La casa nella prateria, tutte le curiosità sul nuovo remake Netflix: dal celebre cameo segreto ai piani per la nuova stagione
Dal ritorno della famiglia Ingalls alle nuove prospettive narrative: ecco cosa rende speciale la nuova versione della serie cult.
La nuova La casa nella prateria, arrivata su Netflix il 9 luglio 2026, riporta sullo schermo uno dei racconti familiari più amati della televisione, ma con diverse novità rispetto alla serie che ha reso celebri Michael Landon e la famiglia Ingalls. Tra gli aspetti più interessanti c’è il fatto che il remake torna alle origini, ispirandosi direttamente ai libri semi autobiografici di Laura Ingalls Wilder. A interpretare la giovane Laura è Alice Halsey, mentre Luke Bracey raccoglie la difficile eredità di Michael Landon nel ruolo di Charles Ingalls, uno dei personaggi più iconici della TV americana. Una delle differenze più importanti rispetto alla serie storica riguarda il racconto dei nativi americani. La produzione ha infatti deciso di mostrare anche il punto di vista della Nazione Osage, offrendo una lettura più ampia e moderna dell’espansione dei coloni nelle Grandi Pianure.
I fan storici noteranno inoltre un curioso collegamento con la serie originale: Alison Arngrim, la celebre Nellie Oleson degli anni Settanta, compare nel remake con un ruolo completamente diverso, creando un ponte tra passato e presente. Anche le location sono cambiate. Le riprese sono state effettuate principalmente nelle grandi praterie del Manitoba, in Canada, con paesaggi naturali scelti per ricreare in modo più realistico la vita dei pionieri. Proprio il realismo è uno dei punti di forza della serie, che punta su costumi, scenografie e ambientazioni più fedeli alla realtà storica. Netflix ha inoltre già confermato che nella seconda stagione arriverà la nuova Nellie Oleson, interpretata da Willa Dunn, uno dei personaggi più attesi dai fan.
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Per altre curiosità e dettagli sul remake, guarda anche il video dedicato.
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