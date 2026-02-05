L'Invisibile, Lino Guanciale chiude tra lacrime e critiche per la scena finale di Matteo Messina Denaro: "Si è consegnato" Applausi anche per il finale della miniserie, mentre a non convincere tutti è stato l'arresto del super latitante.

La seconda e ultima puntata de L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, è stata un altro successo. Ieri sera, mercoledì 4 febbraio 2026, Rai 1 ha mandato in onda il finale delle miniserie in due episodi, diretta da Michele Soavi, che racconta la caccia e la cattura del super latitante da parte del colonnello Lucio Gambera e della sua squadra, e sui social i telespettatori sono rimasti nuovamente entusiasti. A piacere, oltre all’interpretazione magistrale di Lino Guanciale e tutto il resto del cast, è stato il tributo alle forze dell’ordine che per anni hanno lavorato con sacrifici e in silenzio per stanare il boss mafioso. La fiction, infatti, ha scelto di non mettere al centro della trama il mito criminale, bensì il lavoro instancabile della squadra dei Ros che ne ha permesso l’arresto dopo 30 anni di latitanza. Proprio su questo punto, però, non sono mancate le critiche, da chi sostiene che Messina Denaro, già malato da tempo, si sia semplicemente consegnato alle istituzioni.

L’Invisibile chiude tra complimenti e qualche critica: "

Il finale della miniserie L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ha convinto nuovamente il pubblico di Rai 1. Sui social sono apparsi centinaia di commenti entusiasti per queste due puntate piene di adrenalina, passione e dramma, che per i telespettatori hanno raccontato in maniera egregia il lavoro delle istituzioni dietro alla cattura del super latitante, mettendo in risalto il grande impegno delle forze dell’ordine. Tantissimi i complimenti anche a Lino Guanciale e alla sua intesa interpretazione, elogiata su X insieme a quella di tutto il resto del cast:

"Probabilmente è perché amo questa tipologia di serie, ma a me é piaciuta tantissimo, cast fantastico. Credo che meglio di così questa cattura non poteva esser raccontata! #linvisibile E complimenti a chi ha davvero compiuto l’arresto!", "Non è stato solo il racconto della cattura di MMD ma un tributo al lavoro silenzioso e instancabile delle istituzioni. Lino Guanciale ancora una volta dimostra di essere uno degli attori più completi e intensi", "#LInvisibile insegna e spiega lo spiegamento di uomini e donne, fatica fisica ed emotiva, rischio, paura, rabbia, dedizione che è dietro le indagini e le catture di personaggio come #messinadenaro. Non dimentichiamolo mai".

Oltre agli applausi, però, anche qualche critica, da chi ha sostenuto che Messina Denaro, ormai malato, si sia semplicemente consegnato alle forze dell’ordine: "Ci vorrebbe una fiction, che non faranno mai, che tratti di tutte le connivenze e le protezioni ai più alti livelli di cui ha goduto Matteo Messina #Denaro. E poi più che di "Cattura" si dovrebbe parlare di "Consegna" volontaria di un boss malato", "Sapendo di avere pochi mesi di vita, il boss avrebbe permesso la sua cattura per garantire un futuro sereno alla sua famiglia o per lanciare un segnale allo Stato (la famosa trattativa mai interrotta) #linvisibile".

