Scarlett Johansson, un'altra star del cinema rischia di rubarle la scena nel nuovo film de L'Esorcista
L'Esorcista torna a terrorizzare il mondo del cinema e svela la nuova protagonista accanto a Scarlet Johansson
Film horror cult, che ha ridefinito il genere, L’esorcista narra la storia della possessione demoniaca della giovane Regan MacNeil e gli esorcismi compiuti da diversi sacerdoti per salvarla. Celebre per le scene scioccanti, l’atmosfera inquietante e il confronto tra fede e male, il film è diventato un’icona del cinema horror, influenzando decenni di pellicole successive. La notizia che i fan di tutto il mondo stavano aspettando, relativa al nuovo capitolo della saga, è arrivata e il film uscirà nelle sale a marzo 2027. Quello che sappiamo in più ora, è che Diane Lane ha firmato l’accordo per recitare al fianco di Scarlett Johansson e Jacobi Jupe nella prossima spaventosa storia, per la regia di Mike Flanagan. Anche se ancora non è stato specificato quale ruolo intraprenderà, cresce l’attesa dei fan che assisteranno ad un film impreziosito dall’attrice di Unfaithful e Batman v Superman, tra gli altri. Il film non sarà un sequel dell’ultimo Esorcista, Believer, uscito nel 2023 e racconterà una storia totalmente nuova.
Diane Lane, chi è la protagonista del prossimo film de L’esorcista
Attrice statunitense dotata di enorme talento, Diane Lance è all’attivo con una carriera che attraversa più di quattro decenni, e si è fatta da sempre notare per la sua eleganza sullo schermo e per la capacità di interpretare ruoli complessi con disinvoltura. Lane ha debuttato da giovanissima e ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico e della critica con film importanti come A Little Romance (1979). Successivamente, ha consolidato la sua fama con pellicole iconiche come Unfaithful – L’amore infedele (2002), per cui ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e una nomination al BAFTA, e Under the Tuscan Sun (2003), nel quale il suo carisma e la sua presenza elegante hanno incantato il pubblico mondiale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Oltre al cinema, ha recitato anche in teatro e in serie TV, dimostrando una versatilità straordinaria. Diane Lane è riconosciuta non solo per il talento recitativo, ma anche per la capacità di portare sullo schermo emozioni profonde e personaggi memorabili, diventando così una delle attrici più rispettate della sua generazione. Questa duttilità le ha permesso di ricevere diversi riconoscimenti, tra i quali spiccano varie nominations ai Golden Globe, la nomination all’Oscar come miglior attrice e diversi premi dei critici per il film Unfaithful (2002), oltre che la candidatura agli Emmy del 2004 grazie alla sua performance nella serie Feud: Capote vs. The Swans. Ora la nuova avventura, per la prima volta insieme a a Scarlet Johansson, in un film cult, unico e irripetibile del genere horror.
Potrebbe interessarti anche
L’Esorcista torna al cinema: Scarlett Johansson protagonista del nuovo horror che farà tremare tutti
Scarlett Johansson guiderà il film L’Esorcista: un nuovo capitolo della saga horror ...
Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto
Il terzo capitolo della saga cinematografica non smette di stupire e regala un nuovo...
Laura Pausini e Lady Gaga non sono state sufficienti: Diane Warren adesso ci riprova agli Oscar 2026
La songwriter, quest’anno nominata per la canzone Dear Me di Kesha, non ce l’ha fatt...
Henry Cavill risorge come Superman nell'iconica tuta storica: lo scatto segreto che forse ti è sfuggito
Zack Snyder ha coniviso un’immagine mai vista di Henry Cavill nei panni di Superman ...
Scarlett Johansson? No grazie. Disney accoglie le richieste dei fan e sceglie Kathryn Hahn per Rapunzel
Dopo il no di Scarlett Johansson, Disney ascolta il web: trattative avanzate per la ...
The Batman 2, Sebastian Stan nel cast del film e un ritorno che mette i brividi
Un noto volto di casa Marvel sta per entrare nell'attesissimo progetto della rivale ...
Golden Globes, che colpaccio Fabio Fazio: in esclusiva a Che Tempo Che fa ecco Noah Wyle di The Pitt
L'ex attore di ER, oggi in tv con The Pitt, sarà grande ospite da Fazio per una punt...
Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo
Damien Chazelle ha scelto la protagonista per il suo nuovo film, accanto a Daniel Cr...