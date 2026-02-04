Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

L'Esorcista, colpo da premio Oscar per Mike Flanagan: nel cast una vera star del cinema

Mike Flanagan amplia il cast del nuovo capitolo de L'Esorcista con una stella del cinema: nel film ci sarà anche il candidato all'Oscar Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor entra nel cast del film L'Esorcista, di Mike Flanagan

Il nuovo capitolo della saga de L’Esorcista, firmato dal maestro dell’horror moderno Mike Flanagan (già autore di The Haunting of Hill House e Doctor Sleep), accoglie nel cast un nuovo prestigioso nome: il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor.

Chiwetel Ejiofor entra nel cast del nuovo film L’Esorcista, Mike Flanagan assicura: "Sarà spaventoso"

Già noto per capolavori come 12 anni schiavo, e visto anche in Venom: The Last Dance, l’attore ritrova il regista dopo la collaborazione in The Life of Chuck, e va a impreziosire un cast stellare che include già Scarlett Johansson, Diane Lane e Jacobi Jupe.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sebbene i dettagli della trama siano ancora blindati, Flanagan ha chiarito che il film non sarà né un remake del capolavoro di William Friedkin del 1973, né un sequel diretto del recente L’Esorcista – Il credente. Si tratterà invece di una storia completamente nuova ambientata nello stesso universo. "Voglio realizzare il film più spaventoso della mia carriera," ha dichiarato Flanagan. "È un’opportunità per onorare il passato senza basarsi sulla nostalgia, facendo qualcosa di mai visto prima nel franchise."

Il progetto è una collaborazione tra la Red Room Pictures di Flanagan, la Blumhouse di Jason Blum e la Morgan Creek Entertainment. Le riprese inizieranno a breve a New York City mentre il debutto nelle sale è fissato per il 12 marzo 2027, distribuito da Universal.

Ejiofor e Flanagan: un’accoppiata vincente? I motivi per sperarlo

Per Chiwetel Ejiofor si prospetta un periodo intenso sul grande schermo. Oltre a L’Esorcista, l’attore sarà protagonista nel thriller The Backrooms, prodotto da A24. Sarà interessante scoprire quale ruolo ha pensato per lui il regista, visto che, al momento in cui scriviamo, non è stato ancora annunciato chi l’attore interpreterà nel film.

Di certo Mike Flanagan ha grandi progetti per lui, e ambisce a portare sullo schermo una pellicola che sia all’altezza della saga. D’altronde, le premesse sono ottime, se pensiamo che il regista ha alle spalle film come Absentia, Oculus – Il riflesso del male, Ouija – L’origine del male. E ancora Il gioco di Gerald, tratto dal celebre romanzo di Stephen King, così come lo sono Doctor Sleep e The Life of Chuck. Quasi tutti titoli che sono ormai diventati cult del genere horror, grazie ai quali le aspettative per il nuovo Esorcista sono molto alte.

Potrebbe interessarti anche

L'Esorcista, Scarlett Johansson sarà la protagonista del nuovo film di Mike Flanagan

L’Esorcista torna al cinema: Scarlett Johansson protagonista del nuovo horror che farà tremare tutti

Scarlett Johansson guiderà il film L’Esorcista: un nuovo capitolo della saga horror ...
L'esorcista di Mike Flanagan, un'altra grande attrice accanto a Scarlett Johansson: da mamma di Superman all'incubo horror

Scarlett Johansson, un'altra star del cinema rischia di rubarle la scena nel nuovo film de L'Esorcista

L'Esorcista torna a terrorizzare il mondo del cinema e svela la nuova protagonista a...
Nancy Meyers torna con una nuova commedia con Jude Law e un cast da urlo

Nancy Meyers torna in grande stile con una commedia super glamour: Jude Law e Owen Wilson nel cast da urlo

Dopo ben 11 anni, la meravigliosa Nancy Meyers ritorna alla commedia con un cast ste...
House of the Dragon, svelata la durata della serie: ecco quante stagioni avrà

House of the Dragon, svolta clamorosa per la serie: quanto durerà davvero la saga dei Targaryen

La saga dei Targaryen si avvia verso il traguardo: HBO conferma la durata della seri...
Netflix, le serie tv che hanno stravolto la concezione della tv

Netflix, da Stranger Things a The Crown: le serie che hanno stravolto le regole della tv

Da Mindhunter a Love, Death & Robots: le serie tv del Colosso dello streaming che ha...
Film in TV: il tragico destino del compagno di Serena Rossi ha segnato la sua vita

Film in TV: il tragico destino del compagno di Serena Rossi ha segnato la sua vita

In Troppo Napoletano l'attrice e conduttrice deve crescere da sola il piccolo Ciro. ...
I film in onda in TV stasera, venerdì 23 gennaio 2026: Ferrari, ecco chi è il rivale più pericoloso

I film in onda in TV stasera, venerdì 23 gennaio 2026: Ferrari, ecco chi è il rivale più pericoloso

Nel giorno della presentazione della nuova "rossa" di Formula 1, va in onda Lamborgh...
Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Stasera in tv (11 dicembre), l'Italia degli amichetti e del familismo: PiazzaPulita denuncia lo scandalo

Cosa vedere in TV stasera, giovedì 11 dicembre 2025: l'inchiesta choc di Corrado For...
Checco Zalone

Checco Zalone, stasera in TV c’è il suo vero cult (altro che Buen Camino): il film che lo trasformò in una stella

I migliori film in onda nella serata di sabato 24 gennaio 2026: dall’avventura di As...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Amii Stewart

Amii Stewart
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
Franco Nero

Franco Nero
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963