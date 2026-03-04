Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Netflix scommette tutto su La casa nella prateria: la seconda stagione è già ufficiale

Netflix ha annunciato non solo la data d'uscita del reboot de La casa nella prateria, ma ha anche confermato che la serie avrà una seconda stagione

Netflix scommette tutto su 'La casa nella prateria': la seconda stagione del reboot è già ufficiale

Manca ancora qualche mese al debutto del reboot de La casa nella prateria su Netflix, eppure la piattaforma streaming è già pronta a puntare tutto su questo show.

Martedì 3 marzo, Netflix ha annunciato che il suo attesissimo reboot uscirà il 9 Luglio 2026, condividendo anche un’anteprima della serie: un’immagine delle ragazze Ingalls che corrono accanto a un carro. Ma non è l’unica notizia arrivata dallo streamer: Netflix ha infatti anche confermato, ancor prima del debutto, che la serie avrà anche una seconda stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La casa nella prateria, entusiasmo alle stelle per il reboot di Netflix: le anticipazioni

L’aggiornamento arriva più di un anno dopo l’annuncio dell’ adattamento dei libri semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, arrivato nel gennaio 2025. L’entusiasmo per questo progetto è chiaramente alle stelle, come confermano anche questi annunci. A parlare del progetto è stata anche la showrunner Rebecca Sonnenshine, al Tudum di Netflix, dichiarando: "Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione". E ancora: "Non vediamo l’ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri di Little House e siamo entusiasti che Netflix ci dia l’opportunità di continuare la storia".

La serie vedrà Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls, Skywalker Hughes in quelli della sorella maggiore di Laura, Mary, Luke Bracey sarà invece il padre di Laura, Charles Ingalls, e Crosby Fitzgerald la madre, Caroline Ingalls.

Il reboot de La casa nella prateria arriva oltre 40 anni dopo la fine della serie originale

Stando a quanto anticipato da Netflix, l’adattamento offrirà una "visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera". Sarà "in parte un dramma familiare pieno di speranza, in parte un racconto epico di sopravvivenza e in parte una storia delle origini del West americano".

La nuova serie arriva oltre 40 anni dopo la conclusione de La casa nella prateria sulla NBC, nel 1983. Questa è andata in onda per nove stagioni a partire dal 1973 e vedeva come protagonisti Melissa Gilbert, Michael Landon, Karen Grassle e Melissa Sue Anderson.

Potrebbe interessarti anche

Scooby-Doo, Daphne ha un volto: scelta la prima star del reboot Netflix

Scooby-Doo, grandi novità per la nuova serie Netflix: ha trovato la sua Daphne ed è un'attrice amatissima

Annunciato il primo protagonista del reboot di Scooby-Doo di Netflix: sarà McKenna G...
Da Hollywood arriva l'ufficialità: il remake di questo cult si farà. E sarà anti-woke

Da Hollywood arriva l'ufficialità: il remake di questo cult (stasera in TV) si farà e sarà incredibile

Il progetto sembra ormai avviato e persino lo sceneggiatore originale è coinvolto: m...
Baywatch, colpo di scena per il reboot: torna uno dei bagnini più amati di sempre col suo attore originale

Baywatch, colpo di scena per il reboot: torna uno dei bagnini più amati di sempre col suo attore originale

David Chokachi, l’indimenticabile Cody Madison della serie originale Baywatch, torne...
Dopo "Cime Tempestose" non potete perdervi il nuovo Orgoglio e Pregiudizio su Netflix

Se avete amato "Cime Tempestose", non potete perdervi il nuovo Orgoglio e Pregiudizio su Netflix: ecco perché

Netflix presenta il "suo" Orgoglio e Pregiudizio, promettendo una trasposizione fede...
Finding Her Edge 2, la seconda stagione della serie Netflix si farà

La serie fenomeno Netflix pronta a tornare: gelo, rivalità e amori impossibili, la seconda stagione si farà

Netflix ha confermato la seconda stagione della serie Finding Her Edge: torna il ghi...
Netflix porta One Piece al cinema: Into the Grand Line arriverà sul grande schermo anche in Italia?

Netflix porta One Piece al cinema: la serie uscirà anche in Italia sul grande schermo?

Into the Grand Line, seconda stagione del live action di One Piece, arriva nei cinem...
Henry Cavill ha condiviso le prime immagini del film reboot Highlander

Highlander, Henry Cavill immortale e armato: le prime immagini dal set accendono l'hype sui social

Henry Cavill svela sui social le primissime immagini del film reboot: trench, spada ...
Il più celebre dei giochi da tavolo diventa una bizzarra serie Netflix

Monopoly, ma nella vita reale: il celebre gioco da tavolo si trasforma in un evento imperdibile

Monopoly diventa una serie Netflix: cosa sappiamo sul progetto ispirato al gioco da ...
Scrubs: la nuova stagione è in arrivo: dove e quando?

Scrubs, finalmente il trailer ufficiale e la data di uscita del revival: J.D. e Turk nel caos

Il Sacro Cuore si prepara a riaprire i battenti: J.D. e Turk di nuovo in azione!

Ford

Auto per piacere o auto da utilizzare?

L’urban SUV che emoziona alla guida

LEGGI

Personaggi

Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Christian Vieri

Christian Vieri
Dori Ghezzi

Dori Ghezzi
Patty Pravo

Patty Pravo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963