L'invisibile con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi Un cast eccezionale, che pesca nella musica italiana grandi volti, trasformandoli in attori: ecco cosa sappiamo sulla nuova fiction di true crime di Rai 1.

Il mondo del crimine funziona sempre molto bene su Rai 1, soprattutto quando il racconto riesce a trasformare l’attualità in una narrazione coinvolgente e con un grande cast. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro nasce proprio dall’esigenza di raccontare, in forma di miniserie, la lunga e paziente indagine che ha portato all’arresto del boss mafioso il 16 gennaio 2023, dopo oltre trent’anni di latitanza, scegliendo di mettere al centro non il mito criminale, ma il lavoro oscuro delle istituzioni.

L’invisibile, la serie Tv con Lino GUanciale

Diretta da Michele Soavi e prodotta da Rai Fiction con CamFilm, la miniserie sceglie un approccio conciso e realistico, concentrandosi sulla tensione quotidiana dell’indagine. Al centro della storia c’è il colonnello Lucio Gambera, ufficiale del ROS incaricato di guidare la squadra che deve arrivare al latitante più ricercato d’Italia. A interpretarlo è Lino Guanciale, chiamato a dare volto a un personaggio alla guida della vicenda.

Anticipazioni L’invisibile, la trama

Dopo anni di piste sbagliate, silenzi e depistaggi, a Gambera viene imposto un ultimatum: ha tre mesi di tempo per consegnare Matteo Messina Denaro alla giustizia, altrimenti l’intera squadra verrà sostituita. Da qui prende avvio una corsa contro il tempo fatta di pedinamenti, intercettazioni, intuizioni minime e sacrifici personali. La narrazione segue l’ultima fase dell’indagine, mostrando come ogni dettaglio, apparentemente insignificante, possa diventare decisivo.

La serie adotta quindi il punto di vista dello Stato e degli investigatori, raccontando una battaglia combattuta lontano dai riflettori. Matteo Messina Denaro, interpretato da Ninni Bruschetta, diventa una presenza quasi marginale nel racconto incentrato sulle indagini. Accanto a Guanciale, la cantante Levante interpreta la moglie del colonnello, offrendo uno sguardo sulla dimensione privata di chi vive quotidianamente il peso di un lavoro che non ammette errori. Nel team investigativo trova spazio anche Leo Gassmann, celebre cantante e figlio d’arte.

Tra Sicilia e Lazio: le location

Le riprese de L’invisibile si sono svolte tra Sicilia e Lazio, con un forte legame ai luoghi simbolo della latitanza e della cattura. Palermo diventa sfondo e personaggio, con il centro storico, il Foro Italico, piazza Bellini, Palazzo delle Aquile e via Vittorio Emanuele, mentre alcune scene sono state girate a Carini, nella casa della madre del boss. L’hinterland romano è stato invece utilizzato per esigenze produttive, senza tradire l’atmosfera del racconto.

Quante puntate sono, quando finisce e le conseguenze con Affari Tuoi

L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro è una miniserie composta da due puntate, pensata per andare in onda in due prime serate consecutive su Rai Uno. Dopo un primo rinvio, la messa in onda è programmata per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026, con disponibilità anche su RaiPlay in modalità boxset. La serie si conclude quindi il 4 febbraio 2026. Il programma si inserisce quindi esattamente alla fine di Affari Tuoi, cioè alle 21:30, De Martino non potrà quindi prolungarsi, come talvolta è capitato nella guerra di ascolti col quinto canale, dovendo quindi cercare di rimanere puntuale.

Ecco il calendario delle puntate:

3 febbraio 2026 – Prima puntata

– Prima puntata 4 febbraio 2026 – Seconda e ultima puntata

