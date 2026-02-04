L'Esorcista, colpo da premio Oscar per Mike Flanagan: nel cast una vera star del cinema Mike Flanagan amplia il cast del nuovo capitolo de L'Esorcista con una stella del cinema: nel film ci sarà anche il candidato all'Oscar Chiwetel Ejiofor

Il nuovo capitolo della saga de L’Esorcista, firmato dal maestro dell’horror moderno Mike Flanagan (già autore di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep), accoglie nel cast un nuovo prestigioso nome: il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor.

Chiwetel Ejiofor entra nel cast del nuovo film L’Esorcista, Mike Flanagan assicura: "Sarà spaventoso"

Già noto per capolavori come 12 anni schiavo, e visto anche in Venom: The Last Dance, l’attore ritrova il regista dopo la collaborazione in The Life of Chuck, e va a impreziosire un cast stellare che include già Scarlett Johansson, Diane Lane e Jacobi Jupe.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora blindati, Flanagan ha chiarito che il film non sarà né un remake del capolavoro di William Friedkin del 1973, né un sequel diretto del recente L’Esorcista – Il credente. Si tratterà invece di una storia completamente nuova ambientata nello stesso universo. "Voglio realizzare il film più spaventoso della mia carriera," ha dichiarato Flanagan. "È un’opportunità per onorare il passato senza basarsi sulla nostalgia, facendo qualcosa di mai visto prima nel franchise."

Il progetto è una collaborazione tra la Red Room Pictures di Flanagan, la Blumhouse di Jason Blum e la Morgan Creek Entertainment. Le riprese inizieranno a breve a New York City mentre il debutto nelle sale è fissato per il 12 marzo 2027, distribuito da Universal.

Ejiofor e Flanagan: un’accoppiata vincente? I motivi per sperarlo

Per Chiwetel Ejiofor si prospetta un periodo intenso sul grande schermo. Oltre a L’Esorcista, l’attore sarà protagonista nel thriller The Backrooms, prodotto da A24. Sarà interessante scoprire quale ruolo ha pensato per lui il regista, visto che, al momento in cui scriviamo, non è stato ancora annunciato chi l’attore interpreterà nel film.

Di certo Mike Flanagan ha grandi progetti per lui, e ambisce a portare sullo schermo una pellicola che sia all’altezza della saga. D’altronde, le premesse sono ottime, se pensiamo che il regista ha alle spalle film come Absentia, Oculus – Il riflesso del male, Ouija – L’origine del male. E ancora Il gioco di Gerald, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, così come lo sono Doctor Sleep e The Life of Chuck. Quasi tutti titoli che sono ormai diventati cult del genere horror, grazie ai quali le aspettative per il nuovo Esorcista sono molto alte.

