix reinventa il mito tra nostalgia, vecchia frontiera e nuovi volti: come ‘rinasce’ la famiglia Ingalls nel reboot

Netflix pubblica un nuovo teaser trailer de La Casa Nella Prateria: il reboot della storica serie si mostra con il cast e le atmosfere della frontiera americana

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ci sono cose nella vita che ti entrano nell’anima, che ti fanno innamorare a prima vista e, anche se passano anni, è sempre bello rivederle. In queste poche parole rientra La Casa Nella Prateria, l’iconica serie degli anni ’70 che racconta le vicende della dolcissima famiglia Ingalls. Ebbene, nonostante in molti continuino a guardare e riguardare gli episodi che ogni giorno vengono trasmessi su Twentyseven in diversi orari della giornata, ora potranno godersi una nuova versione di questa serie grazie al reboot di Netflix, che ha compiuto una vera e propria ‘azione nostalgica’. A tal proposito, nelle scorse ore, la piattaforma di streaming ha pubblicato un nuovo teaser trailer. Di seguito, tutti i dettagli.

La Casa Nella Prateria, il nuovo teaser trailer della serie reboot di Netflix

Nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer de La Casa Nella Prateria, la serie ispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder. Il progetto, prodotto da Netflix, è una nuova adattazione della storia della celebre e amatissima famiglia Ingalls e racconta la loro vita nella frontiera americana, tra difficoltà quotidiane, sopravvivenza e legami familiari. La serie si basa in particolare sul terzo libro della saga e segue le vicende della famiglia trasferitasi nel Kansas. La narrazione vuole unire dramma familiare ed epopea storica, mettendo al centro la solidarietà e la vita dura dei pionieri. Tempo fa, è stato pubblicato il primo trailer che introduceva il trasferimento della famiglia Ingalls dal Wisconsin verso la prateria. Attraverso la voce narrante della giovane Laura, veniva mostrato l’inizio della loro nuova vita: una realtà difficile ma piena di avventure, in cui il nucleo familiare rimane unito nonostante l’isolamento e l’immensità del paesaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il secondo trailer, invece, pubblicato di recente, si concentra, invece, sulla vita nella comunità di frontiera, mostrando gli abitanti che collaborano per affrontare le difficoltà quotidiane. Il tema principale diventa la cooperazione: nella prateria nessuno può farcela da solo, e l’"indipendenza" viene reinterpretata come capacità di vivere e lavorare insieme.

La Casa Nella Prateria: il cast e la data di uscita della serie reboot

Sicuramente, l’attenzione degli spettatori per questa serie è focalizzata sul nuovo cast che, ammettiamolo, ha una grande responsabilità in quanto tutti sono ancora innamorati e ancorati ai vecchi volti. Dunque, nel remake Netflix troviamo:

  • Alice Halsey (Laura)
  • Skywalker Hughes (Mary)
  • Luke Bracey (Charles Ingalls)
  • Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls)

La serie è guidata dalla showrunner Rebecca Sonnenshine, che la descrive come una storia profondamente centrata sulla famiglia. L’uscita de La Casa Nella Prateria è prevista per il 9 luglio 2026 e si parla anche di un possibile rinnovo anticipato per una seconda stagione. Noi, comunque, continueremo ad aggiornarvi.

Potrebbe interessarti anche

La casa nella prateria, il teaser trailer del reboot di Netflix e la nuova famiglia Ingalls nel selvaggio West

La casa nella prateria torna con una 'nuova' famiglia: Netflix stupisce ancora una volta, ecco perché

Netflix svela il primo teaser trailer del nuovo adattamento dei romanzi per ragazzi ...
Netflix scommette tutto su 'La casa nella prateria': la seconda stagione del reboot è già ufficiale

Netflix scommette tutto su La casa nella prateria: la seconda stagione è già ufficiale

Netflix ha annunciato non solo la data d'uscita del reboot de La casa nella prateria...
Elle, Prime Video ha svelato il teaser trailer della serie prequel de La Rivincita delle Bionde

Elle Woods torna a farci sognare sullo schermo: Prime Video riscrive le origini dell'iconica bionda, tra amori proibiti e caos liceale anni ‘90

Prime Video ha diffuso il teaser trailer di Elle, la serie prequel de La Rivincita d...
Cape Fear, in arrivo su Apple TV+ la serie che si basa sull'adatamento cinematografico di Martin Scorsese

Apple TV scuote l’estate: Bardem torna a terrorizzare con una serie che fa tremare anche Scorsese e Spielberg

Presto arriverà su Apple TV+ Cape Fear: Bardem, Adams e Wilson in una serie thriller...
Resident Evil, il nuovo film è claustrofobico e il ritmo sfrenato: vi farà star male stare dietro a Bryan

Resident Evil, il nuovo film di Zach Cregger è claustrofobico e il ritmo è sfrenato: farà male stare al passo del protagonista

Il regista di Weapons e Barbarian si tuffa nel franchise di zombie più famoso della ...
Harry Potter, il primo trailer della serie TV ha scene mai viste nei film

Harry Potter, il primo trailer della serie TV HBO mostra scene mai viste prima nei film

La serie TV Harry Potter e la Pietra Filosofale si mostra in un primo ed emozionante...
Clayface, DC Studios ha pubblicato il trailer del film

Clayface, l'incubo prende vita: l'agghiacciante trasformazione che sconvolge l’universo di Batman vi farà perdere il sonno

Dopo l'anteprima al CinemaCon, DC Studios ha svelato il trailer di Clayface, horror ...
The Boroughs - Serie tv Netflix

Altro che Stranger Things, su Netflix i fratelli Duffer fanno già tremare Alfred Molina nell’esperienza più bella della vita (o forse no): il trailer

In arrivo su Netflix una serie spettacolare, dai produttori di Stranger Things, che ...
Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Dopo Stranger Things, i Duffer Brothers ci riprovano con The Boroughs: il cattivo di Spider-Man tra arzilli anziani

Ecco il trailer della nuova serie dei Fratelli Duffer, tra misteri, alieni, scoperte...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Stefano De Martino a Belve

Stefano De Martino
Chiello

Chiello
Federico Cesari

Federico Cesari
Rita Cavallaro

Rita Cavallaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963