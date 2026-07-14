L'uomo dei sussurri fa tremare Robert De Niro su Netflix: il killer è in carcere ma gli omicidi continuano, tra crisi di famiglia e misteri da svelare Netflix svela le prime immagini del thriller con Robert De Niro ispirato al romanzo di Alex North: un bambino scomparso, un serial killer e un'indagine che riapre vecchi incubi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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L’attesa è terminata, infatti, oggi, 14 luglio 2026, Netflix ha lanciato il primo trailer ufficiale de L’uomo dei sussurri (The Whisper Man), il nuovo thriller con protagonista Robert De Niro. Tratto dall’omonimo romanzo di Alex North, il film è tra i progetti più attesi della piattaforma e si prepara a portare sullo schermo una storia che intreccia suspense, dramma familiare e mistero. Le prime immagini anticipano un racconto oscuro, in cui il passato torna a tormentare il presente e ogni indizio sembra condurre verso una verità ancora più inquietante.

L’uomo dei sussurri: il trailer ufficiale tiene con il fiato sospeso

Il trailer immerge fin dai primi secondi in un’atmosfera cupa e carica di tensione. Al centro della storia c’è Tom Kennedy, uno scrittore rimasto vedovo che vede la propria vita sconvolta dalla scomparsa del figlio Jake. Per ritrovarlo è costretto a chiedere aiuto al padre Pete Willis, ex detective interpretato da Robert De Niro, con il quale ha un rapporto difficile e segnato dal passato. Le immagini alternano momenti di forte tensione, indagini serrate e scorci sempre più oscuri, mentre una filastrocca inquietante accompagna la leggenda del serial killer conosciuto come "L’uomo dei sussurri". Il mistero si infittisce quando emerge che l’uomo ritenuto responsabile degli omicidi è già in carcere da anni, lasciando intuire che dietro la nuova sparizione possa nascondersi qualcuno disposto a raccoglierne l’eredità. Il trailer evita di svelare i principali colpi di scena, preferendo costruire la suspense attraverso silenzi, sguardi e una crescente sensazione di pericolo, fino a un finale che lascia più domande che risposte.

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L’uomo dei sussurri, cast e quando vedere il film con Robert De Niro

Diretto da James Ashcroft e tratto dal bestseller di Alex North, L’uomo dei sussurri vede Robert De Niro nei panni dell’ex investigatore Pete Willis. Accanto a lui recitano Adam Scott, che interpreta Tom Kennedy, Michelle Monaghan, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater, Owen Teague, Will Brill e Acston Luca Porto. La storia de L’uomo dei sussurri segue un padre disposto a tutto pur di riportare alla luce la verità dietro i delitti del famigerato "Whisper Man". Per riuscirci dovrà affrontare non solo un’indagine sempre più complessa, ma anche i fantasmi del proprio passato e i segreti che legano la sua famiglia a una vicenda mai davvero conclusa. Tra misteri, tensione psicologica e continui colpi di scena, il film si preannuncia come uno dei thriller più attesi della stagione. L’uomo dei sussurri sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 28 agosto 2026.

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