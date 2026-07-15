La Casa nella Prateria sbarca su Netflix ma delude, il pubblico premia (ancora) questa serie tv L'atteso reboot tratto dai romanzi di Laura Ingalls Wilder debutta al terzo posto nella Top 10 di Netflix, mentre Ti Troverò continua a dominare la classifica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il grande ritorno de La Casa nella Prateria su Netflix non ha fatto il botto come molti si aspettavano. Il tanto atteso reboot del classico americano ispirato ai romanzi di Laura Ingalls Wilder ha debuttato in terza posizione nella classifica delle serie TV in lingua inglese, raccogliendo 6,4 milioni di visualizzazioni nella settimana del 6 luglio. Un avvio sottotono m, come si suol dire, ‘la partita è tutt’altro che chiusa‘. Nel frattempo, sul trono della piattaforma c’è ancora lei: Ti Troverò di Harlan Coben, che continua a macinare numeri da record. Ecco tutti i dettagli.

La Casa nella Prateria, il reboot non convince su Netflix: Ti Troverò rimane sul trono

Le classifiche Netflix della settimana del 6 luglio mostrano risultati contrastanti per le nuove uscite. Tra le serie TV in lingua inglese, La casa nella prateria ha debuttato al terzo posto con 6,4 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di disponibilità. Il nuovo adattamento dei romanzi di Laura Ingalls Wilder ha ottenuto un risultato leggermente superiore a quello registrato da The Boroughs nello stesso periodo (5,6 milioni di visualizzazioni), ma l’esordio è stato comunque più contenuto rispetto alle aspettative per un reboot così atteso. A conquistare nuovamente la prima posizione è stata I Will Find You (Ti Troverò), la serie ispirata ai libri di Harlan Coben, che ha mantenuto il primato per la quarta settimana consecutiva raggiungendo altri 11,5 milioni di visualizzazioni e superando complessivamente gli 85 milioni in meno di un mese. Il titolo potrebbe entrare nella classifica delle serie inglesi più popolari di sempre, avvicinandosi al traguardo dei 98,2 milioni di visualizzazioni ottenuto da His & Hers nei primi 91 giorni.

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Tra le altre serie più viste, Worst Neighbor Ever si è piazzata al secondo posto con 8,1 milioni di visualizzazioni. Per quanto riguarda i film, Enola Holmes 3 continua a dominare la classifica dei titoli in lingua inglese, aggiungendo 12 milioni di visualizzazioni. Seguono Shipwrecked: Nightmare at Sea, al debutto con 9 milioni di visualizzazioni, e Voicemails for Isabelle, terzo classificato con 8,6 milioni.

La Casa nella Prateria, di cosa parla il reboot della serie

La nuova serie rivisita la storia della famiglia Ingalls, raccontando la loro vita nella frontiera americana tra difficoltà, sopravvivenza e legami familiari. Ispirata al terzo libro della saga, segue il trasferimento in Kansas e unisce dramma familiare e racconto storico per descrivere la dura vita dei pionieri. Il nuovo cast affronta una grande sfida, quella di confrontarsi con l’affetto del pubblico per gli interpreti della versione originale:

Alice Halsey (Laura)

Skywalker Hughes (Mary)

Luke Bracey (Charles Ingalls)

Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls

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