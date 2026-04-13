La buona stella, la Rai omaggia ancora la Calabria: c'è grande attesa per il crime con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca
A fare da sfondo a questo crime ricco di profondità emotiva, le dure coste della Calabria: ma riuscirà a conquistare il pubblico?
Cosa succede quando la vita ti mette con le spalle al muro? È una delle domande a cui cerca di rispondere la nuova serie di Rai 1 La buona stella, che debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata. La fiction, che unisce tensione crime e profondità emotiva, è diretta da Luca Brignone e ambientata nelle suggestive ma dure coste della Calabria, e promette di coinvolgere il pubblico con una storia intensa fatta di errori, seconde possibilità e destini che si incrociano.
Ad arricchire il tutto, un cast solido e riconoscibile: Miriam Dalmazio è Stella, ispettrice forte ma ferita. Filippo Scicchitano è Simone, uomo fragile in cerca di redenzione. Francesco Arca interpreta Valerio, figura ambigua degli Affari Interni. Al loro si aggiungono anche Laura Cravedi, Elena Sophia Senise e molti altri interpreti di un racconto umano che punta sulle emozioni e su temi universali come il fallimento, il perdono e le seconde possibilità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Riuscirà a conquistare il pubblico? Scoprite trama, curiosità e retroscena nel Video!
Potrebbe interessarti anche
'La buona stella' con Francesco Arca: anticipazioni, quante puntate sono e cast della nuova fiction di Rai 1
Nuova fiction per Rai 1 che presenta "La buona stella" con Francesco Arca e molti al...
La Buona Stella, Miriam Dalmazio: “Con Checco Zalone il set più divertente della mia vita. Le sorelle Battaglia? Non adatto al pubblico Rai”
Dopo il successo di Costanza, Miriam Dalmazio torna stasera su Rai 1 con la fiction ...
Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno)
Stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano i Cesaroni e il protagonista (63enne) se la ...
Uno sbirro in Appennino, Claudio Bisio torna su Rai 1 in un ruolo totalmente inedito per lui: la nuova fiction crime rompe tutti gli schemi
Nella nuova serie di Rai 1, l'attore mette da parte la comicità pura, per entrare in...
Elena Sophia Senise, chi è la nuova stellina di Don Matteo 15 che ha conquistato Raoul Bova e Nino Frassica
Giovanissima ma dal talento già più che evidente: scopriamo di più sull’attrice appa...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: la Venier con il sex symbol del nostro cinema, Fialdini con Leo Gassmann
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 12 aprile, dei talk di Rai 1. Dalla Venier ...
Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay
Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in una serie che unisce ra...
Sergio Castellitto tra desiderio e scelte che cambiano la vita: l'evento italiano è già attesissima
Dal 8 maggio su HBO Max, “In Utero” esplora il mondo della fertilità tra storie inti...