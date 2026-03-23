I film più visti in Italia nel weekend, lo spazio invade il cinema: Ryan Gosling conquista la vetta (ma ci si aspettava di più) Nonostante un weekend meno scoppiettante, L’Ultima Missione si fa strada tra i film più visti in Italia: un esordio solido che cattura pubblico e attenzione.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il fine settimana appena trascorso ha regalato non poche sorprese sul grande schermo, con titoli che hanno attirato l’attenzione del pubblico italiano. Tra nuove uscite e conferme consolidate, un film in particolare ha conquistato la vetta, L’Ultima Missione: Project Hail Mary. La pellicola con Ryan Gosling guida la Top 10 di un Box Office non particolarmente ‘infuocato’, anzi, piuttosto fiacco, dove ci sono stati diversi cali. Tuttavia, la cosa positiva è che le persone continuano a recarsi nel cinema per godersi una commedia, un film d’azione, un thriller, insomma, qualsiasi cosa, e questo è un fattore positivo. Ma non perdiamoci in chiacchiere: vediamo cos’è accaduto al botteghino nel fine settimana che va dal 19 al 22 marzo 2026.

Box Office, L’Ultima Missione vola in un weekend non particolarmente brillante

Si sa, andare al cinema è sempre bello, fa sempre un certo effetto e, almeno per noi, è una delle cose più belle in assoluto. Come di consueto, anche questo lunedì, 23 marzo 2026, vi forniamo i dati sui film più visti, grazie al Box Office. Il weekend dal 19 al 22 marzo ha registrato un incasso totale di 5.965.276 euro (806.826 spettatori), con un calo del 30% rispetto allo stesso periodo del 2025 e dell’8% rispetto al weekend precedente, quindi è stato decisamente più fiacco. Tra le novità, L’ultima missione – Project Hail Mary si è affermato con 1.252.585 euro (1.311.727 con anteprime) in 363 cinema, media di 3.451 euro e moltiplicatore di circa 10, leggermente sotto le previsioni. Jumpers – Un salto tra gli animali continua a performare bene con 783.895 euro (-48%), totale 4.369.390 euro dal 5 marzo, superando il box office di Toy Story all’epoca. Tra le commedie italiane, Un bel giorno incassa 542.613 euro (-57%), totale 3.966.086 euro, mentre Il bene comune ottiene 437.765 euro (-32%), totale 1.214.360 euro, superando Scordato.

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Tra le novità, Notte prima degli esami 3.0 debutta con 416.659 euro, e Mi batte il corazon sorprende con 338.104 euro in 49 cinema, media di 6.900 euro. Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, ridistribuito dopo gli Oscar, incassa 241.929 euro, totale 5.474.870 euro. Hamnet – Nel nome del figlio continua bene con 238.378 euro (-13%), totale 3.850.660 euro. Chiudono la Top Ten: Reminders of Him (210.193 euro), Gli occhi degli altri (180.027 euro) e Idoli – Fino all’ultima corsa (176.809 euro). La torta del Presidente debutta con 105.252 euro. Infine, Cime tempestose è sedicesima, totale 11.147.329 euro.

La Top 10 completa del Box Office italiano

Di seguito, vi elenchiamo la Top 10 completa del Box Office Italiano:

L’ultima missione: Project Hail Mary – € 1.311.727 Jumpers – un salto tra gli animali – € 4.369.390 Un bel giorno – € 3.966.086 Il bene comune – € 1.214.360 Notte prima degli esami 3.0 – € 435.285 Mi batte il corazon – € 338.104 Hamnet – nel nome del figlio – € 3.850.660 Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) – € 5.474.870 Gli occhi degli altri – € 188.466 Reminders of Him – La parte migliore di te – € 869.195

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