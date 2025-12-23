L’odio: il film con Vincent Cassel è un cult più attuale che mai (da rivedere anche in streaming)
Il film che ha scossato un intero paese e ha consacrato Mathieu Kassovitz come la voce del cinema francese contemporaneo: dove vederlo in streaming e cofanetto
L’odio (La Haine, 1995) è il film che ha consacrato Mathieu Kassovitz come La voce del cinema francese contemporaneo. Girato in bianco e nero, racconta 24 ore nella vita di tre giovani — Vinz (interpretato da Vincent Cassel), Hubert e Saïd — nella banlieue parigina dopo una notte di scontri con la polizia. Tra rabbia, frustrazione e voglia di rivalsa, il film è un concentrato di discriminazione e violenza urbana con uno sguardo allo stesso tempo poetico e brutale.
La versione home video per il mercato italiano
In Italia L’odio è disponibile anche in home video grazie a CG Entertainment, storica casa di distribuzione che, attraverso la sua iniziativa Start Up! propone edizioni speciali sui supporti fisici. Il cofanetto dedicato al film include edizioni in DVD e Blu-Ray restaurate in 4K/HD, con extra come making-of, interviste, conversazioni critiche e booklet di approfondimento che arricchiscono l’esperienza per i fan e i collezionisti.
Dove vedere L’odio in streaming
L’odio è disponibile anche in digitale su diverse piattaforme: potete vederlo in streaming su Prime Video, RakutenTV, Pluto TV e RarorVideo. Il film è disponibile inoltre a noleggio su Apple TV, TIM Vision e CHILI.
Abbiamo raccolto le curiosità più interessanti in questo video (da gustare dopo soli 30 secondi di pubblicità), buona visione!
