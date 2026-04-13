'La buona stella' con Francesco Arca: anticipazioni, quante puntate sono e cast della nuova fiction di Rai 1 Nuova fiction per Rai 1 che presenta "La buona stella" con Francesco Arca e molti altri. Scopriamo di cosa parla il nuovo progetto e quando va in onda

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

RaiPlay

CONDIVIDI

Una storia di cadute e riscatto, tra scelte sbagliate e seconde possibilità. È questo il cuore de "La buona stella", la nuova fiction di Rai 1 pronta a debuttare in prima serata. La serie, con Francesco Arca e composta da sei episodi, andrà in onda a partire da lunedì 13 aprile 2026 alle 21:30, distribuita in tre serate complessive. Scopriamo tutto sulla nuova serie televisiva.

"La buona stella": la trama della nuova fiction di Rai 1

Diretta da Luca Brignone e realizzata in collaborazione con Rai Fiction e Paypermoon Italia, la fiction mescola atmosfere da crime a una forte componente emotiva e psicologica. Le riprese si sono svolte in Calabria, tra scenari suggestivi che fanno da sfondo alla vicenda, da Crotone a Lamezia Terme. Al centro della storia ci sono due personaggi segnati da un passato difficile. Simone è un ex calciatore che ha visto la propria carriera crollare e che, per sopravvivere, compie un gesto disperato: sottrae una borsa piena di denaro da una scena del crimine. Stella Rongoni è invece un’ispettrice determinata ma fragile, alle prese con un dolore personale che non ha ancora superato. Le loro strade si incrociano proprio a causa di quella borsa, che diventa il punto di partenza di una fuga e di un’indagine parallela. Simone, braccato dai criminali coinvolti, scappa lungo la costa calabrese insieme all’ex moglie e alla figlia. Nel frattempo Stella porta avanti le indagini, scontrandosi anche con resistenze interne e con il dirigente degli Affari Interni, Valerio. La serie si sviluppa così su un doppio binario: da una parte la fuga, dall’altra la ricerca della verità. Entrambi i protagonisti si trovano costretti a fare i conti con se stessi e con le proprie scelte, in un percorso che parla di redenzione e possibilità di ricominciare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A spiegare lo spirito della fiction è lo stesso regista Luca Brignone, che durante le riprese ha raccontato: "Cosa succede quando il destino decide che sei il suo bersaglio preferito? Per me, girare ‘La buona stella’ ha significato esplorare il momento esatto in cui la disperazione diventa coraggio".

La buona stella: cast completo e quante puntate sono

A guidare il cast della nuova serie sono Miriam Dalmazio, nel ruolo dell’ispettrice Stella Rongoni, e Filippo Scicchitano, che interpreta Simone. Accanto a loro Francesco Arca nei panni del dirigente Valerio. Completano il cast Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis, Alessio Praticò, Elena Sophia Senise, Pino Torcasio, Francesca Giovanetti, Luca Merlo Pich, Fabrizio Sabatucci, Corrado Tedeschi, Giancarlo Ratti, Massimiliano Franciosa, Stefano Fabrizi e Francesco Meoni. Ogni puntata dura circa un’ora e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay per chi preferisce seguire la storia on demand.

La buona stella andrà in onda su Rai 1, in prima serata alle ore 21:30 circa, per tre prime serate complessive (sei episodi totali):

Prima serata (episodi 1 e 2) – lunedì 13 aprile 2026

Seconda serata (episodi 3 e 4) – lunedì 20 aprile 2026

Terza serata (episodi 5 e 6) – lunedì 27 aprile 2026

Potrebbe interessarti anche