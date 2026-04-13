La buona stella, la Rai omaggia ancora la Calabria: c'è grande attesa per il crime con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca A fare da sfondo a questo crime ricco di profondità emotiva, le dure coste della Calabria: ma riuscirà a conquistare il pubblico?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Cosa succede quando la vita ti mette con le spalle al muro? È una delle domande a cui cerca di rispondere la nuova serie di Rai 1 La buona stella, che debutta lunedì 13 aprile 2026 in prima serata. La fiction, che unisce tensione crime e profondità emotiva, è diretta da Luca Brignone e ambientata nelle suggestive ma dure coste della Calabria, e promette di coinvolgere il pubblico con una storia intensa fatta di errori, seconde possibilità e destini che si incrociano.

Ad arricchire il tutto, un cast solido e riconoscibile: Miriam Dalmazio è Stella, ispettrice forte ma ferita. Filippo Scicchitano è Simone, uomo fragile in cerca di redenzione. Francesco Arca interpreta Valerio, figura ambigua degli Affari Interni. Al loro si aggiungono anche Laura Cravedi, Elena Sophia Senise e molti altri interpreti di un racconto umano che punta sulle emozioni e su temi universali come il fallimento, il perdono e le seconde possibilità.

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Riuscirà a conquistare il pubblico? Scoprite trama, curiosità e retroscena nel Video!

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