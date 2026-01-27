Trova nel Magazine
Scarlett Johansson, un'altra star del cinema rischia di rubarle la scena nel nuovo film de L'Esorcista

L'Esorcista torna a terrorizzare il mondo del cinema e svela la nuova protagonista accanto a Scarlet Johansson

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

L'esorcista di Mike Flanagan, un'altra grande attrice accanto a Scarlett Johansson: da mamma di Superman all'incubo horror
Marvel Studios

Film horror cult, che ha ridefinito il genere, L’esorcista narra la storia della possessione demoniaca della giovane Regan MacNeil e gli esorcismi compiuti da diversi sacerdoti per salvarla. Celebre per le scene scioccanti, l’atmosfera inquietante e il confronto tra fede e male, il film è diventato un’icona del cinema horror, influenzando decenni di pellicole successive. La notizia che i fan di tutto il mondo stavano aspettando, relativa al nuovo capitolo della saga, è arrivata e il film uscirà nelle sale a marzo 2027. Quello che sappiamo in più ora, è che Diane Lane ha firmato l’accordo per recitare al fianco di Scarlett Johansson e Jacobi Jupe nella prossima spaventosa storia, per la regia di Mike Flanagan. Anche se ancora non è stato specificato quale ruolo intraprenderà, cresce l’attesa dei fan che assisteranno ad un film impreziosito dall’attrice di Unfaithful e Batman v Superman, tra gli altri. Il film non sarà un sequel dell’ultimo Esorcista, Believer, uscito nel 2023 e racconterà una storia totalmente nuova.

Diane Lane, chi è la protagonista del prossimo film de L’esorcista

Attrice statunitense dotata di enorme talento, Diane Lance è all’attivo con una carriera che attraversa più di quattro decenni, e si è fatta da sempre notare per la sua eleganza sullo schermo e per la capacità di interpretare ruoli complessi con disinvoltura. Lane ha debuttato da giovanissima e ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico e della critica con film importanti come A Little Romance (1979). Successivamente, ha consolidato la sua fama con pellicole iconiche come Unfaithful – L’amore infedele (2002), per cui ha ricevuto la candidatura al Golden Globe e una nomination al BAFTA, e Under the Tuscan Sun (2003), nel quale il suo carisma e la sua presenza elegante hanno incantato il pubblico mondiale.

Oltre al cinema, ha recitato anche in teatro e in serie TV, dimostrando una versatilità straordinaria. Diane Lane è riconosciuta non solo per il talento recitativo, ma anche per la capacità di portare sullo schermo emozioni profonde e personaggi memorabili, diventando così una delle attrici più rispettate della sua generazione. Questa duttilità le ha permesso di ricevere diversi riconoscimenti, tra i quali spiccano varie nominations ai Golden Globe, la nomination all’Oscar come miglior attrice e diversi premi dei critici per il film Unfaithful (2002), oltre che la candidatura agli Emmy del 2004 grazie alla sua performance nella serie Feud: Capote vs. The Swans. Ora la nuova avventura, per la prima volta insieme a a Scarlet Johansson, in un film cult, unico e irripetibile del genere horror.

