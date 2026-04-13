Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

La buona stella, la Rai omaggia ancora la Calabria: c'è grande attesa per il crime con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca

A fare da sfondo a questo crime ricco di profondità emotiva, le dure coste della Calabria: ma riuscirà a conquistare il pubblico?

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Cosa succede quando la vita ti mette con le spalle al muro? È una delle domande a cui cerca di rispondere la nuova serie di Rai 1 La buona stella, che debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata. La fiction, che unisce tensione crime e profondità emotiva, è diretta da Luca Brignone e ambientata nelle suggestive ma dure coste della Calabria, e promette di coinvolgere il pubblico con una storia intensa fatta di errori, seconde possibilità e destini che si incrociano.

Ad arricchire il tutto, un cast solido e riconoscibile: Miriam Dalmazio è Stella, ispettrice forte ma ferita. Filippo Scicchitano è Simone, uomo fragile in cerca di redenzione. Francesco Arca interpreta Valerio, figura ambigua degli Affari Interni. Al loro si aggiungono anche Laura Cravedi, Elena Sophia Senise e molti altri interpreti di un racconto umano che punta sulle emozioni e su temi universali come il fallimento, il perdono e le seconde possibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Riuscirà a conquistare il pubblico? Scoprite trama, curiosità e retroscena nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Francesco Arca, la fiction Resta Con Me è disponibile in streaming su RaiPlay

'La buona stella' con Francesco Arca: anticipazioni, quante puntate sono e cast della nuova fiction di Rai 1

Nuova fiction per Rai 1 che presenta "La buona stella" con Francesco Arca e molti al...
La Buona Stella, intervista a Miriam Dalmazio

La Buona Stella, Miriam Dalmazio: “Con Checco Zalone il set più divertente della mia vita. Le sorelle Battaglia? Non adatto al pubblico Rai”

Dopo il successo di Costanza, Miriam Dalmazio torna stasera su Rai 1 con la fiction ...
Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)

Stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano i Cesaroni e il protagonista (63enne) se la ...
Uno sbirro in appennino stasera in tv su Rai 1

Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio torna su Rai 1 in un ruolo totalmente inedito per lui: la nuova fiction crime rompe tutti gli schemi

Nella nuova serie di Rai 1, l'attore mette da parte la comicità pura, per entrare in...
Elena Sophia Senise

Elena Sophia Senise, chi è la nuova stellina di Don Matteo 15 che ha conquistato Raoul Bova e Nino Frassica

Giovanissima ma dal talento già più che evidente: scopriamo di più sull’attrice appa...
Mara Venier Francesca Fialdini

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: la Venier con il sex symbol del nostro cinema, Fialdini con Leo Gassmann

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 12 aprile, dei talk di Rai 1. Dalla Venier ...
Claudio Bisio protagonista della nuova serie Uno Sbirro in Appennino, in streaming su RaiPlay

Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay

Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in una serie che unisce ra...
Sergio Castellitto tra desiderio e scelte che cambiano la vita: l'evento italiano è già attesissima

Sergio Castellitto tra desiderio e scelte che cambiano la vita: l'evento italiano è già attesissima

Dal 8 maggio su HBO Max, “In Utero” esplora il mondo della fertilità tra storie inti...
uno sbirro in appennino anticipazioni quante puntate sono

'Uno sbirro in Appennino' con Claudio Bisio: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi

Su Rai 1 debutta proprio questa sera una nuova e imperdibile fiction con protagonist...

Mulino Caputo

Pranzo di primavera (anche) senza glutine

Dall'antipasto al dolce: ecco le ricette a cui ispirarsi

LEGGI

Personaggi

Filippo Scicchitano

Filippo Scicchitano
Don Massimo (Raoul Bova)

Don Massimo
Chiara Celotti

Chiara Celotto
Max Giusti

Max Giusti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963