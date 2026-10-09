Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

L’Estranea, Adriano Giannini: "Se ho subito scelte di altri? Sì, può essere". E Romana Maggiora Vergano svela: "Il mio primo grande atto d'amore"

Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano si confessano insieme a Paolo Strippoli nell'intervista per il film L'Estranea, candidato a rappresentare l'Italia agli Oscar 2027

Giulia Calvani

Giulia Calvani

Content creator

Content creator con uno sguardo attento sul mondo del cinema e delle serie TV, è nella top 20 Fortune Italia come creator per il cinema. Sta lavorando al suo primo lungometraggio.

Se pensate che le caramelle alla liquirizia che mangia Anna in "L’Estranea" siano solo un peccato di gola vi sbagliate di grosso. Paolo Strippoli ci spiega cosa sono i dispositivi di compensazione e come ci raccontano temperamento, carattere, paure e nevrosi dei personaggi. Non solo, perché Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano, che ricoprono rispettivamente i panni di Walter e Alice nel film, ci svelano dettagli inediti che vanno oltre il loro ruolo, tra decisioni prese e subite, senso di gratitudine e insegnamenti importanti dei genitori.

Candidato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027, il film L’Estranea vede tra le protagoniste della storia Anna Colonna (Jasmine Trinca) e la figlia Alice (Romana Maggiora Vergano). Durante un violento temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia, dicendole di doverle svelare alcune verità inquietanti sulla famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il racconto della madre comincia dal lontano 1999, a Bari. Al tempo la famiglia Colonna – il padre Walter (Adriano Giannini), la madre Anna (Trinca), il figlio Tobia (Alessandro Carbonara) e la figlia Alice (Gabriella Telegrafo da bambina) – era molto invidiata, ma tutto è cambiato dopo un violento incidente domestico che ha messo a rischio la salute di Alice quando era ancora bambina. A causa di un incontro inaspettato in ospedale, infatti, il dolore è diventato parte della loro vita. In quella occasione, la madre Anna ha conosciuto un’"estranea" (Valeria Bruni Tedeschi) che le ha proposto di stringere un patto per salvare la vita della figlia Alice: se accetterà, il male della bambina si riverserà su un’altra persona. Pur considerandola una follia, la donna conferma l’accordo, innescando così una catena di dolore…

L’intervista video partirà subito dopo la pubblicità.

Potrebbe interessarti anche

Venezia 83, Paolo Strippoli racconta una tragedia familiare in L'Estranea: la rivelazione di Valeria Bruni Tedeschi

Venezia 83, Paolo Strippoli racconta una tragedia familiare in L'Estranea: la rivelazione di Valeria Bruni Tedeschi

Ecco ciò che abbiamo raccolto dalla conferenza stampa di presentazione del film al L...
"L'Estranea", tra thriller e horror un grande duello per Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca: da non perdere - La recensione

"L'Estranea", thriller e horror per il grande duello tra Valeria Bruni Tedeschi e Jasmine Trinca: da non perdere - La recensione

Com'è e di cosa parla il film di Paolo Strippoli che rappresenta l'Italia nella cors...
Nanni Moretti a Venezia la celebrazione della carriera: premio Siae al regista di Brunico

Nanni Moretti, Venezia celebra la sua carriera col premio Siae Andrea Purgatori: ecco la motivazione ufficiale

Per i cinquant'anni dall'esordio cinematografico, ecco il premio alla carriera per i...
Venezia 2026, programma del 7 settembre: Leone d'Oro alla Carriera a Ellen Burstyn e attesa per Riccardo Scamarcio

Venezia 2026, il programma completo del 7 settembre: Leone d’Oro a Ellen Burstyn, attesa per Riccardo Scamarcio. Tutti i film, red carpet ed eventi

L'attrice riceverà il Leone d’Oro alla carriera, mentre l'attore italiano presenta i...
Adriano Giannini parla delle fragilità degli uomini e del film L'Estranea

Adriano Giannini, la stoccata agli uomini: “Non hanno neanche il vocabolario emotivo”, poi svela quella scelta folle che lo porta agli Oscar

L’attore racconta il suo Walter ne L’estranea di Paolo Strippoli, thriller psicologi...
Oscar 2027, L'Estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia

Oscar 2027, l’Italia rompe la tradizione e cala l'asso con Valeria Bruni Tedeschi: l’Estranea di Paolo Strippoli tenta la corsa a Hollywood (ma può far discutere)

Il film di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia nella corsa agli Oscar 2027: una s...
L'Estranea, Valeria Bruni Tedeschi: "Assalita da pensieri vietati, vorrei operarmi". E Jasmine Trinca: "I miei sono brutti e neri, ma..."

Valeria Bruni Tedeschi: "Assalita da pensieri vietati, vorrei operarmi, mi sento un mostro". E Jasmine Trinca: "Anche i miei sono brutti, ma..."

“L’Estranea” di Paolo Strippoli scava con le dita nel fango della materia umana. Nel...
Venezia 2026, qualcosa non torna: Cruz e Bardem nel bunker, Luca Marinelli ossessionato. I film che ‘spaventano’ il Cinema d’autore

Venezia 2026, qualcosa non torna: Penelope Cruz e Javier Bardem nel bunker, Luca Marinelli ossessionato. I film che ‘spaventano’ il Cinema d’autore

Horror, thriller e apocalisse irrompono nel concorso di Venezia 83: Strippoli, Zelle...
Silvio Orlando più temibile di Edoardo Leo 'bambino', ma Valeria Bruni Tedeschi terrorizza davvero tutti con un patto micidiale: i film al cinema a ottobre 2026

Tutti i film al cinema (ottobre 2026): Silvio Orlando indagatore, Giorgio Pasotti in un gioco al massacro e Valeria Bruni Tedeschi incute paura

Tante le nuove uscite al cinema di ottobre 2026: tra i film italiani, Dio ride, Sott...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

alessandro roncaccia chi è

Alessandro Roncaccia
Sam Neill

Sam Neill
syria chi è

Syria
Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963