La cattura del boss Matteo Messina Denarodiventa fiction. È questa la promessa di L’Invisibile, la nuova miniserie Rai che racconta uno dei capitoli più complessi della cronaca italiana recente. Con Lino Guanciale e Levantetra i protagonisti, la serie punta a mostrare il lavoro silenzioso e metodico che ha portato alla cattura dell’ultimo grande latitante di Cosa Nostra. Originariamente prevista sulla prima rete per il 13 e 14 gennaio 2026, la messa in onda è stata improvvisamente rinviata , aumentando la curiosità del pubblico. Tra tensione investigativa e attenzione al dettaglio storico, ora "L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro" è finalmente in arrivo e si prepara a far discutere. Ecco quando andrà in onda e tutte le info.

Anticipazioni L’Invisibile, Lino Guanciale nella storia della cattura del boss Matteo Messina Denaro

L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro nasce dalla collaborazione tra Rai Fiction e CamFilm, con la regia di Michele Soavi, regista noto per il suo stile capace di alternare tensione psicologica e attenzione ai dettagli visivi. La miniserie è articolata in due serate speciali e racconta uno dei momenti più delicati della storia criminale italiana recente. L’idea di Pietro Valsecchi, produttore e ideatore del progetto, era chiara: non mitizzare il boss, ma mostrare il lavoro invisibile degli investigatori. La serie si concentra sui giorni immediatamente precedenti l’arresto, mostrando come pedinamenti, verifiche meticolose, intuizioni e momenti di silenzio abbiano reso possibile una delle operazioni più complesse di sempre.

La narrazione porta il pubblico "dietro le quinte" della cronaca: non solo la cattura, ma tutto ciò che la precede, dalle osservazioni minuziose degli agenti all’analisi delle abitudini del latitante. La scelta di Soavi di raccontare la storia dal punto di vista istituzionale consente di evidenziare il lato umano e professionale degli investigatori, facendo emergere la tensione e la pressione che ogni decisione comportava. Un concetto ribadito anche dal protagonista Lino Guanciale:

Non è una serie di mafia, ma una storia di Stato. Abbiamo ricostruito ciò che è realmente accaduto, con un lavoro di documentazione minuzioso e con la fondamentale collaborazione dei Carabinieri che parteciparono all’operazione. Ma si è scelto di non usare i loro veri nomi per evitare di personalizzare questo successo, che è di tutta l’Italia, evitando la retorica degli eroi solitari

L’attore, reduce dalla fortunatissima terza stagione de Il Commissario Ricciardi, ha poi aggiunto: "Negli anni Novanta c’erano le stragi, la mafia riempiva i telegiornali, era un’emergenza sociale. Ora Cosa Nostra ha rimodulato il suo modo di operare, è sempre più invisibile ma non meno pericolosa. Da ragazzo ricordo il senso di angoscia che scatenava il nome di Matteo Messina Denaro. Si respirava la certezza che non l’avrebbero mai preso. Addirittura dopo la cattura qualcuno ha detto: "Si è fatto prendere ora che è malato". Stupidaggini! Tanto che durante l’arresto lo stesso Messina Denaro, incredulo, chiese ad Arcidiacono: "Chi mi ha tradito? Dimmi chi è l’infame". Nessuno. Ha vinto lo Stato, ed è quello che raccontiamo nell’Invisibile".

Il cast della serie: Levante al fianco di Lino Guanciale

Il cast è uno dei punti di forza della produzione. Lino Guanciale interpreta il Colonnello responsabile dell’operazione, un personaggio che unisce misura, razionalità e senso del dovere, lontano dall’eroe tradizionale delle fiction italiane. Accanto a lui la cantante Levante, alla sua prima esperienza sul set di una serie Tv (ma in passato ha già recitato in 3 film), veste i panni della moglie del Colonnello, mentre Leo Gassmann completa il team investigativo. Ninni Bruschetta, infine, interpreta Matteo Messina Denaro evitando ogni caricatura e restituendo al pubblico un ritratto credibile e misurato del latitante.

L’Invisibile, quando esce e quante puntate sono

La messa in onda della miniserie, prevista per il 13 e 14 gennaio 2026, è stata improvvisamente rinviata dalla Rai e sarà trasmessa in due prime serate consecutive: martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026. Al momento non è disponibile nemmeno su RaiPlay.

