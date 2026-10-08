"L'Estranea", thriller e horror per il grande duello tra Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca: da non perdere - La recensione Com'è e di cosa parla il film di Paolo Strippoli che rappresenta l'Italia nella corsa agli Oscar

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Esce nelle sale giovedì 8 ottobre L’Estranea, il film di Paolo Strippoli, presentato in concorso durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia e che affronterà per l’Italia la corsa all’Oscar. Un film che regala grandi emozioni e grande coinvolgimento agli spettatori e, attraverso la lente del cinema di genere, affonda nelle distorsioni delle famiglie disfunzionali ma anche in quelle di ambizioni sociali che diventano ossessione. Il regista mette tanta carne al fuoco, e lo fa sfoggiando un’assoluta padronanza del linguaggio filmico.

L’Estranea, di cosa parla il film italiano in corsa per gli Oscar

La storia inizia in un giorno di pioggia a Roma. Anna (interpretata da una grande Jasmine Trinca), agitata e cupa, piomba all’improvviso in casa della figlia Alice (Romana Maggiora Vergano), giovane e talentuosa costumista. In un giorno che sembra una notte che non finisce mai a causa delle nuvole nere che scaricano pioggia battente, la madre spiega alla figlia di essere lì per l’urgenza di rivelarle una verità che le ha sempre nascosto perché tutto quello che la ragazza conosce del passato familiare è falso.

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A questo punto inizia l’inquietante racconto della donna che torna a molti anni prima, a un ferragosto in cui la sua famiglia era tra le più in vista della città di Bari grazie alla sartoria che il marito Walter (Adriano Giannini) ha ereditato dal padre e fatto diventare una importante realtà cittadina, il luogo dove si vestono tutte le elite del capoluogo pugliese. E’ il 1999 e i Colonna sono all’apice del loro splendore, ammirati e, quel che più conta, invidiati da tutti danno un raffinato party di Ferragosto nella loro villa con piscina: tra calici di bollicine, crudi di pesce e dress code total white. Mentre tutti si godono la festa Alice rimane vittima di un incidente. L’atmosfere cambia immediatamente, e ci ritroviamo in ospedale in apprensione per la piccola insieme alla madre, al padre e al fratello Tobia, promessa del calcio barese.

Quando Anna, presa dalla disperazione, si ritira nella cappella dell’ospedale a pregare appare "lei". "Lei" è "L’Estranea" che dà il titolo al film, interpretata da una superba Valeria Bruni Tedeschi. Una donna misteriosa ma affabile, una spalla su cui piangere in un momento difficile che poi però svela di sapere cose che non si capisce come faccia a sapere. Una presenza sbucata dal nulla e che sparisce poi nel nulla, non prima di aver sfruttato al massimo la disperazione ma anche il timore del giudizio sociale di Anna, spingendola a contrarre un debito che sarà causa di molte disgrazie per lei e per la sua famiglia.

Un patto faustiano e due grandi prove d’attrice: la recensione di L’estranea, film di Paolo Strippoli

Non vi diciamo di più della trama, visto che Strippoli costruisce un thriller teso per poi virare sull’horror e regala allo spettatore una narrazione coinvolgente, anche esteticamente e formalmente, sfruttando al massimo tutte le armi a sua disposizione: le suggestioni e le ispirazioni cinefile (Suspiria innanzitutto ma non solo), i colori, con l’alternarsi continuo della luce dei bianchi e del buio dei grigi e dei neri, la colonna sonora, le inquadrature d’impatto e tanto altro.

E’ vero che il meccanismo creato dal regista regge benissimo per tutto il film e forse scricchiola un pochino poco prima del finale, ma avercene di film così! Strippoli riesce a infilare in un film di genere tantissima carne al fuoco: dalle ferite lasciate dalla famiglia disfunzionale al peso lacerante dei sensi di colpa di una madre che si muove per proteggere le uniche cose che per lei contano, i figli e la famiglia, con in più la distorsione della frustrazione piccolo borghese del salto sociale e del peso del giudizio altrui che diventa la barra per guidare scelte spesso insensate. E ancora, il patto faustiano con l’Estranea che sfrutta non solo la disperazione di Anna ma anche la sua ipocrisia e, appunto, l’ossessione per la "rispettabilità". Senza contare la solitudine attraverso cui questa donna si muove, condividendo la vita con un marito immaturo e assente. In mezzo, i figli, che diventano la più potente arma di ricatto dell’Estranea.

Il film ha molti punti di forza e qualche debolezza, ma il confronto tra Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi è di certo il cuore della narrazione, con l’attrice che si permette pure di dare alla sua creatura infernale anche pennellate di humor.

In conclusione, questo film, che è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar è assolutamente da non perdere.

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