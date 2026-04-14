La Buona Stella, flop contro I Cesaroni 7 ma il web è stupito: “Magnetica”. Ma scoppia la protesta contro la Rai: “Ansia e tristezza”
La prima puntata della nuova fiction Rai con Miriam Dalmazio e Francesco Arca non ha brillato negli ascolti, riscuotendo però consensi sui social
La Buona Stella non ha tenuto fede al suo nome ed è iniziata in una serata particolarmente difficile. La nuova fiction di Rai 1, infatti, si è trovata a competere nel prime time con I Cesaroni – Il ritorno e non ha brillato negli ascolti tv di ieri. La prima puntata della serie con Miriam Dalmazio e Francesco Arca, tuttavia, ha riscosso consensi sul web; sui social, infatti, sono fioccati commenti positivi e la sensazione è che il futuro sia roseo, magari già a partire dalla prossima puntata. Scopriamo tutti i dettagli.
La Buona Stella, la prima puntata: il flop d’ascolti e gli applausi del web
Ieri lunedì 13 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è iniziata La Buona Stella. La nuova serie targata Rai Fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca – come detto – non ha avuto un debutto facile negli ascolti e si è dovuta arrendere al ritorno in tv de I Cesaroni, fermandosi al 16,2% di share. La prima puntata della fiction ha comunque radunato più di due milioni e mezzo di spettatori e i commenti positivi non sono mancati, soprattutto sul web. I complimenti del pubblico sono stati indirizzati soprattutto alla sceneggiatura, frutto di una scrittura ricca di dettagli e intrecci complessi, degna di un noir vero e proprio e più distante dalle produzioni Rai a tinte poliziesche solo accennate.
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"Nonostante la confusione iniziale La Buona Stella è interessante e ha acceso la mia curiosità. Complimenti, un crime con una trama promettente.", "Non la solita fiction, un noir denso e non immediato, personaggio complessi Una sfida capire la trama e i suoi molteplici intrecci. Tutto ciò la rende magnetica", "Incredibile! La Rai sa fare anche serie crime senza buonismo. Eureka! Bellissima serie per ora", "Comunque approvata, la trama è interessante" si legge sui social, dove in tanti hanno applaudito la prima puntata de La Buona Stella: "A questo punto posso dare un giudizio su questa fiction : mi piace. Molto", "Sono le 23:30 e sono ancora sveglia. Vuole dire che La Buona Stella non è niente male. Trama contorta, ma interessante, secondo me.", "Comunque questa fiction l’hanno veramente pubblicizzata poco e mi sembra molto interessante per ora", "Bellissima fiction, sapete quando me ne accorgo che mi piace perché non mi addormento, l’ ho trovata avvincente, mentre domenica sera con il notaio di Sorrento mi sono addormentata, è questa la differenza, chi mi fa dormire e chi mi tiene sveglia", "Davvero bella, intrigante fin dalla prima puntata. Coinvolgente. Bravissimi tutti"
La protesta del pubblico Rai: perché
Se da un lato la prima puntata de La Buona Stella ha convinto il pubblico di Rai 1 (pur senza sfiorare quello Mediaset de I Cesaroni nei dati Auditel), dall’altro c’è stata anche qualche timida protesta proprio per i toni noir della nuova fiction con Miriam Dalmazio e Francesco Arca che in tanti avevano elogiato. Sebbene sia presto per parlare di ‘saturazione’, infatti, si tratta indubbiamente dell’ennesima produzione di genere poliziesco o simil-crime in casa Rai. "Ormai solo fiction di sbirri, commissari, sostituti procuratori, avvocati, notai… trame più o meno simili!", "Una osservazione….ma solo fiction polizieschi?ma Basta!!!!", "Qualche fiction dove non ci siamo morti e violenza?", "Mi ha messo ansia e tristezza!".
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