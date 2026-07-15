Odissea, Christopher Nolan punta su Martin Scorsese: ecco il film che ha ispirato l'attesissimo colossal (ma non è l'unico) Christopher Nolan ha preso spunto da un'opera di Martin Scorsese durante per la realizzazione de L'Odissea. Una scelta sorprendente, molto meno scontata di quanto si possa immaginare

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Christopher Nolan non ha mai nascosto di essersi ispirato a grandi classici del cinema per realizzare L’Odissea, ma tra i titoli utilizzati come riferimento durante la lavorazione del film ce n’è uno che ha sorpreso anche gli appassionati più esperti del grande schermo. Scopriamo quale film ha ispirato uno dei titoli più attesi della stagione, diretto da uno dei più grandi registi del cinema internazionale.

Odissea, l’ispirazione di Christopher Nolan arriva da Martin Scorsese

Il regista inglese ha confessato che si tratta de L’Ultima Tentazione di Cristo, il controverso film diretto da Martin Scorsese nel 1988 con Willem Dafoe protagonista. A confermarlo è stato lo stesso Nolan in un’intervista concessa a USA Today, nella quale ha raccontato di aver organizzato una proiezione del film durante la fase di pre-produzione.

"Abbiamo proiettato diversi film durante la pre-produzione, e proprio quello in particolare siamo riusciti a recuperarlo in pellicola. È un film straordinario e sconvolgente. C’erano aspetti tecnici del lavoro di Scorsese che sono stati molto stimolanti, ma soprattutto il modo in cui affronta la figura di Gesù era estremamente impegnativo per il pubblico. È stato molto d’ispirazione pensando a Ulisse: volevamo essere fedeli a tutte le difficoltà del personaggio, ed è esattamente ciò che fa L’Ultima Tentazione di Cristo" ha dichiarato Nolan.

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Non solo Martin Scorsese: l’altra fonte d’ispirazione di Nolan

A un primo sguardo il collegamento tra le due opere potrebbe sembrare insolito, ma in realtà condividono diversi elementi. Così come Martin Scorsese racconta un Gesù profondamente umano, tormentato da dubbi, sensi di colpa e conflitti interiori, anche Christopher Nolan sembra voler rappresentare un Ulisse lontano dall’immagine dell’eroe perfetto e invincibile. Le analogie, inoltre, non riguardano soltanto i protagonisti, infatti, entrambi i registi reinterpretano opere fondamentali della cultura occidentale privilegiando un approccio realistico e profondamente umano, affrontando temi universali come il destino, il libero arbitrio, il sacrificio e la ricerca del proprio posto nel mondo. L’influenza di Scorsese emerge anche in alcune scelte stilistiche, come la decisione di lasciare agli attori de L’Odissea i rispettivi accenti d’origine, una scelta che ha già acceso il dibattito tra i fan. Il regista britannico, comunque, non si è limitato al collega americano come unica fonte d’ispirazione: come raccontato di recente da Tom Holland, durante la preparazione del film ha organizzato anche una proiezione in 70 mm di Lawrence d’Arabia per il cast e la troupe, confermando la volontà di attingere ai grandi classici del cinema epico per la realizzazione del colossal tanto atteso.

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