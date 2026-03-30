Francesco Mandelli batte Fabio De Luigi, ma Ryan Gosling è inarrivabile (almeno per ora): il Box Office in Italia di ieri, 29 marzo 2026 Il sci-fi con Ryan Gosling, L'Ultima Missione, guida il box office del weekend 26-29 marzo, mentre le nuove uscite faticano a conquistare il pubblico italiano.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ stato un weekend né fiacco e né particolarmente brillante quello del Box Office dal 26 al 29 marzo 2026. Il podio della classifica è rimasto invariato: infatti, al primo posto della Top 10 dei film più visti troviamo ancora Project Hail Mary – L’Ultima Missione, con protagonista Ryan Gosling, che è riuscito ad avere la meglio sulle nuove proposte. C’è da vedere, però, se anche il prossimo fine settimana sarà così visto che, il 1° aprile 2026, uscirà Super Mario Galaxy. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Box Office, L’Ultima Missione detiene ancora la vetta

Il weekend 26-29 marzo ha registrato un incasso complessivo di 4.922.451 euro (690.910 spettatori), affermandosi come il weekend più debole dell’anno, in attesa dell’uscita di Super Mario Galaxy. L’ultima missione – Project Hail Mary resta al primo posto con 1.016.838 euro, in leggero calo (-19%), con un totale dal 19 marzo di 2.749.358 euro. Cena di classe debutta al secondo posto con 677.755 euro (totale con anteprime 680.215 euro), segnando il miglior incasso finora per Francesco Mandelli e un moltiplicatore giornaliero di 16,5. Al terzo posto Jumpers – Un salto tra gli animali incassa 374.938 euro (-52%), totale dal 5 marzo 4.876.227 euro, destinato a superare i 5 milioni grazie al favore del pubblico familiare. Quarta posizione per Il bene comune con 293.065 euro, totale dal 12 marzo 1.604.008 euro, sorretto dal passaparola. Il dio dell’amore debutta quinto con 251.589 euro. Sesta piazza per Un bel giorno di Fabio De Luigi, con 251.125 euro (-54%) e totale dal 5 marzo 4.303.574 euro.

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Settima posizione per Mi batte il corazon, con 234.136 euro e la miglior media della top 10 (2.491 euro), totale dal 19 marzo 674.738 euro. Ottavo posto per Notte prima degli esami 3.0, con 230.959 euro, totale dal 19 marzo 785.403 euro. Nona posizione per l’horror Ti uccideranno, esordio con 175.818 euro e moltiplicatore 9,7. Chiude la Top 10 Hamnet – Nel nome del figlio, con 125.523 euro, totale dal 5 febbraio 4.043.922 euro.

Non spiccano le novità

Ora, facciamo un breve punto sugli esordi e le nuove posizioni. Mio fratello è un vichingo quindicesimo con 77.673 euro, Bring Me the Horizon L.I.V.E. in Sao Paolo ventunesimo con 37.140 euro, Malavia ventiquattresimo con 24.738 euro, e Strike – Figli di un’era sbagliata trentesimo con 17.340 euro. Come avrete capito, le nuove uscite non sono state particolarmente rilevanti.

La Top 10 completa del Box Office Italiano

Di seguito, la Top 10 completa del Box Office Italiano:

L’ultima missione: Project Hail Mary – € 2.749.358 Cena di classe – € 680.215 Jumpers – Un salto tra gli animali – € 4.876.227 Il bene comune – € 1.604.008 Il dio dell’amore – € 251.589 Mi batte il corazon – € 674.738 Un bel giorno – € 4.303.574 Notte prima degli esami 3.0 – € 785.403 Ti uccideranno (They Will Kill You) – € 175.818 Hamnet – Nel nome del figlio – € 4.043.922

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