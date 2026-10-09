L’Estranea, Adriano Giannini: "Se ho subito scelte di altri? Sì, può essere". E Romana Maggiora Vergano svela: "Il mio primo grande atto d'amore" Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano si confessano insieme a Paolo Strippoli nell'intervista per il film L'Estranea, candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027

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Se pensate che le caramelle alla liquirizia che mangia Anna in "L’Estranea" siano solo un peccato di gola vi sbagliate di grosso. Paolo Strippoli ci spiega cosa sono i dispositivi di compensazione e come ci raccontano temperamento, carattere, paure e nevrosi dei personaggi. Non solo, perché Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano, che ricoprono rispettivamente i panni di Walter e Alice nel film, ci svelano dettagli inediti che vanno oltre il loro ruolo, tra decisioni prese e subite, senso di gratitudine e insegnamenti importanti dei genitori.

Candidato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027, il film L’Estranea vede tra le protagoniste della storia Anna Colonna (Jasmine Trinca) e la figlia Alice (Romana Maggiora Vergano). Durante un violento temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia, dicendole di doverle svelare alcune verità inquietanti sulla famiglia.

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Il racconto della madre comincia dal lontano 1999, a Bari. Al tempo la famiglia Colonna – il padre Walter (Adriano Giannini), la madre Anna (Trinca), il figlio Tobia (Alessandro Carbonara) e la figlia Alice (Gabriella Telegrafo da bambina) – era molto invidiata, ma tutto è cambiato dopo un violento incidente domestico che ha messo a rischio la salute di Alice quando era ancora bambina. A causa di un incontro inaspettato in ospedale, infatti, il dolore è diventato parte della loro vita. In quella occasione, la madre Anna ha conosciuto un’"estranea" (Valeria Bruni Tedeschi) che le ha proposto di stringere un patto per salvare la vita della figlia Alice: se accetterà, il male della bambina si riverserà su un’altra persona. Pur considerandola una follia, la donna conferma l’accordo, innescando così una catena di dolore…

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