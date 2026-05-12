La Casa Nella Prateria, Netflix reinventa il mito tra nostalgia, vecchia frontiera e nuovi volti: come ‘rinasce’ la famiglia Ingalls nel reboot Netflix pubblica un nuovo teaser trailer de La Casa Nella Prateria: il reboot della storica serie si mostra con il cast e le atmosfere della frontiera americana

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono cose nella vita che ti entrano nell’anima, che ti fanno innamorare a prima vista e, anche se passano anni, è sempre bello rivederle. In queste poche parole rientra La Casa Nella Prateria, l’iconica serie degli anni ’70 che racconta le vicende della dolcissima famiglia Ingalls. Ebbene, nonostante in molti continuino a guardare e riguardare gli episodi che ogni giorno vengono trasmessi su Twentyseven in diversi orari della giornata, ora potranno godersi una nuova versione di questa serie grazie al reboot di Netflix, che ha compiuto una vera e propria ‘azione nostalgica’. A tal proposito, nelle scorse ore, la piattaforma di streaming ha pubblicato un nuovo teaser trailer. Di seguito, tutti i dettagli.

La Casa Nella Prateria, il nuovo teaser trailer della serie reboot di Netflix

Nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer de La Casa Nella Prateria, la serie ispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder. Il progetto, prodotto da Netflix, è una nuova adattazione della storia della celebre e amatissima famiglia Ingalls e racconta la loro vita nella frontiera americana, tra difficoltà quotidiane, sopravvivenza e legami familiari. La serie si basa in particolare sul terzo libro della saga e segue le vicende della famiglia trasferitasi nel Kansas. La narrazione vuole unire dramma familiare ed epopea storica, mettendo al centro la solidarietà e la vita dura dei pionieri. Tempo fa, è stato pubblicato il primo trailer che introduceva il trasferimento della famiglia Ingalls dal Wisconsin verso la prateria. Attraverso la voce narrante della giovane Laura, veniva mostrato l’inizio della loro nuova vita: una realtà difficile ma piena di avventure, in cui il nucleo familiare rimane unito nonostante l’isolamento e l’immensità del paesaggio.

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Il secondo trailer, invece, pubblicato di recente, si concentra, invece, sulla vita nella comunità di frontiera, mostrando gli abitanti che collaborano per affrontare le difficoltà quotidiane. Il tema principale diventa la cooperazione: nella prateria nessuno può farcela da solo, e l’"indipendenza" viene reinterpretata come capacità di vivere e lavorare insieme.

La Casa Nella Prateria: il cast e la data di uscita della serie reboot

Sicuramente, l’attenzione degli spettatori per questa serie è focalizzata sul nuovo cast che, ammettiamolo, ha una grande responsabilità in quanto tutti sono ancora innamorati e ancorati ai vecchi volti. Dunque, nel remake Netflix troviamo:

Alice Halsey (Laura)

Skywalker Hughes (Mary)

Luke Bracey (Charles Ingalls)

Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls)

La serie è guidata dalla showrunner Rebecca Sonnenshine, che la descrive come una storia profondamente centrata sulla famiglia. L’uscita de La Casa Nella Prateria è prevista per il 9 luglio 2026 e si parla anche di un possibile rinnovo anticipato per una seconda stagione. Noi, comunque, continueremo ad aggiornarvi.

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