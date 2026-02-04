L'Invisibile, ovazione per Lino Guanciale e Levante stupisce come attrice: "Mi sono commossa"
La miniserie che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro è piaciuta al pubblico: "Bravi tutti mi sono commossa".
Dopo il successo di Cuori 3 e quello de La Preside, Rai 1 continua a sfornare serie che stanno facendo infiammando il pubblico. Ieri sera, martedì 3 febbraio 2026, è andata in scena la prima puntata di L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, e sui social i telespettatori sono letteralmente impazziti. La fiction in due episodi, diretta da Michele Soavi, racconta la caccia e la cattura del super latitante da parte del colonnello Lucio Gambera e della sua squadra. Nei panni del protagonista un magistrale Lino Guanciale, affiancato da Levante nel ruolo della moglie e al suo debutto come attrice: con loro un cast eccezionale che va da Massimo De Lorenzo a Giacomo Stallone, passando per Leo Gassmann, Noemi Brando e molti altri. Tutti loro hanno contribuito a rendere grande la serie e si sono meritati i complimenti degli spettatori, che sui social hanno applaudito a interpretazioni e trama.
L’Invisibile, social entusiasti e applausi a Lino Guanciale e Levante: "Complimenti"
La prima puntata di L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro è piaciuta molto. Sui social i complimenti si contano a centinaia e l’hashtag con il titolo della serie è andato in trend in pochissimo tempo. A convincere il pubblico è stato tutto il cast, e l’interpretazione di Lino Guanciale nei panni del colonnello Lucio Gambera. Accanto a lui, nei panni della moglie Maria, la cantante Levante alla sua prima prova come attrice, anche lei promossa dai telespettatori che l’hanno trovata convincente in questa nuova veste. Su X sono stati tantissimi i commenti positivi per una serie che ha scelto di non mettere al centro il mito criminale, ma il lavoro oscuro e silenzioso della squadra dei Ros che ne ha permesso l’arresto dopo 30 anni di latitanza:
"La bravura di Levante anche in veste di attrice già dalla prima scena, complimenti Lino Guanciale non parliamone poi", "Non ho resistito e l’ho guardata su raiplay. Bravi tutti mi sono commossa", "Post di ritrovo per chi non ha resistito ed ha appena finito di vedere anche gli ultimi due episodi su RaiPlay. Una sola parola: S P E T T A C O L O!!! Immenso @LinoGuanciale e tutto il cast", "La bravura Lino Guanciale in questa serie è assolutamente magistrale in ogni singolo atto. Tratta un tema attuale ed un evento che è stato molto seguito quando è accaduto", "Recentemente si è detto che ‘se sei una cosa artisticamente devi restare quella’.. Ed invece Levante ha dimostrato di avere Talento pure nella recitazione, spaziando e aprendosi, senza confini, unendosi ad Emma, Elodie e Sarah", "Non solo Lino Guanciale, in questa serie l’intero cast è eccezionale", "
