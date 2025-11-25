L’Esorcista torna al cinema: Scarlett Johansson protagonista del nuovo horror che farà tremare tutti Scarlett Johansson guiderà il film L’Esorcista: un nuovo capitolo della saga horror firmato Blumhouse e Flanagan, e il cui cast inizia a prendere forma.

Bella, affascinante e carismatica: Scarlett Johansson, attrice amata e apprezzata a livello mondiale, è pronta ad entrare nel mondo dell’horror. La star, infatti, sarà la protagonista del nuovo film legato all’universo de L’Esorcista, prodotto da Universal con Blumhouse e Atomic Monster. Il film sarà scritto, diretto e prodotto da Mike Flanagan, noto per Doctor Sleep, The Haunting of Hill House e Midnight Mass. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’Esorcista, Scarlett Johansson sarà la protagonista del prossimo capitolo della saga horror

Tutti la amano, lo sappiamo, e adesso questa notizia rallegrerà i suoi fan: Scarlett Johansson sarà la protagonista del nuovo film della saga L’Esorcista, prodotto da Blumhouse e Atomic Monster e diretto da Mike Flanagan, noto per Hill House e gli adattamenti di IT. Flanagan ha elogiato l’attrice definendola "brillante" e capace di performance realistiche e coinvolgenti. Il film arriverà dopo L’Esorcista – Il Credente (2023), che aveva incassato 136,2 milioni di dollari, e non sarà un sequel diretto, ma proporrà una storia originale nello stesso universo. David Gordon Green, regista del lungometraggio precedente, non sarà coinvolto. Johansson ha accettato il ruolo principale dopo aver incontrato i produttori e Flanagan, ed è riuscita a riorganizzare i suoi impegni per dare priorità al progetto, che sarà una sorta di rivisitazione della pellicola del 1973 di William Friedkin.

Con queste parole, Mike Flanagan ha annunciato l’arrivo della star nel cast: "Scarlett Johansson è un’attrice brillante le cui performance coinvolgenti sembrano sempre con i piedi per terra e realistiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice nell’averla nel cast di questo film de L’esorcista". Inoltre, ha aggiunto: "Ho sempre pensato che non valesse la pena entrare in un franchise così monolitico a meno che non ci fosse qualcosa di nuovo da offrire."

Dove vedere in streaming L’Esorcista (1973)

L’Esorcista, film diretto da William Friedkin, del 1973, ha terrorizzato intere generazioni. Regan MacNeil, dodicenne figlia dell’attrice Chris, comincia a manifestare strani comportamenti: urla, comportamenti isterici e incubi terrificanti. Quando un regista amico di famiglia muore dopo essere rimasto solo con lei, i medici, incapaci di spiegare i fenomeni, ipotizzano una possessione demoniaca. La madre chiama un sacerdote, ma anche lui cade vittima del demonio. Solo l’intervento di un vero esorcista porterà a una lotta epica contro il Male. Come vi abbiamo accennato nel paragrafo precedente, nuovo progetto di Flanagan non sarà un seguito di The Exorcist: Il Credente, del 2023, ma un racconto completamente nuovo e, non appena avremo ulteriori dettagli vi aggiorneremo. Intanto, se desiderate (ri)vedere L’Esorcista (1973) in streaming, lo trovate sulle seguenti piattaforme: Apple TV, Prime Video e Rakuten TV.

