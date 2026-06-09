Hugh Jackman salpa verso L’Isola del Tesoro: il film che può riscrivere la leggenda dei pirati nasconde una sorpresa gigantesca Il classico romanzo di Stevenson torna sul grande schermo: Hugh Jackman nei panni del leggendario pirata, con tutte le major già in lotta per aggiudicarselo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Per noi rimarrà sempre l’uomo dagli artigli affilati, Wolverine, ma presto vedremo Hugh Jackman in un nuovo film, L’Isola del Tesoro. Si tratta di un adattamento cinematografico del classico di Robert Louis Stevenson, e alla regia troveremo Ridley Scott, presto nelle sale con The Dog Stars. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Jack Thorne, il talentuoso autore di Adolescence. Il progetto è già attesissimo: infatti, tutte le principali case di produzione sono pronte a contenderselo.

L’Isola del Tesoro, Hugh Jackman sarà il pirata Long John Silver nel nuovo film di Ridley Scott

Ridley Scott ha già messo nel mirino il suo prossimo progetto cinematografico. Secondo quanto riportato da Deadline, il regista britannico dirigerà una nuova trasposizione de L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, con Hugh Jackman scelto per interpretare il celebre pirata Long John Silver. La sceneggiatura è affidata a Jack Thorne, autore reduce dal successo di Adolescence e già noto per adattamenti come Wonder e Il Giardino Segreto. Il film offrirà una nuova interpretazione del classico romanzo d’avventura pubblicato nel 1883. Al centro, dunque, la storia del giovane Jim Hawkins, impegnato nella ricerca di un tesoro nascosto dopo aver trovato una misteriosa mappa. Sul suo cammino troverà però il carismatico e pericoloso Long John Silver, protagonista di una sfida destinata a cambiare il corso del viaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grazie alla presenza di Scott, Jackman e Thorne, il progetto dovrebbe suscitare l’interesse dei principali studios hollywoodiani. La 20th Century Studios avrebbe infatti deciso di non acquisirlo per evitare una possibile concorrenza con il franchise Disney di Pirati dei Caraibi. Con oltre 100 milioni di copie vendute e traduzioni in più di 50 lingue, L’isola del Tesoro è uno dei romanzi d’avventura più influenti di sempre e ha già ispirato numerosi adattamenti, tra cui il film animato Disney Il pianeta del tesoro del 2002.

The Death of Robin Hood, Hugh Jackman protagonista del film sul leggendario fuorilegge

Questa estate arriverà al cinema anche un altro film con protagonista Hugh Jackman. The Death of Robin Hood arriverà al cinema il 19 giugno 2026 e proporrà una versione inedita e più cupa della celebre leggenda. Diretto da Michael Sarnoski e prodotto da A24, il film vede l’attore nei panni di un Robin Hood anziano e ferito, costretto a fare i conti con il proprio passato e con le conseguenze delle sue azioni. Dopo essere stato salvato da una donna misteriosa, il protagonista intraprende un percorso di riflessione e redenzione, mentre cerca di proteggere una giovane ragazza. Più che sull’avventura, la storia si concentra sui temi della colpa, dell’eredità e della possibilità di riscattarsi. Nel cast figurano anche:

Bill Skarsgard

Jodie Comer

Murray Bartlett

Faith Delaney

Noah Jupe

Guida TV

Potrebbe interessarti anche