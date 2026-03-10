L'inquietante ritorno del personaggio più buffo del mondo Nintendo nel trailer finale di Super Mario Galaxy Il Film Lumalee lo sfavillotto è un altro dei personaggi che ritroveremo nel secondo film animato dedicato a Super Mario

Il 10 Marzo è tradizionalmente il "Mario Day" o, meglio, il "MAR10 Day" e quindi Nintendo, nella persona del Deus Ex Machina Shigeru Miyamoto, ha deliziato i fan con il trailer finale di Super Mario Galaxy Il Film e alcuni gustosi annunci. Il mitico game designer, presentando il video, ha promesso situazioni e sorprese no-stop, oltre alla presenza di tanti personaggi dal sapore nostalgico. Il film sarà al centro delle celebrazioni per il 40esimo anniversario della saga. Lui e Chris Meledandri (CEO di Illumination Entertainment, che ha realizzato anche questo secondo film) hanno annunciato nuovi attori che daranno la voce ai personaggi che fanno il loro debutto cinematografico con Galaxy. Luis Guzmán (Gomez Addams in Mercoledì) dà infatti la voce a Wart; Honey Queen sarà doppiata da Issa Rae, mentre l’amatissimo dinosauretto Yoshi sarà interpretato da Donald Glover.

Nel video appaiono anche Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Benny Safdie (Bowser Jr.), Keegan-Michael Key (Toad) e Brie Larson (Princess Rosalinda) visibilmente emozionata essendo da sempre una vera fan dei videogiochi Nintendo.

Il contrattacco di Bowser Jr.

Il coloratissimo trailer mette in chiaro un po’ tutto quel che si era sospettato: Bowser Jr. assalta il castello del Regno dei funghi per liberare suo padre Bowser, riuscendo nell’intento e gettando tutti nello scompiglio. A quanto pare, la sua azione non solo serve a reinstaurare il regno di terrore del cattivone, ma a far collimare diversi piani di esistenza paralleli: quello che Peach aveva chiamato "un enorme universo là fuori" nel primo film. Per mettere a posto le cose, i nostri si avventureranno nel regno di Wart, che si dimostra tutt’altro che amichevole, e uniranno le forza con Rosalinda e Yoshi, che già all’inizio del trailer è presente a palazzo. Del chiacchierato Wario non c’è (ancora) traccia, almeno per ora, ma potrebbe essere una sorpresa riservata all’interno del film stesso, magari anticipata dal ritorno (in versione secondino) di Lumalee, lo sfavillotto contraddistinto dal contrasto tra il suo aspetto carino e i suoi dialoghi nichilisti e inquietanti. E se Wario fosse finito in cella e fosse liberato da Peach per aiutare gli eroi… o approfittasse semplicemente del trambusto generato da Bowser Jr. per scappare e gettare le basi del terzo film?

L’uscita è sempre più vicina

L’uscita nelle sale italiane è prevista per il primo aprile 2026, in anticipo rispetto alla data iniziale del 3 aprile. Il film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, rappresenta un passo importante per l’espansione cinematografica dell’universo Mario. Dopo il successo mondiale del primo film – che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari – l’obiettivo è chiaro: superare ancora le aspettative e consolidare un franchise stabile e duraturo sul grande schermo, che possa fare da apripista a tutti i personaggi dei videogiochi della casa giapponese. Tra l’altro, è in corso di riprese un film live action tratto da un altro caposaldo dei videogiochi di Shigeru Miyamoto, ovvero The Legend of Zelda.

