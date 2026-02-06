L’Esorcista, un’altra star amatissima affiancherà Scarlett Johansson nel reboot del film: l’incubo prende forma
Laurence Fishburne si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo e inquietante L’Esorcista: il reboot del film punta su un cast stellare e una storia tutta nuova.
L’universo del terrore continua ad espandersi: il reboot de L’Esorcista ha trovato un’altra star che affiancherà Scarlett Johansson nel cast del film di Mike Flanagan. Si tratta di Laurence Fishburne, volto amatissimo per aver interpretato l’iconico personaggio Morpheus nella saga di Matrix. E’ evidente che tutto inizia a prendere forma e, stando a quanto riportato da Variety, sembra che questo nuovo reboot avrà una storia completamente nuova. Di seguito, tutti i dettagli.
L’Esorcista, Laurence Fishburne si unisce al cast del film reboot con Scarlett Johansson
Laurence Fishburne entra a far parte del nuovo progetto legato all’universo di L’Esorcista, affiancando Scarlett Johansson e il regista Mike Flanagan. Accanto a loro, il cast annovera Jacobi Jupe (Hamnet), Diane Lane e Chiwetel Ejiofor. Il film proporrà una trama inedita, scollegata dal precedente The Exorcist: Believer (2023), e sarà girato a New York, con distribuzione nelle sale prevista per marzo 2027 tramite Universal Pictures. La produzione sarà curata da Blumhouse-Atomic Monster e Morgan Creek Entertainment, con Flanagan alla scrittura e alla regia attraverso Red Room Pictures. Alexandra Magistro seguirà il progetto come produttrice esecutiva per Red Room, mentre David Robinson lo produrrà per Morgan Creek. Jason Blum e Ryan Turek saranno rispettivamente produttore e produttore esecutivo per Blumhouse-Atomic Monster. Per quanto riguarda gli altri membri del cast (oltre a quelli sopra citati), non abbiamo ulteriori informazioni al riguardo ma, ormai lo sapete bene, non appena scopriremo nuovi dettagli e nuovi nomi, non esiteremo ad aggiornarvi.
Tornando all’ingresso di questa star, Fishburne, celebre per il ruolo di Morpheus nella saga di Matrix, vanta oltre cinquant’anni di carriera. Oltre alla recitazione, Fishburne ha co-fondato nel 2000 Cinema Gypsy Productions con Helen Sugland, producendo serie di successo come Black-ish e la serie animata vincitrice di un Emmy, Moon Girl and Devil Dinosaur.
L’Esorcista, il film reboot avrà una nuova trama: ma di cosa parla l’originale?
Anche se i dettagli della trama del nuovo progetto rimangono avvolti nel mistero, l’originale del 1973, diretto dall’icona della New Hollywood, William Friedkin, raccontava di Chris MacNeil, madre di Regan, una dodicenne che inizia a comportarsi in modo inquietante dopo aver usato una tavola ouija. Affronta eventi inspiegabili che culminano con la misteriosa morte dell’amico regista Burke Dennings. Il tenente Kinderman sospetta cause strane, mentre Chris convoca Padre Merrin e il giovane gesuita Damien Karras, convinti che Regan sia posseduta da un demone. Dopo aver confermato fenomeni soprannaturali, i sacerdoti tentano un esorcismo, ma il demone Pazuzu si rifiuta di lasciare la ragazza senza un sacrificio.
