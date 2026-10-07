Selvaggia Lucarelli anticipa la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: "Sarà divertente ma anche conflittuale" La nuova edizione è stata registrata in gran segreto nelle Filippine e la conduttrice racconta per la prima volta cosa aspettarsi dal programma.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a essere avvolta da una certa dose di mistero, soprattutto per quanto riguarda la data di messa in onda e alcuni dettagli sulla formula. Intanto, però, Selvaggia Lucarelli ha iniziato a raccontare qualcosa dell’esperienza vissuta nelle Filippine, dove la nuova edizione è stata registrata in gran segreto lo scorso luglio. E dalle sue parole emerge un programma destinato a puntare parecchio sulle dinamiche tra i concorrenti.

La giornalista, che per questa nuova avventura ha assunto il ruolo di conduttrice, ha parlato dell’esperienza sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, lasciando emergere anche una sorpresa personale. La stessa Selvaggia ha infatti ammesso di essersi scoperta capace di condurre un programma di questo tipo, dopo aver avuto per molto tempo il dubbio di poter gestire una trasmissione così complessa.

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La scoperta di Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell’Isola dei Famosi

Parlando dei momenti migliori e peggiori vissuti durante la registrazione, Selvaggia Lucarelli non ha nascosto quanto l’esperienza sia stata significativa anche dal punto di vista professionale: "Il meglio è l’aver capito che so fare quella cosa lì. Non mi ero mai misurata in una condizione e avevo il dubbio di non saperlo fare. Il peggio? Le temperature estreme delle Filippine. Ho capito che sapevo farlo a 40 gradi e con il 98% di umidità". La conduzione non è stata quindi soltanto una nuova esperienza televisiva, ma anche una sorta di prova personale, che avrebbe dato alla giornalista una sicurezza diversa rispetto al suo ruolo abituale.

Un cast pronto a creare dinamiche

Ma è soprattutto quando si parla dei concorrenti che arrivano le anticipazioni più interessanti. Il cast, almeno ufficialmente, resta ancora in parte protetto dal riserbo, mentre intorno ai nomi circolati nelle ultime settimane sono già nate numerose indiscrezioni. Selvaggia Lucarelli, descrivendo ciò che il pubblico dovrebbe aspettarsi, ha utilizzato quattro parole particolarmente significative: "Divertente ma anche conflittuale, intimo, grottesco, con grandi rivalità".

È proprio il riferimento alle rivalità a suggerire che le dinamiche tra i naufraghi avranno un peso centrale nella nuova edizione. Tra i nomi circolati figurano diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo e del mondo dello spettacolo, insieme a personalità provenienti da reality, moda, giornalismo e intrattenimento.

Gli spoiler e la battuta sul gatto

Nei mesi scorsi Selvaggia aveva anche provato a ridimensionare le numerose anticipazioni che stavano circolando sul programma, prendendo con ironia le indiscrezioni pubblicate online: "Da settimane leggo su varie pagine presunte anticipazioni su L’Isola dei Famosi. A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall’altra parte del mondo (provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa), ma soprattutto: l’unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa".

Una dichiarazione che, alla luce dei nomi successivamente emersi, assume oggi un significato ancora più curioso. La nuova Isola dei Famosi resta dunque ancora in parte da scoprire, ma le parole della conduttrice fanno già pensare a un’edizione caratterizzata da rapporti complicati, scontri e situazioni decisamente imprevedibili.

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