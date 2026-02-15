Trova nel Magazine
Elio Germano costretto a scortare Hitler e Mussolini in questo film che spiazzerà il pubblico

Elio Germano diventa la guida di Hitler e Mussolini nel suo prossimo film al cinema, nel quale vestirà i panni di un archeologo italiano

L'attore Elio Germano
IPA

Elio Germano è pronto a tornare al cinema con un film che sicuramente farà discutere il pubblico. Sarà, infatti, un tuffo nel passato, a contatto con due personalità che hanno segnato in modo forte e atroce la storia mondiale.

Elio Germano è la guida di Hitler e Mussolin in un thriller storico

Germano sarà infatti il protagonista de L’uomo che poteva cambiare il mondo, un thriller storico incentrato su un potenziale attentato a Adolf Hitler, diretto dalla regista e sceneggiatrice Anne Paulicevich. Parliamo di una figura di spicco del cinema europeo, già nota per il successo di Tango Libre (Premio della Giuria a Venezia nel 2012) e per aver co-diretto Working Girls, candidato belga agli Oscar 2020.

Il cast vanta nomi di respiro internazionale: oltre a Elio Germano, che veste i panni di un eminente professore di archeologia, troviamo anche Albrecht Schuch nel ruolo di Adolf Hitler e Fausto Russo Alesi in quelli di Benito Mussolini.

Di cosa parla L’uomo che poteva cambiare il mondo

Ispirato alla reale visita di Hitler in Italia nel 1938, il film racconta quattro giorni di tensione altissima. Per impressionare il Führer, Mussolini costringe il più autorevole archeologo italiano — un uomo lontano dalle ideologie del regime — a fare da guida tra i tesori del Bel Paese. Il racconto trasforma la magnificenza dell’arte italiana in un campo di battaglia psicologico, dove la bellezza delle opere fa da contraltare all’oscurità dei due dittatori, portando il protagonista a compiere scelte etiche che risuonano ancora oggi.

Le riprese si sono recentemente concluse dopo aver toccato Italia, Germania e Belgio. Il film è il risultato di una sinergia tra importanti case di produzione: Versus (Belgio) – già produttrice di successi come Vermiglio e Close, Indigo Film (Italia) – nota per La grande bellezza; e PiperFilm (Italia), che si occuperà anche della distribuzione nelle sale italiane e NiKo Film (Germania).

Programmi

