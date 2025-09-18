Prime Video non si ferma: la serie tv del momento diventa un film che regalerà un finale sorprendente La famosa saga di Belly non si ferma: dopo la serie tv, Jenny Han scriverà e dirigerà il film conclusivo de L’Estate Nei Tuoi Occhi, prodotto da Prime Video.

E’ una delle serie più seguite del momento, complice la sua trama e un triangolo amoroso che tiene (soprattutto le ragazze) col fiato sospeso e con quel grande desiderio di sapere come andrà a finire. A tal proposito, dunque, Prime Video ha deciso di non abbandonare i fan de L’Estate Nei Tuoi Occhi: dopo il gran finale della terza stagione, arriva l’annuncio che la storia di Belly e dei suoi amori non si fermerà qui. Jenny Han, autrice dei libri e mente creativa della serie, porterà sul grande schermo un film che fungerà da capitolo conclusivo, chiudendo definitivamente il cerchio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’Estate Nei Tuoi Occhi, la serie avrà un film per Prime Video che concluderà la storia

Ebbene sì, fan della vicenda morosa più seguita del momento, preparatevi: L’estate Nei Tuoi Occhi continuerà dopo la terza e ultima stagione con un film prodotto da Amazon, che raccoglierà il capitolo conclusivo della storia. Jenny Han sarà sceneggiatrice e regista della pellicola, anche se i dettagli non sono ancora stati svelati. Durante un evento a Parigi per celebrare la fine della serie, Han ha confermato la notizia e ha spiegato: "C’è un’altra tappa importante rimasta nel percorso di Belly e ho pensato che solo un film potesse rendergli giustizia. Sono così grata nei confronti di Prime Video per aver continuato a sostenere la mia visione per questa storia e per rendere possibile condividere questo capitolo finale con i fan." Courtenay Valenti (Amazon MGM Studios) e Vernon Sanders (Prime Video) hanno aggiunto che "L’Estate Nei Tuoi Occhi ha conquistato il pubblico di ogni parte del mondo, creando momenti di gioia, nostalgia e connessione che hanno reso la serie un fenomeno globale."

Spoiler Terza Stagione: come si è concluso l’ultimo episodio

In questo paragrafo vi diremo come si è conclusa la terza stagione della serie quindi, se non avete ancora visto l’ultimo episodio, non leggete queste righe perché è SPOILER.

Nell’episodio finale Conrad (Christopher Briney) raggiunge Belly (Lola Tung) a Parigi per dichiararle di amarla ancora. Dopo aver conosciuto i suoi amici e osservato la sua vita in Francia, sospetta che ci sia qualcosa con Benito (Fernando Cattori). La ragazza, però, sceglie di seguirlo sul treno per Bruxelles, dicendogli che sceglierà sempre lui: i due diventano così ufficialmente una coppia. Parallelamente, Jeremiah (Gavin Casalegno) si trova a Boston dove lavora come chef e riceve il sostegno di Taylor (Rain Spencer), che lancia una campagna in suo favore. Intanto, Denise (Isabella Briggs) e Steven ottengono i fondi necessari per la loro impresa e decidono di trasferirsi a San Francisco.

L’Estate Nei Tuoi Occhi, la quarta stagione non ci sarà

L’Estate Nei Tuoi Occhi, tratto dai romanzi di Jenny Han, è diventato rapidamente un fenomeno culturale. La serie in tre stagioni segue Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) in un triangolo amoroso con il suo amico d’infanzia Conrad (Christopher Briney) e il fratello minore Jeremiah (Gavin Casalegno). La terza stagione, pensata come finale, è disponibile su Prime Video, ma i fan si stanno già chiedendo se la serie proseguirà con una quarta. Al momento non è prevista una continuazione ma, Jenny Han, ha però dichiarato: "Mai dire mai. Non lo faccio mai. Se la storia c’è, allora ci sono anch’io. Come narratrice, vieni continuamente colpita dall’ispirazione. Se avessi un’idea davvero grandiosa che mi entusiasmasse, che volessi continuare a raccontare, e se [le star] fossero entusiaste di farlo, allora sarei felicissima. Dipende molto da se sento che c’è ancora molto da mostrare".

L’autrice ha aggiunto: "Adoro lavorare con tutti questi ragazzi, è questo il nocciolo della questione. Sarei sempre felice di collaborare con loro su questo o su qualsiasi altro progetto. Chissà cosa mi riserva il futuro". Anche Lola Tung sarebbe felice di tornare: "Adoro lavorare con questo gruppo di persone e soprattutto con Jenny. Penso che sia un vero privilegio far parte del suo universo cinematografico, quindi se mai me lo chiedessero, io ci sarei." Per la gioia dei fan, arriverà un film che chiuderà questo cerchio.

Dove vedere in streaming la serie L’Estate Nei Tuoi Occhi

La serie è visibile in streaming su Prime Video.

