Manca ancora qualche mese al debutto del reboot de La casa nella prateria su Netflix, eppure la piattaforma streaming è già pronta a puntare tutto su questo show.

Martedì 3 marzo, Netflix ha annunciato che il suo attesissimo reboot uscirà il 9 Luglio 2026, condividendo anche un’anteprima della serie: un’immagine delle ragazze Ingalls che corrono accanto a un carro. Ma non è l’unica notizia arrivata dallo streamer: Netflix ha infatti anche confermato, ancor prima del debutto, che la serie avrà anche una seconda stagione.

La casa nella prateria, entusiasmo alle stelle per il reboot di Netflix: le anticipazioni

L’aggiornamento arriva più di un anno dopo l’annuncio dell’ adattamento dei libri semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, arrivato nel gennaio 2025. L’entusiasmo per questo progetto è chiaramente alle stelle, come confermano anche questi annunci. A parlare del progetto è stata anche la showrunner Rebecca Sonnenshine, al Tudum di Netflix, dichiarando: "Sono incredibilmente grata al nostro meraviglioso cast e alla troupe, che hanno messo cuore e duro lavoro per dare vita alla nostra prima stagione". E ancora: "Non vediamo l’ora di condividere con il mondo questo nuovo adattamento dei libri di Little House e siamo entusiasti che Netflix ci dia l’opportunità di continuare la storia".

La serie vedrà Alice Halsey nei panni di Laura Ingalls, Skywalker Hughes in quelli della sorella maggiore di Laura, Mary, Luke Bracey sarà invece il padre di Laura, Charles Ingalls, e Crosby Fitzgerald la madre, Caroline Ingalls.

Il reboot de La casa nella prateria arriva oltre 40 anni dopo la fine della serie originale

Stando a quanto anticipato da Netflix, l’adattamento offrirà una "visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera". Sarà "in parte un dramma familiare pieno di speranza, in parte un racconto epico di sopravvivenza e in parte una storia delle origini del West americano".

La nuova serie arriva oltre 40 anni dopo la conclusione de La casa nella prateria sulla NBC, nel 1983. Questa è andata in onda per nove stagioni a partire dal 1973 e vedeva come protagonisti Melissa Gilbert, Michael Landon, Karen Grassle e Melissa Sue Anderson.

