Disney punta tutto sul cattivo: la versione inedita di Gaston è sbalorditiva

Gaston, il cattivo de La Bella e la Bestia, avrà un film tutto suo: Disney annuncia un live-action dedicato al personaggio, ecco cosa sappiamo

La Disney sta sviluppando uno spin-off live action de La bella e la bestia che avrà come protagonista Gaston. I dettagli della trama del film, ancora in fase embrionale, non sono ancora stati resi noti. Sappiamo però che Dave Callaham ha scritto l’ultima bozza del film dopo il lavoro fatto in precedenza da Kate Herron e Briony Redman, mentre Michelle Rejwan ne sarà la produttrice.

Gaston, arriva il nuovo film tratto da La Bella e la Bestia: storia di un grande successo

Adattato da una fiaba francese, l’originale La Bella e la Bestia fu un vero successo quando uscì nelle sale nel 1991, diventando il film d’animazione Disney con il maggior incasso dell’epoca. La storia è incentrata su Belle, una giovane donna che accetta di vivere con un principe arrogante, trasformato in un mostro, che ha poco tempo per conquistare il vero amore e spezzare il suo incantesimo. Il film vinse poi due Oscar su sei nomination e, ad oggi, detiene il primato di primo film d’animazione ad essere candidato come miglior film. In quell’occasione fu Richard White a doppiare Gaston.

Nel 2017, La Bella e la Bestia è arrivato al cinema con un nuovo film di Bill Condon, stavolta in versione live-action, con Emma Watson nei panni di Belle, Dan Stevens in quelli della Bestia e Luke Evans in quelli di Gaston. Anche questo è stato un successo per Disney, visto che il film ha superato 1,26 miliardi di dollari al botteghino globale.

Di recente, la Disney ha continuato a dare priorità ai remake live-action dei suoi classici d’animazione. Così, dopo uno stop dettato dal flop ottenuto dal live-action di Biancaneve, Rapunzel – L’intreccio della torre è tornato in fase di sviluppo. Ricordiamo, d’altronde, anche che la Disney ha ottenuto un enorme successo con il remake live-action di Lilo & Stitch, così come il prequel di Barry Jenkins, Mufasa: Il Re Leone, ha avuto un ottimo riscontro al suo debutto alla fine dell’anno scorso.

Dove recuperare La Bella e la Bestia e altri cartoni animati Disney in streaming

Tutta questa premessa è utile a comprendere il motivo dei lavori in atto sul live-action di Gaston. E ci aiuta ancor di più pensare che Disney ha effettivamente avuto successo nel corso degli anni con spin-off live-action incentrati sui cattivi dei suoi film d’animazione. Tra questi, Maleficent del 2014 con Angelina Jolie, che mette in risalto l’antagonista de La Bella Addormentata nel Bosco, e Crudelia del 2021, che vede Emma Stone nei panni della malvagia Crudelia De Mon della serie La Carica dei 101.

In attesa di nuovi aggiornamenti sul live-action dedicato a Gaston – di cui al momento non conosciamo né cast, né trama o data d’uscita – vi ricordiamo che il cartone animato e i live-action che abbiamo citato nell’articolo sono disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+.

