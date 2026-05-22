Penelope Cruz vera diva sul red carpet, ma è divisa tra Cannes e Johnny Depp: ecco il motivo che farà sognare i fan L'attrice è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes per La Bola Negra, ma presto sarà anche al fianco di Johnny Depp

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Il Festival di Cannes è entrato nel vivo e uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio l’arrivo di Penélope Cruz, sbarcata sulla Croisette per presentare La Bola Negra, film in gara per la Palma d’Oro. L’accoglienza è stata calorosissima: i fan sono letteralmente impazziti sia per la sua apparizione da vera diva sul red carpet che in sala, dove la pellicola ha riscosso un successo clamoroso.

La Bola Negra, grande successo a Cannes per il nuovo film di Penelope Cruz

Dietro la macchina da presa di La Bola Negra ci sono Javier Calvo e Javier Ambrossi (conosciuti in Spagna come "Los Javis"), una coppia di registi famosissima per serie di successo come Veneno. Questo è il loro primo film in concorso a Cannes e, alla fine della proiezione ufficiale, il pubblico si è alzato in piedi regalandogli ben 20 minuti di applausi.

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Il film dura circa due ore e mezza ed è una storia intensa che vuole rendere omaggio alla memoria della comunità LGBTQ+ in Spagna. L’idea nasce da pochissime pagine mai finite di un romanzo che il poeta Federico García Lorca stava scrivendo prima di essere ucciso nel 1936. Penélope Cruz non è la protagonista assoluta, ma i suoi momenti sullo schermo, secondo le prime recensioni, lasciano il segno. Interpreta una cantante di cabaret molto affascinante, le cui esibizioni danno un’atmosfera unica alle scene storiche del film. Nel cast c’è anche un piccolo ruolo per la star americana Glenn Close.

Penélope Cruz e Johnny Depp di nuovo insieme

Ma se da una parte la vediamo sul red carpet di Cannes, presto ritroveremo Penélope Cruz al fianco di Johnny Depp. L’attrice è infatti presente nel film Day Drinker, un thriller d’azione che arriverà nelle sale cinematografiche nel 2027 e la vedrà recitare al fianco dell’attore. La pellicola segue le vicende di una barista su uno yacht privato (Madelyn Cline) che incontra un misterioso ospite a bordo (Depp), solo per ritrovarsi entrambi invischiati con un criminale (Cruz) e legati in modi inaspettati. Il progetto riunisce Depp e Cruz, che hanno già recitato insieme in Blow, Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e Assassinio sull’Orient Express.

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