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L'ultima apparizione di Carrie Fisher in Italia: l'incredibile Wonderwell riporta la 'Principessa Leia' sul grande schermo

A quasi dieci anni dalla scomparsa di Carrie Fisher, arriva nelle sale (in lingua originale) il suo ultimo film, girato in Italia: Wonderwell

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

L'ultima apparizione di Carrie Fisher in Italia: l'incredibile Wonderwell arriva nei cinema

Il 30 aprile è da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di cinema fantastico e per la galassia dei fan di Star Wars. Arriva infatti nelle sale italiane Wonderwell, l’atteso ultimo film interpretato da Carrie Fisher, l’iconica interprete della Principessa Leia scomparsa nel dicembre 2016 giusto poche settimane dopo aver girato le sue scene. Acquisita per l’Italia da Thalia Film e Blue Film, l’opera sarà lanciata con una strategia evento che prevede proiezioni speciali e incontri con la stampa, posizionandosi come uno dei titoli indipendenti più significativi della stagione grazie a un’accoglienza internazionale che ne ha già lodato la forza visiva e l’intensità delle performance.

Tra fantasy e realtà

Per preservare l’autenticità dell’ultima interpretazione di Carrie Fisher, i distributori Roberto Bessi, Sveva Bucci e Claudio Bucci hanno scelto di distribuire la pellicola in lingua originale con sottotitoli in italiano. "La presenza di Carrie Fisher dona al film un valore unico e irripetibile", dichiarano i distributori, sottolineando come Wonderwell rappresenti un’eredità artistica preziosa che merita la visione sul grande schermo. Il film, un coming-of-age dalle tinte fantasy, segue il viaggio di trasformazione della giovane Violet (Kiera Milward) tra l’Italia contemporanea e un regno immaginario, incrociando il cammino di personaggi interpretati da Rita Ora e Nell Tiger Free (Il Trono di Spade).

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Nonostante il budget hollywoodiano di circa 40 milioni di dollari, Wonderwell vanta un’anima profondamente italiana. La pellicola è stata girata interamente nel nostro Paese, toccando location suggestive tra l’Umbria, la Toscana e gli storici studi di Cinecittà a Roma, impiegando una vasta maggioranza di maestranze locali. Tra i produttori spicca il nome di Fred Roos, storico collaboratore di Francis Ford Coppola e premio Oscar per Il Padrino – Parte II, scomparso nel maggio 2024. Roos, noto anche per aver scoperto talenti del calibro di Harrison Ford e Tom Cruise, ha impresso al progetto quel rigore autoriale che caratterizza le grandi produzioni indipendenti americane.

L’evento di lancio a Roma con Kiera Milward

L’uscita del film sarà accompagnata da una serata evento programmata per il 30 aprile alle ore 20:30 presso il Cinema Adriano di Roma. Per l’occasione sarà presente nella Capitale la giovane protagonista Kiera Milward, che incontrerà la stampa e il pubblico dal giorno del debutto fino alla sera del 1° maggio. La sua presenza, insieme a quella dei distributori, permetterà di approfondire i retroscena di una produzione che, dopo una lunga attesa dovuta a complessità tecniche e alla pandemia, restituisce finalmente al mondo l’ultima, intensa prova d’attrice di una delle figure più amate della storia del cinema.

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